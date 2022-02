Ουκρανία: Πύραυλος χτύπησε δεξαμενόπλοιο κοντά στην Οδησσό – Έφερε σημαία Μολδαβίας

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο μέλη του πληρώματος έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Live: Μάθετε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline

«Πληροφορηθήκαμε πριν από μόλις 10 λεπτά ότι όλα τα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, αλλά δύο τραυματίσθηκαν σοβαρά και βρίσκονται καθ' οδόν για το νοσοκομείο», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters, ο Βαντίμ Παβαλάτσι, υποδιευθυντής του οργανισμού.

According to the Ukrainian commander in chief, a Russian ship hit the vessel under the flag of #Moldova. This happened in the Black Sea, 12 miles from the Southern port of Odesa, #Ukraine. No additional info, as well as no connection with the vessel, per UKR officials. pic.twitter.com/eJxqL9aGFd