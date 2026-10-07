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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Στις 13 Οκτωβρίου η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - «Στόχος μας η επίτευξη ουσιαστικής προόδου»

 07.10.2026 - 10:07
Λετυμπιώτης: Στις 13 Οκτωβρίου η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - «Στόχος μας η επίτευξη ουσιαστικής προόδου»

Νέα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, προγραμματίστηκε για την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 3:30 το απόγευμα, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, στόχος της συνάντησης παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εντός του συμφωνημένου πλαισίου.

Η νέα συνάντηση έρχεται σε συνέχεια των επαφών και των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες το προηγούμενο διάστημα, καθώς και των επαφών τους με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

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