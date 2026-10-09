Το σκέφτεται και ο Ιωνάς για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά

Ο πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος γνωστοποίησε ότι έχει παραλάβει το σχετικό έγγραφο για τις υπογραφές υποστήριξης των υποψηφιοτήτων, γεγονός που καταδεικνύει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το χρίσμα. Παρά ταύτα, απέφυγε να ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα προχωρήσει τελικά στην υποβολή υποψηφιότητας, ζητώντας ουσιαστικά να δοθεί χρόνος μέχρι να αποφασίσει.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι σκέψεις του για πιθανή κάθοδο στην εσωκομματική διαδικασία είχαν αρχίσει πριν από τις τελευταίες εξελίξεις και την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσύρει το ενδιαφέρον της από την κούρσα. Ως εκ τούτου, η στάση του, όπως αφήνει να εννοηθεί, δεν αποτελεί αντίδραση στην απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ.

Οι διεργασίες για την ανάδειξη του προσώπου που θα διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματος συνεχίζονται, με την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων να έχει καθοριστεί για τις 26 Οκτωβρίου.