Λετυμπιώτης: Στις 13 Οκτωβρίου η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν - «Στόχος μας η επίτευξη ουσιαστικής προόδου»

Όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 3:30 το απόγευμα, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, στόχος της συνάντησης παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εντός του συμφωνημένου πλαισίου.
Η νέα συνάντηση έρχεται σε συνέχεια των επαφών και των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες το προηγούμενο διάστημα, καθώς και των επαφών τους με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
Η επόμενη συνάντηση του Προέδρου @Christodulides με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη @tufanerhurman, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, στις 3:30 μ.μ. Στόχος μας παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, εντός του συμφωνημένου πλαισίου, μια προσπάθεια στην οποία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει προσωπικά προσηλωμένος.— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) October 7, 2026