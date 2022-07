Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εμπορικό κέντρο στην Κοπεγχάγη.

Υπάρχουν θύματα, ανέφερε η αστυνομία της Δανίας, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες.

Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

🚨VIDEO: Man with gun spotted at Fields shopping centre in Copenhagen Denmarkpic.twitter.com/1TVNE9wTJ2