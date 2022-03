Συνελήφθη στη Ρωσία επιζήσασα της πολιορκίας του Λένινγκραντ που διαδήλωσε κατά του πολέμου στην Ουκρανία

Ανάμεσά τους και μία επιζήσασα της πολιορκίας του Λένινγκραντ.

Η Yelena Osipova παρά την προχωρημένη ηλικία της βρέθηκε ανάμεσα στους διαδηλωτές στην Αγία Περτούπολη για να καταδικάσει την εισβολή της χώρα της στην Ουκρανία και όπως ήταν αναμενόμενο καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο.

In #StPetersburg, #Russia, the police detained a well-known survivor of the Siege of Leningrad Yelena Osipova at an anti-war #protest: pic.twitter.com/QFhPrWKcCo