VIDEO - Εσωκομματικές με δύο ή τρεις υποψηφίους; Αβέρωφ και Παμπορίδης στην κούρσα - Πότε ξεκαθαρίζει η στάση του Ιωνά

Το ερώτημα για τον αριθμό των υποψηφίων που θα διεκδικήσουν το χρίσμα του ΔΗΣΥ παραμένει στο επίκεντρο, μετά την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να μην προχωρήσει με δική της υποψηφιότητα.

O Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης προετοιμάζονται πλέον για την εσωκομματική αναμέτρηση, με την υποβολή υποψηφιοτήτων να έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου και την ψηφοφορία να πραγματοποιείται στις 28 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, το ενδεχόμενο να προστεθεί ακόμη ένας διεκδικητής παραμένει ανοικτό, καθώς ο Ιωνάς Νικολάου δεν έχει καταλήξει στις τελικές του αποφάσεις.

Την ίδια ώρα, η Αννίτα Δημητρίου θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διαφύλαξη της ενότητας του κόμματος, τονίζοντας ότι η ηγεσία θα παραμείνει παρούσα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Να γίνει η εσωκομματική διαδικασία, να υπάρξει η δέσμευση στήριξης και η πρόεδρος και η ηγεσία θα είναι εδώ εγγυητές της ενότητας μέχρι τέλους», ανέφερε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Συνεχίζει τη συγκέντρωση υπογραφών ο Αβέρωφ

Χωρίς να αλλάζει τον σχεδιασμό του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συνεχίζει μαζί με τους συνεργάτες του τη συγκέντρωση υπογραφών για την υποψηφιότητά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Alpha, στελέχη του ΔΗΣΥ εκτιμούν ότι ο τέως πρόεδρος του κόμματος εμφανίζεται να έχει προβάδισμα στο οργανωτικό κομμάτι, λόγω της προεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Ο ίδιος επέλεξε να μην προχωρήσει σήμερα σε δημόσιες εμφανίσεις στα Μέσα Ενημέρωσης, στέλνοντας ωστόσο το δικό του μήνυμα μέσα από διαδικτυακή ανάρτηση, στην οποία ανέδειξε τις βασικές αρχές της υποψηφιότητάς του.

«Συντάσσομαι με το αίτημα μεγάλης μερίδας συμπατριωτών μας για εθνική αφύπνιση, που θα μας βγάλει από τη νιρβάνα της παθητικότητας», ανέφερε ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.

«Ο Παμπορίδης δεν θα αποσυρθεί από τη διαδικασία»

Σταθερός στην απόφασή του να διεκδικήσει το χρίσμα εμφανίζεται ο Γιώργος Παμπορίδης, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθειά του ενόψει της εσωκομματικής ψηφοφορίας.

«Ο Παμπορίδης δεν θα αποσυρθεί από τη διαδικασία», ξεκαθάρισε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι είχε προτείνει να αποσυρθούν τόσο ο ίδιος όσο και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Αννίτα Δημητρίου να διεκδικήσει το χρίσμα. Η πρόταση, ωστόσο, δεν προχώρησε, με τον ίδιο να επιμένει ότι θα παραμείνει υποψήφιος μέχρι τέλους.

«Δεν υπήρξε ανταπόκριση σε αυτή μου την πρόταση, δεν θα αποσυρθώ και θα είμαι υποψήφιος μέχρι τέλους», δήλωσε ο Γιώργος Παμπορίδης.

Όπως ανέφερε, το ενδεχόμενο να αποχωρήσει είχε συνδεθεί με την αποδοχή της πρότασής του από τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ώστε να αποσυρθούν και οι δύο και να ανοίξει ο δρόμος για την υποψηφιότητα της προέδρου του κόμματος.

Εσωκομματική με δύο ή τρεις υποψήφιους;

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον Ιωνά Νικολάου, καθώς η απόφασή του θα καθορίσει εάν η εσωκομματική αναμέτρηση θα διεξαχθεί μεταξύ δύο ή τριών υποψηφίων.

Μιλώντας στον Alpha, ο πρώην υπουργός επιβεβαίωσε ότι έχει παραλάβει τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή υποψηφιότητας, ενώ εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη διαδικασία.

Ο Ιωνάς Νικολάου ζήτησε χρόνο προτού καταλήξει στις τελικές του αποφάσεις, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το ενδιαφέρον του δεν προέκυψε μετά την αποχώρηση της Αννίτας Δημητρίου. Όπως εξήγησε, η παραλαβή των σχετικών εγγράφων είχε προηγηθεί των τελευταίων εξελίξεων.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν εάν θα προχωρήσει τελικά στην επίσημη υποβολή υποψηφιότητας.

Με τις ημερομηνίες να πλησιάζουν, ο ΔΗΣΥ εισέρχεται στην κρίσιμη περίοδο πριν από την εσωκομματική κάλπη, με την ενότητα της παράταξης και τις αποφάσεις των ενδιαφερομένων να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Δείτε το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha: