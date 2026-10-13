Συγκλονίζει η μητέρα του Κυπριανού στη δίκη για τα Τέμπη: «Αντί να τον ντύνω γαμπρό, τον έντυνα νεκρό»

Στην 40ή συνεδρίαση, κατά την οποία παρόντες από τους κατηγορουμένους είναι ο Παύλος Κουζής και ο Σπυρίδων Πατέρας, κατέθεσαν οι γονείς του 23χρονου, Γεωργία και Χριστόδουλος Παπαϊωάννου, ενώ αναμένονται και καταθέσεις επιζώντων της σύγκρουσης.

Ο πατέρας του Κυπριανού, πάτερ Χριστόδουλος Παπαϊωάννου, εμφανίστηκε στο δικαστήριο κρατώντας στα χέρια του μια φωτογραφία του γιου του. Περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν πληροφορηθεί το δυστύχημα, την αναζήτηση του παιδιού του και τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέλαβε τη σορό του, ενώ ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της φωτιάς και της έκρηξης που ακολούθησε τη σύγκρουση.

«Αντί να τον ντύνω γαμπρό, τον έντυνα νεκρό»

Η μητέρα του 23χρονου, Γεωργία Παπαϊωάννου, περιέγραψε στο δικαστήριο τα όνειρα του γιου της και την αγάπη που έτρεφε για την Ελλάδα.

«Είμαι η μάνα του Κύπριου θύματος από τα τρένα. Μου μιλούσε για τα όνειρά του. Μου έλεγαν οι καθηγητές του πόσο ξεχωριστός ήταν. Συχνά μου μιλούσε για την Ελλάδα και για τους αγώνες της. Ποιος να μου το έλεγε πως η Ελλάδα θα τον έτρωγε με αυτόν τον τραγικό τρόπο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν τη σύγκρουση, όταν η οικογένεια προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον Κυπριανό, χωρίς αποτέλεσμα.

«Φτάνει αυτή η μαύρη μέρα. Σοκ και ταραχή επικρατεί στο σπίτι μου. Το τηλέφωνό του δεν απαντούσε. Παρακαλούσα να βρεθεί μέσα στους τραυματίες. Όταν μου είπαν πως δεν ήταν στο τελευταίο λεωφορείο με τους τραυματίες, πάγωσα», κατέθεσε.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά της στη στιγμή που παρέλαβε τη σορό του παιδιού της. «Μου είπαν πως είναι καμένος. Θα πάρετε το φέρετρο κλειστό, μου είπαν. Είχε τα εγκαύματά του, αλλά ήταν αναγνωρίσιμος. Μου τον έφεραν σε μια σακούλα νάιλον με φερμουάρ, γυμνό. Κανένας σεβασμός. Αντί να τον ντύνω γαμπρό, τον έντυνα νεκρό. Μύριζε παράξενα. Σαν να άκουγα τη φωνή του γιου μου να φωνάζει "μάμα, μάμα"».

Η μητέρα του Κυπριανού ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες και να δοθούν απαντήσεις για τη διαχείριση του τόπου του δυστυχήματος. «Θέλω να μάθω γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος του δυστυχήματος. Γιατί βιάστηκαν και μάζεψαν με τις μπουλντόζες τα απομεινάρια των θυμάτων; Εύχομαι όλοι οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να γίνει μια δίκαιη δίκη», είπε, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει στη Δικαιοσύνη.

«Κρατούσα τα στέφανα από τη μια και έβλεπα την έκρηξη από την άλλη»

Ο πατέρας του Κυπριανού, πάτερ Χριστόδουλος Παπαϊωάννου, ξεκίνησε την κατάθεσή του μιλώντας για την προσωπικότητα του γιου του, περιγράφοντας ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια, πίστη και αγάπη για την Ελλάδα.

«Ήταν ένα παιδί της υπακοής και της χαράς, όλο ζωντάνια, είχε το χάρισμα από πολύ μικρό παιδί να σου παίρνει τα προβλήματα που είχες. Έψαλε από δύο χρονών τροπάρια της εκκλησίας, ξυπνούσε πριν από εμένα για να πάμε στην εκκλησία. Είχε απέραντη αγάπη στον Θεό και την πατρίδα, τη μητέρα Ελλάδα. Ήθελε να είναι μάχιμος, υπηρέτησε με συνέπεια την πατρίδα», ανέφερε.

Όπως κατέθεσε, ο Κυπριανός είχε υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις και στη συνέχεια αποφάσισε να σπουδάσει Νομική στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ετοιμαζόταν να παντρευτεί την αρραβωνιαστικιά του, Χριστίνα, με τον γάμο τους να έχει προγραμματιστεί για τις 27 Αυγούστου 2023.

Ο πατέρας του αποκάλυψε ότι είχε δώσει στον γιο του χρήματα για να ταξιδέψει αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη, όμως εκείνος επέλεξε τελικά το τρένο για οικονομικούς λόγους.

«Του είχα δώσει χρήματα για να πάει με αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε ότι "τελικά αποφάσισα να πάω με τρένο, για να κάνω οικονομία, επειδή παντρεύομαι"», κατέθεσε.

Περιγράφοντας τις στιγμές που έμαθε για τη σύγκρουση, ανέφερε ότι εκείνη την ώρα ετοιμάζονταν για τον γάμο του Κυπριανού. Η Χριστίνα, η οποία είχε ταξιδέψει με αεροπλάνο, τον ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τον αρραβωνιαστικό της.

«Την ώρα που δοκίμαζα την κορώνα του γάμου στη Χριστίνα, μου είπε ότι "προβληματίζομαι γιατί στέλνω μήνυμα στον Κυπριανό και δεν απαντάει". Ανοίγω την τηλεόραση. Βλέπω μια πυρόσφαιρα τεράστια. Είπα, τι είναι αυτό, πύραυλος;».

«Κρατούσα τα στέφανα από τη μια και έβλεπα την έκρηξη από την άλλη, ένιωσα να φεύγει το αίμα μου. Μέσα μου κατάλαβα ότι κάτι έγινε», πρόσθεσε.

Ο ίδιος περιέγραψε πώς άλλαξε η ζωή της οικογένειάς του μετά τον θάνατο του Κυπριανού. «Με τη σύγκρουση αυτή κόπηκε το κεφάλι της ζωής μου. Άλλαξε τα πάντα στη ζωή μου. Μας διέλυσαν. Αποφασίσαμε να μην γυρίσουμε πίσω αν δεν φέρουμε τον Κυπριανό ζωντανό ή νεκρό», είπε.

«Μας είπαν ότι είναι εντολή από πολύ ψηλά να μην ανοίξουν τα φέρετρα»

Στη συνέχεια της κατάθεσής του, ο πάτερ Χριστόδουλος αναφέρθηκε στη διαχείριση των σορών των θυμάτων και στις δυσκολίες που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπισε η οικογένειά του προκειμένου να δει το παιδί της.

«Είδα μια κρατική πρακτική που με προβλημάτισε. Κάποιοι προσπαθούσαν να κρύψουν κάτι. Ήρθαν με ένα πνεύμα κρυψίνοιας για να διαχειριστούν την κρίση», ανέφερε, εκφράζοντας τις προσωπικές του υπόνοιες για τον τρόπο αντιμετώπισης της τραγωδίας.

Όπως κατέθεσε, όταν ζήτησε να δει τη σορό του Κυπριανού, του είπαν ότι δεν βρισκόταν σε κατάλληλη κατάσταση. Ο ίδιος επέμεινε ότι ήθελε να τον αντικρίσει ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

«Ποιος διέταξε να μην μπορώ να δω το παιδί μου; Ήρθαν δύο ένστολοι και μου είπαν "δεν θα δει κανένας κανέναν". Είναι εντολή από πολύ ψηλά, μου είπαν. Γιατί μας τον έφεραν μέσα σε κλειστό φέρετρο με εντολή να μην ανοίξει το φέρετρο; Έκανα μεγάλη υπομονή. Έσπασα μέσα μου», ανέφερε.

Περιγράφοντας όσα αντίκρισε όταν άνοιξε το φέρετρο, είπε: «Ήταν μέσα σε ένα μαύρο σακούλι, νεκρός, γυμνός, χτυπημένος. Ήταν ολόκληρος. Ήρθαμε στην Κύπρο, του πλύναμε τις πληγές του με το κρασί. Είδαμε τα εγκαύματα και είχε μια μυρωδιά σαν από χημικά, όπως αυτά που χρησιμοποιούν στο καθαριστήριο».

Ο ίδιος μίλησε και για την κατάσταση της σορού μετά την ιατροδικαστική εξέταση, εκφράζοντας την οδύνη του για τις τομές που διαπίστωσε στο σώμα του γιου του.

«Ο Κυπριανός είχε χτυπήματα στο σώμα του, αλλά τη μεγαλύτερη ζημιά την έκανε ο ιατροδικαστής που έκοψε το σώμα του. Ένιωσα μια βία. Το σώμα του ήταν κατακρεουργημένο και είχε παράξενα εγκαύματα που έμοιαζαν με αυτά των πυροσβεστών», υποστήριξε.

Ο πατέρας του 23χρονου ζήτησε από το δικαστήριο να διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του γιου του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έκρηξη και στη φωτιά που ακολούθησαν τη σύγκρουση των τρένων.

«Είμαστε βέβαιοι πως ο θάνατος ήρθε μετά το χτύπημα. Τι προκάλεσε αυτή τη μεγάλη έκρηξη; Παρακαλώ το δικαστήριο να διερευνήσει τις αιτίες της φωτιάς και της έκρηξης», ανέφερε.

Επισήμανε ότι έχουν περάσει περίπου τριάμισι χρόνια από το δυστύχημα και η οικογένειά του εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις.

«Ζητούμε να μάθουμε επακριβώς τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Επίσης, τι προκάλεσε τα εγκαύματα στον Κυπριανό, που δεν είναι από τα έλαια σιλικόνης. Όσοι είναι επιζώντες αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν στη δίκη. Γιατί έπρεπε όλα τα φέρετρα να είναι κλειστά και σφραγισμένα;», διερωτήθηκε.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο πορτοφόλι του γιου του, το οποίο κράτησε μετά το δυστύχημα. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, ζήτησε από δικό του άνθρωπο να πραγματοποιήσει ανάλυση, από την οποία προέκυψαν ενδείξεις για παρουσία τολουολίου και βενζολίου. Πρόκειται για ισχυρισμό του μάρτυρα, η επιστημονική τεκμηρίωση του οποίου δεν προκύπτει από τα στοιχεία της κατάθεσης που έχουν γίνει γνωστά.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο πάτερ Χριστόδουλος παρουσίασε φωτογραφικό υλικό στο δικαστήριο, μεταξύ άλλων φωτογραφία του Κυπριανού έναν χρόνο πριν από το δυστύχημα, εικόνες με την αρραβωνιαστικιά του, καθώς και φωτογραφίες από τη σορό, τα εγκαύματα, τη σακούλα στην οποία είχε τοποθετηθεί και την ταφή του. Παρουσίασε επίσης φωτογραφίες από το σακάκι στο οποίο βρέθηκε το πορτοφόλι του 23χρονου, καθώς και από το ίδιο το πορτοφόλι.

«Η Δικαιοσύνη να αποδοθεί και στους μη αναγνωρισμένους νεκρούς»

Ακόμη, ο πατέρας του Κυπριανού έθεσε ερωτήματα για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων και τη διαχείριση τυχόν μη ταυτοποιημένων ανθρώπινων λειψάνων.

«Ένα άλλο στοιχείο που με βασανίζει είναι το πόσοι ήταν πραγματικά οι νεκροί», ανέφερε, ζητώντας να διερευνηθεί κάθε σχετικό στοιχείο.

«Οφείλουμε να σεβαστούμε και το παραμικρό μέρος του σώματος. Παρακαλώ η Δικαιοσύνη να αποδοθεί και στους μη αναγνωρισμένους νεκρούς, να τους αποδώσουμε την τιμή που τους αξίζει. Αν στέκουν λείψανα εκεί και τα κρατούν σε συρτάρια, αυτό είναι ασέβεια προς τους νεκρούς. Πρέπει να αποδοθούν και να θαφτούν», σημείωσε.

«Να είστε ακριβείς και δίκαιοι απέναντι στους κατηγορουμένους»

Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, ο πάτερ Χριστόδουλος απευθύνθηκε στους δικαστές, ζητώντας να εξετάσουν με προσοχή και χωρίς προχειρότητα όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, αλλά και να αντιμετωπίσουν δίκαια τους κατηγορουμένους.

«Στους ανθρώπους που ονομάζουμε κατηγορούμενους οφείλουμε να είμαστε ακριβείς και δίκαιοι στην αντιμετώπισή τους. Να τους δούμε με αγάπη αλλά και αλήθεια. Να ψάξετε με ειλικρίνεια και χωρίς προχειρότητα τα γεγονότα και να τα αξιολογήσετε με προσοχή. Με ανδρεία και να σταθείτε στο ύψος που αρμόζει», είπε.

Αναφερόμενος στη δικογραφία, δήλωσε ότι θεωρεί τη διαδικασία μια αρχή για τη διερεύνηση των ευθυνών, εκτιμώντας, ωστόσο, ότι παραμένουν πολλά στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν.

«Διάβασα τη δικογραφία και είδα ότι κατηγορούνται άνθρωποι που ο καθένας έχει ένα δικό του μέρος ευθύνης. Θεωρώ πως είναι μια καλή αρχή για να γίνει μια έρευνα, να βρεθεί η αλήθεια. Έχει πολλά στοιχεία ακόμη που πρέπει να διερευνηθούν για να μάθουμε πώς έφυγαν οι άνθρωποί μας», ανέφερε.

Πηγή: protothema.gr