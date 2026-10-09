Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣάλος μετά από καταγγελία: Μη εγγεγραμμένος ψυχολόγος φαίνεται να παρέχει υπηρεσίες σε σχολείο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάλος μετά από καταγγελία: Μη εγγεγραμμένος ψυχολόγος φαίνεται να παρέχει υπηρεσίες σε σχολείο

 09.10.2026 - 10:42
Σάλος μετά από καταγγελία: Μη εγγεγραμμένος ψυχολόγος φαίνεται να παρέχει υπηρεσίες σε σχολείο

Έχει περιέλθει στην αντίληψη του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου (ΣΨΚ) περίπτωση σε δημόσιο σχολείο, κατά την οποία εξωτερικός συνεργάτης φαίνεται να παρέχει ψυχολογικές υπηρεσίες εντός του σχολείου, σε άμεση επαφή με μαθητές/μαθήτριες, καθήκοντα που παραπέμπουν σε πεδίο εγγεγραμμένου ψυχολόγου, χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη εγγραφή σε εγκεκριμένη ειδικότητα, αναφέρει ο Σύνδεσμος σε ανακοίνωσή του. 

Σημειώνει, δε, ότι «το ζήτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν αφορά υπηρεσίες προς ανήλικα παιδιά και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς».

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει πως «η άσκηση καθηκόντων που εμπίπτουν στο επαγγελματικό πεδίο εγγεγραμμένου ψυχολόγου, από πτυχιούχο ψυχολόγο, συνιστά παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, γεγονός που καθίσταται ιδιαίτερα σοβαρό όταν τέτοια καθήκοντα ανατίθενται, προβλέπονται ή ασκούνται στο πλαίσιο δημόσιων υπηρεσιών ή οργανισμών».

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΨΚ διευκρινίζει τη διάκριση μεταξύ της εγγραφής στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων και της εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων, εξηγώντας ότι, βάσει νόμου, ο πτυχιούχος ψυχολόγος περιορίζεται στη διδασκαλία θεµάτων ψυχολογίας, έρευνα σε τοµείς ψυχολογίας και συνέντευξη µε αποκλειστικό σκοπό την παραποµπή σε εγγεγραµµένο ψυχολόγο.

Επίσης, επισημαίνει ότι ζήτημα εγείρεται και στο πλαίσιο της λειτουργίας της Αστυνομίας, σε αναφορά με το ποιος/οια επαγγελματίας είναι αρμόδιος/α να αξιολογεί την ψυχολογική καταλληλότητα μελών της Αστυνομίας για οπλοφορία και κατά πόσο τέτοια αξιολόγηση διενεργείται από πτυχιούχους ψυχολόγους, δεδομένης της σοβαρότητας και της ευθύνης που συνεπάγεται μια τέτοια αξιολόγηση.

Ο ΣΨΚ υπενθυμίζει, εξάλλου, ότι σε τοποθέτησή του στο ΚΥΠΕ τον Ιούλιο 2026 διευκρίνισε «ότι οι υπηρεσίες ψυχολογικής αξιολόγησης και υποστήριξης των μελών της Αστυνομίας απαιτείται να παρέχονται από επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων», προσθέτοντας ότι «το εν λόγω ζήτημα έχει ήδη τεθεί από τον ΣΨΚ, μέσω σχετικών υπομνημάτων, τόσο προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όσο και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Καλεί, τέλος, τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε έλεγχο των υφιστάμενων πρακτικών, να αποσαφηνίσουν τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί σε Πτυχιούχους Ψυχολόγους στις δημόσιες υπηρεσίες και να προβούν στις δέουσες ενέργειες ότι υπηρεσίες που συνιστούν άσκηση του επαγγέλματος του εγγεγραμμένου ψυχολόγου παρέχονται αποκλειστικά από πρόσωπα που διαθέτουν το αντίστοιχο νόμιμο δικαίωμα άσκησης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόσο διάβασμα πρέπει να έχει το παιδί στο σπίτι; Τι προβλέπεται για εργασίες και Σαββατοκύριακα στα σχολεία της Κύπρου
Νέα δεδομένα για Temu και Shein: Έρχονται εξελίξεις μετά τις καταγγελίες - Τι κρύβεται πίσω τους και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές
Νέες εξελίξεις: Κίνηση-ματ από τον Καρβέλα στην κόντρα με τη Βίσση - Υπέρ του δημιουργού η νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα
Με τι καιρό θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο; Πότε αναμένονται βροχές - Δείτε αναλυτικά το «μενού»
Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Αυτοί γιορτάζουν σήμερα – Μήπως είναι κάποιος δικός σας;
Χαμόγελα για τέσσερις τυχερούς στο Τζόκερ - Πόσα έβαλαν στην τσέπη - Ανεβαίνει το ποσό της επόμενης κλήρωσης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μητσοτάκης: Ο GSI μπορεί να προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις σε κυριαρχικά δικαιώματα

 09.10.2026 - 10:39
Επόμενο άρθρο

Αποκαλύψεις από την 19χρονη κόρη των δύο γιατρών, επιβεβαίωσε ότι η Γάκα της έκανε πλασμαφαίρεση – «Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ για τον Μαζωνάκη»

 09.10.2026 - 10:53
Η «λευκή σημαία» της Αννίτας και το μεγάλο στοίχημα του ΔΗΣΥ – Το παρασκήνιο πίσω από την απόσυρση και η επόμενη μέρα στην Πινδάρου

Η «λευκή σημαία» της Αννίτας και το μεγάλο στοίχημα του ΔΗΣΥ – Το παρασκήνιο πίσω από την απόσυρση και η επόμενη μέρα στην Πινδάρου

Η απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσύρει το ενδιαφέρον της από την κούρσα για το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, δεν ήταν μια εξέλιξη που προέκυψε μέσα σε λίγες ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η «λευκή σημαία» της Αννίτας και το μεγάλο στοίχημα του ΔΗΣΥ – Το παρασκήνιο πίσω από την απόσυρση και η επόμενη μέρα στην Πινδάρου

Η «λευκή σημαία» της Αννίτας και το μεγάλο στοίχημα του ΔΗΣΥ – Το παρασκήνιο πίσω από την απόσυρση και η επόμενη μέρα στην Πινδάρου

  •  09.10.2026 - 06:24
Το σκέφτεται και ο Ιωνάς για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά

Το σκέφτεται και ο Ιωνάς για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά

  •  09.10.2026 - 09:55
Ανατροπή στην υπόθεση απόπειρας φόνου στη Λεμεσό - Παραδόθηκε αυτοβούλως ο 47χρονος

Ανατροπή στην υπόθεση απόπειρας φόνου στη Λεμεσό - Παραδόθηκε αυτοβούλως ο 47χρονος

  •  09.10.2026 - 10:31
«Η Αννίτα είχε αποφασίσει από πριν»: Τι αποκαλύπτει ο Κουλλάς για τη συνάντηση και το παρασκήνιο στον ΔΗΣΥ - Βίντεο

«Η Αννίτα είχε αποφασίσει από πριν»: Τι αποκαλύπτει ο Κουλλάς για τη συνάντηση και το παρασκήνιο στον ΔΗΣΥ - Βίντεο

  •  09.10.2026 - 08:36
Νέα δεδομένα για Temu και Shein: Έρχονται εξελίξεις μετά τις καταγγελίες - Τι κρύβεται πίσω τους και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Νέα δεδομένα για Temu και Shein: Έρχονται εξελίξεις μετά τις καταγγελίες - Τι κρύβεται πίσω τους και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

  •  09.10.2026 - 06:26
Σάλος μετά από καταγγελία: Μη εγγεγραμμένος ψυχολόγος φαίνεται να παρέχει υπηρεσίες σε σχολείο

Σάλος μετά από καταγγελία: Μη εγγεγραμμένος ψυχολόγος φαίνεται να παρέχει υπηρεσίες σε σχολείο

  •  09.10.2026 - 10:42
Σοβαρή καταγγελία: Διαρροή νερού εδώ και 3 εβδομάδες στο Γέρι - «Μούχλιασε το πεζοδρόμιο» - Δείτε βίντεο

Σοβαρή καταγγελία: Διαρροή νερού εδώ και 3 εβδομάδες στο Γέρι - «Μούχλιασε το πεζοδρόμιο» - Δείτε βίντεο

  •  09.10.2026 - 08:17
Ο κακός χαμός με Βίσση - Καρβέλα: Γιατί δεν μπορεί να της απαγορευτεί να ερμηνεύει τα τραγούδια του

Ο κακός χαμός με Βίσση - Καρβέλα: Γιατί δεν μπορεί να της απαγορευτεί να ερμηνεύει τα τραγούδια του

  •  09.10.2026 - 08:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα