O κορωνοϊός μεταθέτει το ραντεβού Στέφανου & Νικόλα - Τα σενάρια και η ονοματολογία

Ολιγοήμερη καθυστέρηση στη συνάντηση των ηγετών του ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ για τις προεδρικές εκλογές προκαλεί η διάγνωση του Στέφανου Στεφάνου με κορωνοϊό, γεγονός που τον υποχρεώνει να τεθεί υπό περιορισμό. Η ακριβής ημέρα της συνάντησης επρόκειτο να ορισθεί αρχές της ερχόμενης εβδομάδα, ωστόσο εκ των πραγμάτων μετατίθεται για μερικές ώρες ακόμη, όπως συμφώνησαν οι Στέφανος Στεφάνου και Νικόλας Παπαδόπουλος σε επικοινωνία που είχαν.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται ότι οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν και τη φόρμα των συναντήσεων, εάν δηλαδή θα γίνουν σε επίπεδο αντιπροσωπειών των κομμάτων ή εάν θα είναι τετ α τετ των δύο ηγετών. «Αυτά είναι το εύκολο κομμάτι» δηλώνουν στο Τhemaonline πηγές και από τα δύο κόμματα, οι οποίες σημειώνουν ότι η βούληση για συνεργασία υπάρχει αλλά όλα θα εξαρτηθούν από τις συγκλίσεις πάνω στις οποίες θα θεμελιωθεί η συνεργασία καθώς και το πρόσωπο που θα μπορεί να ηγηθεί της προσπάθειας.

Εκτός από το ραντεβού Στεφάνου-Παπαδόπουλου αναμένεται να διευθετηθούν τις επόμενες μέρες οι χωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, δηλαδή τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο, τον Πρόεδρο των Οικολόγων, Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και τον Πρόεδρο της ΔΗΠΑ, Μάριο Καρογιάν. Εκ των πραγμάτων μια συνάντηση Παπαδόπουλου-Καρογιάν αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τους δύο να δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να συναντηθούν, στο πλαίσιο του διαλόγου για διεύρυνση του ενδεχομένου συνεργασίας. Παράλληλα με την αναζήτηση συγκλίσεων στα θέματα αιχμής, ο διάλογος θα «τρέχει» και στα πρόσωπα των δυνητικών υποψηφίων για το χρίσμα.

Τα κόμματα έχουν το καθένα τις δικές του προτεραιότητες αλλά δημοσίως τουλάχιστον εκφράζουν τη βούληση για διερεύνηση του ενδεχομένου συνεργασίας. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις διαβουλεύσεις των δύο μεγάλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, αφού τυχόν συμφωνία συνεργασίας θα δημιουργήσει ένα πόλο που θα δώσει τη μάχη με αξιώσεις. Εάν υπάρξει αίσια κατάληξη τα δύο κόμματα θα επιδιώξουν ενίσχυση της συνεργασίας και με άλλα κόμματα.

Τα δύσκολα αρχίζουν στην ονοματολογία γι᾽αυτό και κανένας από τους Στεφάνου και Παπαδόπουλο δεν προσέρχεται στο διάλογο με πρόταση συγκριμένων ονομάτων, ούτε κινούνται στη λογική του take it or leave it. Κανένας από τους δύο δεν έχει την πολυτέλεια να βάλει τους όρους του, σε μια διαπραγμάτευση η οποία προϋποθέτει διάθεση υποχώρησης και από τους δύο ώστε να έχει εχέγγυα επιτυχίας. Από πλευράς ΔΗΚΟ το πρώτο όνομα είναι αυτό του προέδρου του κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλου, όπως ξεκαθάρισε στο πολιτικό συνέδριο της περασμένης Κυριακής. Στο ΑΚΕΛ ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει απόφαση αποκλεισμού του Νικόλα Παπαδόπουλου, αλλά προτάσσεται το επιχείρημα ότι για διευκόλυνση του διαλόγου θα ήταν καλύτερα οι επικεφαλής των κομμάτων να εξαιρεθούν. Παρόλον ότι δεν μπήκαν ακόμη στη διαδικασία της ονοματολογίας, αφού θα πρέπει να προηγηθεί ένας κοινός βηματισμός στο θέμα των συγκλίσεων που θα οδηγήσει σε συνεργασία, ο Νικόλας Παπαδόπουλος δηλώνει ανοικτός να ακούσει ονόματα, αρκεί που θα είναι συμβατά με το προφίλ του υποψήφιου που θα μπορεί να ικανοποιεί τις ευαισθησίες του ΔΗΚΟ. Ετσι, παράλληλα με τη διαδικασία της αναζήτησης συγκλίσεων στο Κυπριακό, την οικονομία και σε θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, ο διάλογος ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης θα επεκταθεί και στα χαρακτηριστικά του πιθανού υποψηφίου.