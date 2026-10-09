Σάλος μετά από καταγγελία: Μη εγγεγραμμένος ψυχολόγος φαίνεται να παρέχει υπηρεσίες σε σχολείο

Σημειώνει, δε, ότι «το ζήτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν αφορά υπηρεσίες προς ανήλικα παιδιά και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς».

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει πως «η άσκηση καθηκόντων που εμπίπτουν στο επαγγελματικό πεδίο εγγεγραμμένου ψυχολόγου, από πτυχιούχο ψυχολόγο, συνιστά παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, γεγονός που καθίσταται ιδιαίτερα σοβαρό όταν τέτοια καθήκοντα ανατίθενται, προβλέπονται ή ασκούνται στο πλαίσιο δημόσιων υπηρεσιών ή οργανισμών».

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΨΚ διευκρινίζει τη διάκριση μεταξύ της εγγραφής στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων και της εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων, εξηγώντας ότι, βάσει νόμου, ο πτυχιούχος ψυχολόγος περιορίζεται στη διδασκαλία θεµάτων ψυχολογίας, έρευνα σε τοµείς ψυχολογίας και συνέντευξη µε αποκλειστικό σκοπό την παραποµπή σε εγγεγραµµένο ψυχολόγο.

Επίσης, επισημαίνει ότι ζήτημα εγείρεται και στο πλαίσιο της λειτουργίας της Αστυνομίας, σε αναφορά με το ποιος/οια επαγγελματίας είναι αρμόδιος/α να αξιολογεί την ψυχολογική καταλληλότητα μελών της Αστυνομίας για οπλοφορία και κατά πόσο τέτοια αξιολόγηση διενεργείται από πτυχιούχους ψυχολόγους, δεδομένης της σοβαρότητας και της ευθύνης που συνεπάγεται μια τέτοια αξιολόγηση.

Ο ΣΨΚ υπενθυμίζει, εξάλλου, ότι σε τοποθέτησή του στο ΚΥΠΕ τον Ιούλιο 2026 διευκρίνισε «ότι οι υπηρεσίες ψυχολογικής αξιολόγησης και υποστήριξης των μελών της Αστυνομίας απαιτείται να παρέχονται από επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων», προσθέτοντας ότι «το εν λόγω ζήτημα έχει ήδη τεθεί από τον ΣΨΚ, μέσω σχετικών υπομνημάτων, τόσο προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όσο και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Καλεί, τέλος, τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε έλεγχο των υφιστάμενων πρακτικών, να αποσαφηνίσουν τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί σε Πτυχιούχους Ψυχολόγους στις δημόσιες υπηρεσίες και να προβούν στις δέουσες ενέργειες ότι υπηρεσίες που συνιστούν άσκηση του επαγγέλματος του εγγεγραμμένου ψυχολόγου παρέχονται αποκλειστικά από πρόσωπα που διαθέτουν το αντίστοιχο νόμιμο δικαίωμα άσκησης.