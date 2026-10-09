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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO - Σοβαρό πρόβλημα: Ακυρώθηκαν παραγγελίες έως και 50.000 αντιγριπικών εμβολίων - Ζητείται παρέμβαση του Υπ. Υγείας

 09.10.2026 - 20:54
VIDEO - Σοβαρό πρόβλημα: Ακυρώθηκαν παραγγελίες έως και 50.000 αντιγριπικών εμβολίων - Ζητείται παρέμβαση του Υπ. Υγείας

Ανησυχία στους ιδιώτες φαρμακοποιούς μετά την αιφνιδιαστική ακύρωση παραγγελιών αντιγριπικών εμβολίων, ενόψει της φετινής περιόδου εμβολιασμού. Οι παραγγελίες είχαν γίνει πριν από περίπου έξι μήνες, ωστόσο οι φαρμακοποιοί ενημερώθηκαν γραπτώς ότι δεν μπορούν να εκτελεστούν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sigma, τα εμβόλια προορίζονταν, μεταξύ άλλων, για πολίτες που δεν περιλαμβάνονται στις ομάδες που καλύπτονται από το κρατικό εμβολιαστικό πρόγραμμα, αλλά επιθυμούν να εμβολιαστούν κατόπιν συνεννόησης με τον προσωπικό τους γιατρό. Σε αυτούς περιλαμβάνονται φοιτητές και άλλοι πολίτες που προμηθεύονται τα εμβόλιά τους από ιδιωτικά φαρμακεία.

Ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει ήδη απευθυνθεί στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, ζητώντας την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας για την εξεύρεση άμεσης λύσης.

Οι ετήσιες παραγγελίες αντιγριπικών εμβολίων για τον ιδιωτικό τομέα φτάνουν έως και τις 50.000 δόσεις, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών που δεν εξυπηρετούνται μέσω του κρατικού προγράμματος.

Δείτε το ρεπορτάζ του Sigma:

 

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