VIDEO - Σοβαρό πρόβλημα: Ακυρώθηκαν παραγγελίες έως και 50.000 αντιγριπικών εμβολίων - Ζητείται παρέμβαση του Υπ. Υγείας

VIDEO - Εσωκομματικές με δύο ή τρεις υποψηφίους; Αβέρωφ και Παμπορίδης στην κούρσα - Πότε ξεκαθαρίζει η στάση του Ιωνά
Με δύο υποψηφιότητες να θεωρούνται δεδομένες και το ενδεχόμενο μιας τρίτης να παραμένει ανοικτό, διαμορφώνεται το σκηνικό στον Δημοκρατικό Συναγερμό ενόψει των εσωκομματικών εκλογών για το χρίσμα των Προεδρικών του 2028. Η Αννίτα Δημητρίου αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης συνεχίζουν κανονικά, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις του Ιωνά Νικολάου.