Game of Thrones: Έρχεται σίκουελ τρία χρόνια μετά το φινάλε - Πρωταγωνιστής ο Κιτ Χάρινγκτον

Στην όγδοη και τελευταία σεζόν, ο Τζον Σνόου ανακάλυψε ότι το πραγματικό του όνομα ήταν Αίγκον Ταργκάριεν και συνειδητοποίησε, ότι ήταν ένας από τους πιθανούς κληρονόμους του Σιδερένιου Θρόνου. Στο τελευταίο επεισόδιο εξορίστηκε από το Westeros και ταξίδεψε βόρεια του τείχους με τους Wildlings, με σκοπό να αφήσει πίσω την παλιά του ζωή.

Για την ώρα, το HBO φαίνεται να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της σειράς, με τον Κιτ Χάρινγκτον να επιστρέφει δυναμικά. Υπενθυμίζεται ότι ο Άγγλος ηθοποιός προτάθηκε για δύο Emmy για την ερμηνεία του στον ρόλο του Τζον Σνόου.

