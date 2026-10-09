«Η Αννίτα είχε αποφασίσει από πριν»: Τι αποκαλύπτει ο Κουλλάς για τη συνάντηση και το παρασκήνιο στον ΔΗΣΥ - Βίντεο

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι λόγοι που οδήγησαν την πρόεδρο του ΔΗΣΥ στην απόφασή της, οι πληροφορίες για πιέσεις κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνάντησης, αλλά και το ενδεχόμενο να προστεθεί ακόμη ένα όνομα στη διαδικασία.

Ο κ. Κουλλά επέμεινε ότι η απόφαση ήταν προσωπική και πολιτική επιλογή της Αννίτας Δημητρίου, με βασικό κριτήριο την αποφυγή ενός νέου εσωκομματικού διχασμού.

«Δεν αποφασίστηκε εκείνη τη στιγμή»

Ερωτηθείς κατά πόσο η απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου συνδέθηκε με το βαρύ κλίμα των προηγούμενων ημερών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι η πρόεδρος του κόμματος είχε ήδη προβληματιστεί έντονα για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια νέα αντιπαράθεση.

Όπως εξήγησε, η ίδια συνομιλούσε με κόσμο και εισέπραττε την ανησυχία και την αγωνία για το ενδεχόμενο να διχαστεί ξανά η παράταξη.

Μάλιστα, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η απόφαση δεν φαίνεται να προέκυψε αιφνιδιαστικά κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Νομίζω από νωρίς, όχι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όχι λίγο πριν από τη συνάντηση, κάπου είχε καταλήξει», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τη δική του εκτίμηση.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης σημείωσε ότι, κατά την άποψή του, η απόφαση της προέδρου είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ήδη από την προηγούμενη ημέρα.

Το παρασκήνιο και η παρουσία του Φρίξου Κουλέρμου

Η συζήτηση στράφηκε και στις δημοσιογραφικές πληροφορίες για όσα εκτυλίχθηκαν στη συνάντηση, καθώς και στον ρόλο του Φρίξου Κουλέρμου, εκδότη της εφημερίδας «Αλήθεια» και ενός εκ των ιδρυτών του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Στον κ. Κουλλά τέθηκε ευθέως το ερώτημα κατά πόσο ασκήθηκαν πιέσεις προς την Αννίτα Δημητρίου, με τον ίδιο να απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο.

Ερωτηθείς γιατί ο Αβέρωφ Νεοφύτου συνοδευόταν από τον Φρίξο Κουλέρμο, απάντησε ότι πρόκειται για ιστορικό στέλεχος της παράταξης, το οποίο επισκέπτεται συχνά τα γραφεία του κόμματος.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η παρουσία του στη συγκεκριμένη συνάντηση δεν συνδέεται με την απόφαση της προέδρου, επαναλαμβάνοντας πως η ίδια είχε ήδη αρχίσει να καταλήγει στην επιλογή της.

«Η ίδια έδειξε πρώτη τον δρόμο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ παρουσίασε την κίνηση της Αννίτας Δημητρίου ως μια προσπάθεια να μπει η ενότητα πάνω από τις προσωπικές επιδιώξεις.

Όπως είπε, η πρόεδρος δεν επέμεινε στη δική της θέση, αλλά επέλεξε να δείξει πρώτη ότι είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω, εφόσον αυτό θα βοηθούσε την παράταξη να προχωρήσει ενωμένη.

«Η ίδια πρώτη να δείξει τον τρόπο», ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά.

Ο κ. Κουλλά πρόσθεσε ότι ο επιθυμητός στόχος θα ήταν να υπάρξει ένας υποψήφιος, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η διαδικασία παραμένει ανοικτή.

Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα προς τα στελέχη του κόμματος να είναι προσεκτικά στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, καθώς, όπως ανέφερε, στο τέλος της διαδικασίας θα πρέπει όλοι να στηρίξουν τον υποψήφιο που θα επιλεγεί.

Ιωνάς Νικολάου: Παρέλαβε έντυπα, αλλά δεν επιβεβαίωσε υποψηφιότητα

Ένα ακόμη στοιχείο που συζητήθηκε στην εκπομπή ήταν το ενδιαφέρον γύρω από το όνομα του Ιωνά Νικολάου.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην αρχή της συζήτησης, ο κ. Νικολάου επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε έντυπα που σχετίζονται με την υποβολή υποψηφιότητας και τη συγκέντρωση υπογραφών.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο γεγονός ότι η παραλαβή τους έγινε πριν από τη συνάντηση και πριν από την ανακοίνωση της απόφασης της Αννίτας Δημητρίου.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος, ζητώντας να υπάρξει υπομονή για τις επόμενες ημέρες και διαμηνύοντας ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Από την πλευρά του, ο Ονούφριος Κουλλά ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί για το ζήτημα κατόπιν δημοσιογραφικού ερωτήματος, σημειώνοντας πως τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του κόμματος.

Η 26η Οκτωβρίου και το μήνυμα προς τους ενδιαφερόμενους

Ο κ. Κουλλά υπογράμμισε ότι, μέχρι τη στιγμή της συνέντευξης, δεν είχε κατατεθεί επίσημα καμία υποψηφιότητα.

Διευκρίνισε ότι άλλο είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος ή η δημόσια ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής και άλλο η επίσημη υποβολή υποψηφιότητας.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά στην 26η Οκτωβρίου ως καθοριστική ημερομηνία για τη διαδικασία.

Το μήνυμα που επιχείρησε να στείλει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ ήταν ότι, παρά τις αντιπαραθέσεις και το έντονο παρασκήνιο των τελευταίων ημερών, η προσπάθεια για ενότητα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Και πως, όπως υποστήριξε, η απόφαση της Αννίτας Δημητρίου αποτελεί το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

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