ΠτΔ: Η ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη προτεραιότητα για Κυβέρνηση

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η ανεξαρτησία της Δικαστικής Εξουσίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση της Δημοκρατίας και ο σεβασμός προς αυτήν δεν είναι μόνο συνταγματική επιταγή, αλλά υποχρέωση όλων όσοι υπηρετούμε τους θεσμούς της Πολιτείας. «Προσωπικά, ως ο θεματοφύλακας του Συντάγματος στην παρούσα συγκυρία, ποτέ, μα ποτέ, δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να παρεκκλίνω από αυτή την απαράβατη αρχή. Γιατί μόνο μια πραγματικά ανεξάρτητη Δικαιοσύνη μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου, να ελέγξει την κρατική εξουσία και να διασφαλίσει την ισονομία», τόνισε.

Εξάλλου, η διάκριση των εξουσιών καθορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες και τα όρια κάθε θεσμού, ενώ, την ίδια στιγμή, ο αμοιβαίος σεβασμός και η συνεργασία, είναι απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους, συνέχισε, προσθέτοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ευθύνη της Εκτελεστικής Εξουσίας απέναντι στη Δικαιοσύνη, «να διασφαλίζει, με απόλυτο σεβασμό την ανεξαρτησία της, τις προϋποθέσεις που θα της επιτρέπουν να επιτελεί απρόσκοπτα και αποτελεσματικά την αποστολή της, με τις αναγκαίες υποδομές, επαρκείς πόρους, σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και ένα νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, εδώ έρχεται και η ευθύνη της Βουλής των Αντιπροσώπων, που ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα».

«Στη βάση αυτής της συλλογιστικής, η πολιτική της Κυβέρνησής μας στοχεύει στην ενίσχυση, σε στενή συνεργασία με τα δικαστήρια, και στο πλαίσιο των δικών μας αρμοδιοτήτων, όλων των παραγόντων που σχετίζονται και μπορούν να συμβάλουν στην ομαλή και απρόσκοπτη απονομή της Δικαιοσύνης, με απόλυτο σεβασμό στη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία και αυτονομία της. Και ασφαλώς, σε αυτά περιλαμβάνονται νομοθετικές αλλαγές και ρυθμίσεις, με στόχο την αναδιάρθρωση δικαιοδοσιών, την απλοποίηση διαδικασιών, την εξοικονόμηση του δικαστικού χρόνου, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που η κοινωνία απαιτεί από όλους μας και αφορά την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης τόσο στο επίπεδο της ανώτατης όσο και στο επίπεδο της πρωτόδικης δικαιοδοσίας», επεσήμανε περαιτέρω.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί μια ουσιαστική αλλαγή στον δικαστικό χάρτη της χώρας, με τη μεταρρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2023 και τη λειτουργία του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Εφετείου, να αποτελούν σημαντικό σταθμό στην απονομή της δικαιοσύνης, συμπληρώνοντας ότι στην πορεία αυτή προστέθηκε η περαιτέρω αναδιάρθρωση της διοικητικής δικαιοσύνης, με τη σύσταση Διοικητικού Εφετείου και τη νέα δομή των διοικητικών δικαστηρίων υπό το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο,

«Όμως, η προσπάθεια δεν σταματά στη θεσμική αναδιάρθρωση. Η ποιότητα της απονομής της Δικαιοσύνης και, ιδιαίτερα ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας υπόθεσης, παραμένουν ζητήματα, στα οποία οφείλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα. Είναι, άλλωστε, μια πρόκληση την οποία έχω επανειλημμένα επισημάνει, μεταφέροντας το αίσθημα της κοινωνίας, και την οποία η ίδια η Δικαστική Εξουσία έχει θέσει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές της», ανέφερε ακολούθως.

Προσέθεσε ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου, η τεχνολογία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο εργαλείο, με την ψηφιοποίηση της δικαστικής διαδικασίας, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την περαιτέρω ανάπτυξη του i-Justice να δημιουργούν νέες δυνατότητες για καλύτερη διαχείριση των υποθέσεων, μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκολότερη πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη.

Ανέφερε επίσης ότι ακόμη ένας στόχος της Κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη και βελτίωση στον τομέα των υποδομών και των κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά και της στελέχωσης, που θα συμβάλουν περαιτέρω σε ψηλά επίπεδα απονομής της δικαιοσύνης, «για αυτό τον λόγο, η προσπάθεια για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης πρέπει να συνεχιστεί, χωρίς οποιαδήποτε έκπτωση στην ποιότητα των αποφάσεων και στις εγγυήσεις μιας δίκαιης διαδικασίας».

«Για την Κυβέρνησή μας, η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στον χώρο της Δικαιοσύνης παραμένει προτεραιότητα. Όχι ως αυτοσκοπός, ούτως ή άλλως η μεταρρύθμιση δεν διασφαλίζει από μόνη της επιτυχία. Αλλά γιατί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα Δικαιοσύνης είναι απαραίτητο για τον πολίτη, την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και για τη λειτουργία του κράτους μας συνολικά», υπογράμμισε.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Δικαιοσύνη καλείται σήμερα να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από εκείνο του παρελθόντος, καθώς νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοέγκλημα, νέες μορφές οικονομικής εγκληματικότητας, διασυνοριακές υποθέσεις, προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και πολλές άλλες απαιτήσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δημιουργούν ένα σύνθετο δικαιικό περιβάλλον και νέες προκλήσεις για τη Δικαιοσύνη.

Προσέθεσε ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι ισχυροί και ανεξάρτητοι θεσμοί είναι περισσότερο αναγκαίοι από ποτέ, με τα δικαστήρια να επιτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική αποστολή στην προάσπιση της συνταγματικής τάξης, της νομιμότητας και των δικαιωμάτων των πολιτών. «Η ευθύνη που φέρουν οι Δικαστές μας είναι μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η εμπιστοσύνη που η Πολιτεία και η Κοινωνία εναποθέτουν στη Δικαιοσύνη», σημείωσε σχετικά.

Κλείνοντας, εξέφρασε την αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς όλους όσοι υπηρετούν καθημερινά τη Δικαιοσύνη, τους δικαστές, τους δικηγόρους, τους Πρωτοκολλητές και όλο το διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό, που συμβάλλουν καθημερινά στην εύρυθμη λειτουργία του δικαστικού συστήματος.

«Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το έργο σας είναι απαιτητικό. Η ευθύνη σας είναι τεράστια, αλλά η αποστολή σας είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σας καλώ, λοιπόν, να συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα την κοινή προσπάθεια, γιατί πρόκειται για κοινή προσπάθεια, για μια Δικαιοσύνη αντάξια της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής Δημοκρατίας δικαίου, μιας Δικαιοσύνης που πρωτίστως εξυπηρετεί τον άνθρωπο και την κοινωνία», τόνισε.

«Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι στον Πρόεδρο και τα μέλη του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου και σε όλους όσοι υπηρετούν τον χώρο της Δικαιοσύνης, ένα δημιουργικό, παραγωγικό και επιτυχημένο νέο δικαστικό έτος. Με τη βεβαιότητα ότι όλοι, ο καθένας μας μέσα από τον δικό του θεσμικό ρόλο, έχουμε κοινή υποχρέωση να υπηρετούμε ένα Κράτος, στο οποίο ο Νόμος ισχύει για όλους και η Δικαιοσύνη είναι προσβάσιμη, ανεξάρτητη και αποτελεσματική για όλους μας», κατέληξε.