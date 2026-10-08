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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ισχυρά μηνύματα» Ρούμπιο από Αθήνα - Τι λέει η Λευκωσία για GSI και Κυπριακό

 08.10.2026 - 22:34
«Ισχυρά μηνύματα» Ρούμπιο από Αθήνα - Τι λέει η Λευκωσία για GSI και Κυπριακό

Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα ήταν αναμφισβήτητα μια σημαντικότατη επίσκεψη με ισχυρά μηνύματα, που εντάσσεται στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας, στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου, δήλωσε την Πέμπτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Μιλώντας μετά από την ενημέρωση των τριών εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγων από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ρωτήθηκε για τις χθεσινές επαφές Ρούμπιο στην Αθήνα και είπε ότι υπήρξαν ισχυρές αναφορές που εύκολα «μπορούμε να αναγνώσουμε τα μηνύματα που θέλει να στείλει ως προς τη σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ και την σημασία που προσδίδουν (οι ΗΠΑ) ευρύτερα στον ενεργειακό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η περιοχή μας, η ανατολική Μεσόγειος, η Κύπρος και η Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση».

Σημείωσε δε από τις δηλώσεις Ρούμπιο την πρόταξη στην σημασία της διπλωματίας και της σημασίας του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI. Οι ΗΠΑ, είπε είναι ένας σημαντικός εταίρος με τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια έχει εντατικοποιήσει τις επαφές και ταυτόχρονα ένα από 5 Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η θέση τους στο Κυπριακό είναι διακηρυγμένη και σταθερή, σημείωσε, παραπέμποντας στο πρόσφατο μήνυμα του Αμερικανού ΥΠΕΞ με αφορμή την επέτειο ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς εάν η Κυβέρνηση είχε επιπρόσθετη ενημέρωση, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ίσως έχει την Πέμπτη επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ανέφερε επίσης ότι την ερχόμενη εβδομάδα υπάρχει προγραμματισμένη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπου θα συναντηθούν οι κκ Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης αλλά και στο Συμβούλιο Υπουργών οι δύο ΥΠΕΞ.

Στην ερώτηση εάν η Κυβέρνηση ζήτησε να μεταφερθεί κάτι στον κ. Ρούμιο σε σχέση με το Κυπριακό και τα ενεργειακά, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι το Κυπριακό είναι πάντοτε στην κορυφή της ατζέντας και σε αυτό η πολιτική μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη. Είναι, συνέχισε, βαρύνουσας σημασίας η στήριξη των ΗΠΑ και η ενίσχυση των προσπαθειών στο Κυπριακό.

Για τα ενεργειακά παρέπεμψε και στην πρόσφατη Σύνοδο 3+1 στο Χιούστον, με την συμμετοχή των Υπουργών Ενέργειας Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ, καθώς και την παρουσία αμερικανικών κολοσσών στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και τα έργα κοινού ενδιαφέροντος όπως αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας και όχι μόνο.

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα σε ελληνικά ΜΜΕ, με αφορμή και την χθεσινή συνάντηση των ηγεσιών Κύπρου – Ελλάδας – Γαλλίας, για φόρμουλα ενημέρωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία σε σχέση με τον GSI, ο Εκπρόσωπος είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κοινωνός των σχεδιασμών που έχει ενώπιόν της η γαλλική και η ελληνική Κυβέρνηση και ο φορέας υλοποίησης. «Πάντοτε με σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και αυτό είναι κάτι που δεν τέθηκε καν σε διαπραγμάτευση». Προχωρούν οι σχεδιασμοί όπως έχουν τεθεί, συνέχισε.

Θα ενημερωθεί ή όχι η Τουρκία, ρωτήθηκε ο Εκπρόσωπος ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει δημοσιεύματα. Ο σχεδιασμός, ανέφερε, θα προχωρήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και με όσα προτάσσει ο σεβασμός στην κυριαρχία των κρατών.

Ορούτς Ρέις

Για περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία έκανε λόγο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κληθείς να σχολιάσει την νέα navtex της Τουρκίας για το Ορούτς Ρέις. Το διεθνές δίκαιο είναι που θέτει τα όρια όχι μόνο στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, πρόσθεσε, και «με βάση αυτό εμείς θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε και με βάση αυτό θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα».

Ως χώρα και ως κράτος, πρόσθεσε, σε μια περιοχή γεμάτη προκλήσεις, έχουμε αποδείξει μέχρι σήμερα πολλές φορές και τα τελευταία 3 χρόνια ακόμα περισσότερο, τον σταθεροποιητικό ρόλο, τον ρόλο που μπορούμε να διαδραματίζουμε με όλα τα γειτονικά κράτη της περιοχής πλην της Τουρκίας «λόγω των παρελκυστικών της ενεργειών και προκλητικών δράσεων».

ΚΥΠΕ

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