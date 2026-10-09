Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΜητσοτάκης: Ο GSI μπορεί να προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Ο GSI μπορεί να προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα

 09.10.2026 - 10:39
Μητσοτάκης: Ο GSI μπορεί να προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα

Τη θέση ότι το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, μπορεί να προχωρήσει «χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα «αεράκι» και «έναν ελαφρύ κυματισμό» που υπάρχει στα νερά στο Αιγαίο και πρόσθεσε ότι «όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε μελτέμια το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Αναφορικά με την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Όπως σημείωσε «αναμφίβολα το αποτύπωμα της επίσκεψης ήταν θετικό» και τόνισε πως «ο κ. Ρούμπιο ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόσο διάβασμα πρέπει να έχει το παιδί στο σπίτι; Τι προβλέπεται για εργασίες και Σαββατοκύριακα στα σχολεία της Κύπρου
Νέα δεδομένα για Temu και Shein: Έρχονται εξελίξεις μετά τις καταγγελίες - Τι κρύβεται πίσω τους και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές
Νέες εξελίξεις: Κίνηση-ματ από τον Καρβέλα στην κόντρα με τη Βίσση - Υπέρ του δημιουργού η νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα
Με τι καιρό θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο; Πότε αναμένονται βροχές - Δείτε αναλυτικά το «μενού»
Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Αυτοί γιορτάζουν σήμερα – Μήπως είναι κάποιος δικός σας;
Χαμόγελα για τέσσερις τυχερούς στο Τζόκερ - Πόσα έβαλαν στην τσέπη - Ανεβαίνει το ποσό της επόμενης κλήρωσης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανατροπή στην υπόθεση απόπειρας φόνου στη Λεμεσό - Παραδόθηκε αυτοβούλως ο 47χρονος

 09.10.2026 - 10:31
Επόμενο άρθρο

Σάλος μετά από καταγγελία: Μη εγγεγραμμένος ψυχολόγος φαίνεται να παρέχει υπηρεσίες σε σχολείο

 09.10.2026 - 10:42
Η «λευκή σημαία» της Αννίτας και το μεγάλο στοίχημα του ΔΗΣΥ – Το παρασκήνιο πίσω από την απόσυρση και η επόμενη μέρα στην Πινδάρου

Η «λευκή σημαία» της Αννίτας και το μεγάλο στοίχημα του ΔΗΣΥ – Το παρασκήνιο πίσω από την απόσυρση και η επόμενη μέρα στην Πινδάρου

Η απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσύρει το ενδιαφέρον της από την κούρσα για το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, δεν ήταν μια εξέλιξη που προέκυψε μέσα σε λίγες ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η «λευκή σημαία» της Αννίτας και το μεγάλο στοίχημα του ΔΗΣΥ – Το παρασκήνιο πίσω από την απόσυρση και η επόμενη μέρα στην Πινδάρου

Η «λευκή σημαία» της Αννίτας και το μεγάλο στοίχημα του ΔΗΣΥ – Το παρασκήνιο πίσω από την απόσυρση και η επόμενη μέρα στην Πινδάρου

  •  09.10.2026 - 06:24
Το σκέφτεται και ο Ιωνάς για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά

Το σκέφτεται και ο Ιωνάς για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά

  •  09.10.2026 - 09:55
Ανατροπή στην υπόθεση απόπειρας φόνου στη Λεμεσό - Παραδόθηκε αυτοβούλως ο 47χρονος

Ανατροπή στην υπόθεση απόπειρας φόνου στη Λεμεσό - Παραδόθηκε αυτοβούλως ο 47χρονος

  •  09.10.2026 - 10:31
«Η Αννίτα είχε αποφασίσει από πριν»: Τι αποκαλύπτει ο Κουλλάς για τη συνάντηση και το παρασκήνιο στον ΔΗΣΥ - Βίντεο

«Η Αννίτα είχε αποφασίσει από πριν»: Τι αποκαλύπτει ο Κουλλάς για τη συνάντηση και το παρασκήνιο στον ΔΗΣΥ - Βίντεο

  •  09.10.2026 - 08:36
Νέα δεδομένα για Temu και Shein: Έρχονται εξελίξεις μετά τις καταγγελίες - Τι κρύβεται πίσω τους και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Νέα δεδομένα για Temu και Shein: Έρχονται εξελίξεις μετά τις καταγγελίες - Τι κρύβεται πίσω τους και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

  •  09.10.2026 - 06:26
Σάλος μετά από καταγγελία: Μη εγγεγραμμένος ψυχολόγος φαίνεται να παρέχει υπηρεσίες σε σχολείο

Σάλος μετά από καταγγελία: Μη εγγεγραμμένος ψυχολόγος φαίνεται να παρέχει υπηρεσίες σε σχολείο

  •  09.10.2026 - 10:42
Σοβαρή καταγγελία: Διαρροή νερού εδώ και 3 εβδομάδες στο Γέρι - «Μούχλιασε το πεζοδρόμιο» - Δείτε βίντεο

Σοβαρή καταγγελία: Διαρροή νερού εδώ και 3 εβδομάδες στο Γέρι - «Μούχλιασε το πεζοδρόμιο» - Δείτε βίντεο

  •  09.10.2026 - 08:17
Ο κακός χαμός με Βίσση - Καρβέλα: Γιατί δεν μπορεί να της απαγορευτεί να ερμηνεύει τα τραγούδια του

Ο κακός χαμός με Βίσση - Καρβέλα: Γιατί δεν μπορεί να της απαγορευτεί να ερμηνεύει τα τραγούδια του

  •  09.10.2026 - 08:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα