Μελβούρνη: Η στιγμή που αερόστατο με 12 άτομα πέφτει σε στέγες σπιτιών - Δείτε το βίντεο

Στις στέγες μιας γειτονιάς της Μελβούρνης κατέπεσε ένα αερόστατο στο οποίο επέβαιναν 12 άνθρωποι αλλά, ευτυχώς, ουδείς τραυματίστηκε.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν από σπίτι στο Έλγουντ περίπου στις 7.20 π.μ. την Μεγάλη Τετάρτη. Όταν έφτασαν, είδαν το πάνω μέρος του αερόστατου πάνω σε δύο στέγες και το καλάθι στην αυλή.

Τη στιγμή που το αερόστατο πέφτει στις στέγες κατέγραψε με το κινητό του ένας από τους επιβαίνοντες.

This is what it was like for those on board the hot air balloon that made a crash landing in Elwood this morning. The basket hits a building before crashing into the trees. (Language warning) @9NewsMelb pic.twitter.com/X4xDCQCJCw