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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανατροπή στην υπόθεση απόπειρας φόνου στη Λεμεσό - Παραδόθηκε αυτοβούλως ο 47χρονος

 09.10.2026 - 10:31
Ανατροπή στην υπόθεση απόπειρας φόνου στη Λεμεσό - Παραδόθηκε αυτοβούλως ο 47χρονος

Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο 47χρονος που καταζητείτο για την απόπειρα φόνου σε βάρος 44χρονου, η οποία διαπράχθηκε το πρωί της Πέμπτης σε οικοδομή στη Μουτταγιάκα, στην επαρχία Λεμεσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος μετέβη αυτοβούλως σε αστυνομικό σταθμό και παραδόθηκε στις Αρχές, μετά το περιστατικό κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε οικοδομικό κοπίδι ως όπλο.

Σε ό,τι αφορά τον 44χρονο τραυματία, αυτός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, οι δύο άνδρες φέρεται να διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, με τον 47χρονο να φέρεται να ανέσυρε οικοδομικό κοπίδι και να τραυμάτισε τον 44χρονο στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

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