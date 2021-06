«Έκλεισε» ο νέος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος- Ο Μάριος Πελεκάνος στη θέση του Κούσιου

Ανατροπές και εκπλήξεις αναμένεται να δούμε στο νέο Κυβερνητικό σχήμα, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να ανακατεύει την «τράπουλα», με νέα πρόσωπα που θα δώσουν αέρα… ανανέωσης.

Σίγουρη θεωρείται η αποχώρηση του Κυριάκου Κούσιου από τη θέση του Κυβερνητικού εκπροσώπου, παρότι διέγραψε μία ομολογουμένως πετυχημένη πορεία.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τον κ Κούσιο θα αντικαταστήσει ο Μάριος Πελεκάνος.

Διαβάστε το βιογραφικό του

Ο Μάριος Πελεκάνος γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1979 και μεγάλωσε στις γειτονιές του Αγίου Βασιλείου Στροβόλου, ενορία στην οποία διαμένει και σήμερα.

Είναι μέλος της πολύτεκνης οικογένειας του μακαριστού Παναγιώτη Πελεκάνου και της Δέσποινας Καραντώνη-Πελεκάνου οι οποίοι κατάγονται αμφότεροι από το χωριό Μένοικο της επαρχίας Λευκωσίας.

Έχει 3 αδέρφια, τον δίδυμο αδελφό Χρίστο, τον Γιώργο και τον Κύπρο. Είναι νυμφευμένος με την Αννίτα Παπουή. Έχει τρία παιδιά, τον Παναγιώτη, τη Μαρίλια και τον Κωνσταντίνο.

Ακαδημαϊκά / Καριέρα

Φοίτησε στην Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας (Γυμνάσιο) και αποφοίτησε από το Pascal English School (Λύκειο).

Από την εφηβική του ηλικία εργαζόταν τα καλοκαίρια για το χαρτζιλίκι του. Τον τελευταίο χρόνο της φοίτησης του στο λύκειο εργαζόταν μόνιμα ως ντελίβερι.

Αφού ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία το 1999, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα για μερικούς μήνες μέχρι την πρόσληψη του στην Τράπεζα Κύπρου.

Η εργοδότηση στην Τράπεζα Κύπρου αποτελεί σταθμό στην καριέρα του αφού του έδωσε την απαραίτητη οικονομική ευχέρεια για να μπορέσει, ως άτομο που διψούσε για μάθηση, να σπουδάσει εξ ’αποστάσεως στο University of Manchester από το οποίο αποφοίτησε με πτυχίο BSc in Financial Services (BSc in Banking & Finance). Έκτοτε κατέχει τον τίτλο του Associate of the London Institute of Banking and Finance.

Κατέχει επίσης τον τίτλο του Certified Professional Manager από το Institute of Certified Professional Managers των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το 2007, μετά από πρόταση που είχε δεχτεί, μεταπήδησε στην Τράπεζα Πειραιώς. Το 2012 μετά από απόφαση του Ομίλου Πειραιώς ανάλαβε θέση ως ανώτατο στέλεχος της θυγατρικής Τράπεζας του στα Τίρανα. Τα 3 χρόνια που έζησε στην Αλβανία γίνονται για τον ίδιο σημείο αναφοράς, αφού εκεί καταξιώθηκε ως τραπεζικό στέλεχος.

Το 2015 επιλέγει να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του και να επαναπατριστεί. Αφήνει πίσω του τον τραπεζικό τομέα και κάνει νέα αρχή. Δημιουργεί τη δική του επιχείρηση, ως Σύμβουλος Αφερεγγυότητας/Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, επάγγελμα που αποτελεί και την κύρια του εργασία μέχρι και σήμερα.

Το 2017 αναλαμβάνει θέση ως διευθυντικό στέλεχος σε επενδυτικά ταμεία με έδρα την Κύπρο, θέσεις που διατηρεί.

Πολιτική Πορεία

Ως πρώην μέλος της ΜΑ.ΚΙ. αλλά και ως πρώην πρόεδρος της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ. Στροβόλου (τοπική Χρυσελεούσας), η φυσική εξέλιξη με την επιστροφή του στην Κύπρο είναι να αναπτύξει εκ νέου έντονη κοινωνική και πολιτική δράση στο χώρο της κεντροδεξιάς.

Εξελέγη και διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου από το 2017 μέχρι το 2019.

Οργάνωση Νέων Επιστημόνων ΔΗ.ΣΥ.

Το Νοέμβριο του 2017 εκλέγεται Πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων του ΔΗ.ΣΥ., θέση την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα μετά την επανεκλογή του, τον Δεκέμβριο του 2019.

Στη διάρκεια της θητείας του εγκρίνεται η εισήγηση για αλλαγή του καταστατικού του ΔΗ.ΣΥ., το οποίο πλέον προβλέπει την επίσημη συμμετοχή του εκά στοτε Προέδρου της Ο.Ν.Ε. ως ισότιμο μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος.

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Τον Ιανουάριο του 2019, αφήνει τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Στροβόλου, εφόσον είχε αποδεχθεί το διορισμό του από το Υπουργικό Συμβούλιο στη θέση του Προέδρου του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης.

Θέση που του δίνει την ευκαιρία να υλοποιήσει το όραμα του για διεύρυνση των επιλογών προσιτής στέγασης των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών.

Μεγάλη επιτυχία της προεδρίας του, μεταξύ άλλων, θεωρείται η δρομολόγηση του ανοίγματος της αγοράς του προσιτού ενοικίου.

Συμμετέχει επίσης ως εκπρόσωπος του ΚΟΑΓ στον οργανισμό Housing Europe.

Επαγγελματικές και άλλες ιδιότητες

Πρόεδρος Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Κ.Ο.Α.Γ.)

Πρόεδρος Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων (Ο.Ν.Ε.) ΔΗ.ΣΥ.

Μέλος Εκτελεστικού Γραφείου ΔΗ.ΣΥ.

Αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας

Αδειοδοτημένος Λειτουργός Συμμόρφωσης (AML) (Επιτροπή Κεφαλαια γοράς)

Πιστοποιημένο Πρόσωπο (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)

Εγκεκριμένος Διαμεσολαβητής (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Χρηματοοικο νομικός Επίτροπος, ΚΕΒΕ)

Associate of The London Institute of Banking & Finance

Διευθύνων Σύμβουλος στην MDP Finance Connect Ltd