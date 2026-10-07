Λετυμπιώτης: Στις 13 Οκτωβρίου η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - «Στόχος μας η επίτευξη ουσιαστικής προόδου»

Όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 3:30 το απόγευμα, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, στόχος της συνάντησης παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εντός του συμφωνημένου πλαισίου.

Η νέα συνάντηση έρχεται σε συνέχεια των επαφών και των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες το προηγούμενο διάστημα, καθώς και των επαφών τους με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.