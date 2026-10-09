Μητσοτάκης: Ο GSI μπορεί να προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα «αεράκι» και «έναν ελαφρύ κυματισμό» που υπάρχει στα νερά στο Αιγαίο και πρόσθεσε ότι «όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε μελτέμια το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Αναφορικά με την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Όπως σημείωσε «αναμφίβολα το αποτύπωμα της επίσκεψης ήταν θετικό» και τόνισε πως «ο κ. Ρούμπιο ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο».