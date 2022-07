Λήξη μαθημάτων των Σχολείων των Φυλακών – «Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν και να γίνουν καλύτεροι»

Σε δηλώσεις προχώρησε η Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους στην τελετή λήξης των μαθημάτων των Σχολείων των Φυλακών «Από το Σκοτάδι στο Φως», την Τετάρτη 6 Ιουλίου.

Δείτε αυτούσιες τις δηλώσεις :

Καταρχάς να σας καλωσορίσω στο Τμήμα Φυλακών, και να σας ευχαριστήσω θερμά για την στήριξη με την εδώ παρουσία σας σήμερα στην τελετή της επίσημης λήξης των μαθημάτων στα σχολεία μας, τα οποία φυσικά θα συνεχίσουν την αδιάκοπη λειτουργία τους και κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όπως άλλωστε λειτουργούν από το 2015.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, ωστόσο θα προβώ σε ένα πολύ σύντομο απολογισμό του έργου μας, αναφέροντας τα ευεργετικά αποτελέσματα για τους ανθρώπους στις Φυλακές και γενικότερα τα θετικά αποτελέσματα του ανθρωποκεντρικού μας μοντέλου όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 8 χρόνια. Επίσης θα αναφερθώ, στις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις πρακτικές μας, οι οποίες αναγνωρίζονται ως καλές πρακτικές, καταγράφονται σε εκδόσεις του ΣτΕ, και επιστημονικά άρθρα, και αποτελούν θέμα συζήτησης και θετικών σχολίων στις πολυμερείς συναντήσεις, διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια, ελκύοντας ακόμα και το ενδιαφέρον του NETFLIX μιας διεθνούς πλατφόρμας παγκόσμιας εμβέλειας, πρότυπο για τη βιομηχανία streaming.

Η αναγνώριση από το ΣτΕ ήρθε νωρίς, στα πρώτα 4 χρόνια λειτουργίας μας με βάση το νέο σωφρονιστικό μας μοντέλο όπως είχε διαμορφωθεί από τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας μας, τις νέες αξίες και το όραμα του οργανισμού, έχοντας αφιερώσει ειδικότερα τα πρώτα 2μιση χρόνια αρκετό από τον προσωπικό μας χρόνο με τα τότε γνωστά συσσωρευμένα προβλήματα που οδηγούσαν σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και στην κατάρρευση του σωφρονιστικού οικοδομήματος που απέληξε με 6 αυτοκτονίες σε λιγότερο από ένα χρόνο, καθημερινή ενδοτμηματική βία και αυτοτραυματισμούς. Με την ίδια αφοσίωση, δέσμευση και συνέπεια στις αξίες, στο όραμα, και στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, αφιερώνοντας ακόμα αρκετό από τον προσωπικό μας χρόνο (όχι 16-18 ώρες την ημέρα όπως τα πρώτα χρόνια, αλλά 12 ώρες και 10 στην καλύτερη περίπτωση), ώστε να βρίσκεται στο σημερινό επίπεδο η σωφρονιστική μας υπηρεσία, και χωρίς να έχουμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Φυλακές με υπερπληθυσμό, όπως αυξημένη ενδοτμηματική βία, αυτοκτονίες και εξεγέρσεις, όπως ακριβώς ήταν και η κατάσταση στις δικές μας Φυλακές πριν 8 χρόνια.

Προχωρήσαμε σε καινοτομίες και σειρά ριζοσπαστικών αλλαγών, εφαρμόζοντας σύγχρονα μοντέλα διοίκησης όπως του helix organisation, του μαθησιακού οργανισμού (learning organisation) και του transfer of knowledge μετατρέποντας το περιβάλλον των Φυλακών σε μαθησιακό για όλους (κρατούμενους, προσωπικό, και διοίκηση), εκσυγχρονίζοντας το σωφρονιστικό μας μοντέλο, και μετατρέποντας το τιμωρητικό περιβάλλον των Φυλακών σε μαθησιακό. Εδώ αξίζει να αναφερθώ στο European Public Sector Award που αφορά όλες τις δημόσιες υπηρεσίες των 47 χωρών του ΣτΕ όχι μόνο τις Φυλακές – ίσως να είμαστε και η μοναδική φυλακή που τολμήσαμε να συμμετέχουμε σε τέτοιο διαγωνισμό το 2021, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στην κατηγορία του Innovative leadership από 130 projects, μετά από μία δύσκολη και επίπονη διαδικασία αξιολόγησης σε τρεις διαφορετικές φάσεις από διάφορους εμπειρογνώμονες και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επίσης εφαρμόσαμε αρχές σύγχρονων σωφρονιστικών μοντέλων αναμορφωτικού χαρακτήρα, για τη μεταχείριση των έγκλειστων συνανθρώπων μας, όπως το work-life balance και το Good Lives model, στη βάση των οποίων έχουμε βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης, ώστε να προσομοιάζουν κατά το δυνατό, με τις συνθήκες εκτός Φυλακών, διευκολύνοντας και στηρίζοντας την κοινωνικοποίηση, την ομαλότερη επανένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση των αποφυλακισθέντων, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο, τους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και πρόληψη της υποτροπής στην εγκληματικότητα.

Η πεποίθηση μας ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν και να γίνουν καλύτεροι, ήταν η κινητήριος δύναμη μας, να εργαστούμε με αφοσίωση και δέσμευση για την υλοποίηση των στόχων μας, θέτοντας αρχές και αξίες οι οποίες διαφυλάσσουν με σεβασμό την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διαφορετικότητα τόσο των κρατουμένων όσο και του προσωπικού, δημιουργώντας ένα σύγχρονο σωφρονιστικό σύστημα, από πρακτικές και διαδικασίες οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν πρότυπο στις χώρες του ΣτΕ όπως θα παραθέσω εν συντομία:

(α) το εκπαιδευτικό σύστημα των Φυλακών

Είμαστε περήφανοι για το εκπαιδευτικό μας σύστημα αφού από το 2015 έχουμε το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα με της χώρας, όπως προβλέπεται στους Ευρωπαϊκούς Κανόνες των Φυλακών. Δημιουργήσαμε 9 σχολεία, ώστε να ικανοποιούνται οι μαθησιακές ανάγκες όλων των κρατουμένων, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και των ελεύθερων πολιτών, στη δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και επαγγελματική εκπαίδευση, με την εφαρμογή του εσπερινού γυμνασίου, λυκείου, και εσπερινής τεχνικής σχολής, και της εξ’ αποστάσεως σπουδές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αρχικά συμμετείχε το ¼ των κρατουμένων μας, ενώ τα τελευταία σχεδόν 8 χρόνια με την αλλαγή του εκπαιδευτικού μας συστήματος, έχουμε αυξήσει τα σχολεία μας από 2 που ήταν αρχικά σε 9, στα οποία παρακολουθούν προγράμματα πέραν των 3/4 των κρατουμένων μας, με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχής κρατουμένων στις χώρες του ΣτΕ. Περαιτέρω, μέχρι σήμερα 19 κρατούμενοι μας φοίτησαν και φοιτούν σε πανεπιστήμια για απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού, και διδακτορικού, των οποίων η φοίτηση πραγματοποιείται με την εξ’ αποστάσεως μέθοδο και τη μέθοδο tutoring.

Επίσης μέσω των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, στηρίζουμε τη δια βίου μάθηση μέσω της οποίας οι κρατούμενοι μας έχουν ισόβια επαφή με τη μάθηση, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Μία άλλη καινοτομία στο εκπαιδευτικό σύστημα των Φυλακών μας, είναι ο θεσμός της αδιάκοπης λειτουργίας των σχολείων μας, που έχουμε καθιερώσει από το 2015, με στόχο την ολόχρονη ενεργό συμμετοχή και δημιουργική απασχόληση των κρατουμένων σε αυτά, κατά τις περιόδους των εορτών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σημειώνεται ότι σε όλα τα σχολεία μας λειτουργούν ολόχρονα δανειστικές βιβλιοθήκες και ταινιοθήκη από την οποία μπορούν οι κρατούμενοι μας να δανείζονται DVDs, ψυχαγωγικού και επιμορφωτικού περιεχομένου.

Η επισφράγιση της επιτυχούς λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος στα σχολεία των Φυλακών, είναι το γεγονός ότι στο European Prison Regime Forum του EUROPRIS για το Prison Education το εκπαιδευτικό σύστημα των Φυλακών μας, αναγνωρίστηκε βέλτιστη πρακτική των εκπαιδευτικών συστημάτων των ευρωπαϊκών Φυλακών, το 2017 στη Ρώμη και το 2018 στη Χάγη. Επίσης, πρόσφατα έχει βραβευτεί από Σημαντική σε τοπικό επίπεδο είναι η βράβευση των σχολείων των Φυλακών από το Παρατηρητήριο του Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού το 2020 για την πρόληψη βίας, νεανικής παραβατικότητας και ενεργού πολιτότητας.

(β) Εκπαίδευση και επιμόρφωση του Προσωπικού

Για την επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού γίνονται αντίστοιχες προσπάθειες. Έχουμε δημιουργήσει την Ακαδημία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων στη Βάση των Προτύπων που τέθηκαν για τις Ακαδημίες Σωφρονιστικών Υπαλλήλων στην Ελβετία το 2017 και στην Εσθονία το 2018, καθώς και του επιχειρησιακού κέντρου για ασκήσεις προσομοίωσης, επενδύοντας αρκετά στη δια βίου μάθηση και εκπάιδευσή τους ώστε να μπορούν να εργάζονται αποτελεσματικά στη βάση επαγγελματικών σωφρονιστικών προτύπων. Επίσης, έχουμε δημιουργήσει γυμναστήριο το οποίο λειτουργεί με αγορά υπηρεσιών από τον ΚΟΑ, και αίθουσα για εξάσκηση πολεμικών τεχνών. Τέλος, τα μέλη μας συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

(γ) Η επικοινωνία μέσω SKYPE, την οποία εφαρμόζουμε από τον Ιανουάριο του 2015, καταγράφεται ως καλή πρακτική, στην έκδοση του ΣτΕ το 2016 στο Εγχειρίδιο Πρόληψης της κακοποίησης κρατουμένων στις Φυλακές, και εφαρμόστηκε σε άλλες ευρωπαϊκές φυλακές μόλις το 2020 κατά την πανδημία.

(δ) Η μεταχείριση ΛΟΑΤΚΙ προσώπων στις Φυλακές μας, συζητήθηκε πολύ θετικά στην Εσθονία το 2018 στο ετήσιο Συνέδριο Διευθυντών Φυλακών και Διευθυντών Υπηρεσιών Επιτήρησης του ΣτΕ, καθώς και η μεταχείριση άλλων ευάλωτων ομάδων κρατουμένων, η οποία εγκωμιάστηκε με θετικά σχόλια το 2019, στο ετήσιο Συνέδριο Διευθυντών Φυλακών και Διευθυντών Υπηρεσιών Επιτήρησης του ΣτΕ, το οποίο φιλοξενήσαμε στη χώρα μας, αφού μας ανατέθηκε η διοργάνωση από το ΣτΕ ως αναγνώριση του έργου μας.

(ε) Αναγνώριση του έργου μας - Συμμετοχή σε Expert Groups Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού EuroPris

Η αναγνώριση του έργου μας καταγράφεται και στην επιλογή μας από το ΣτΕ, την ευρωπαϊκή επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων CPT του ΣτΕ, τα Ηνωμένα Έθνη και τον Οργανισμό EuroPris ως expert στις Επιτροπές, Συμβούλια και ομάδες εργασίας τους ειδικότερα για τα παιδιά των κρατουμένων, τους αλλοδαπούς κρατούμενους, τη διαχείριση της πανδημίας, την πρόληψη των βασανιστηρίων, και την εκπαίδευση στις Φυλακές, καθώς και την επιλογή για δεύτερη θητεία στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού EuroPris. Περαιτέρω, αναγνώριση του έργου μας και όλων των θετικών αλλαγών στο Τμήμα μας τα τελευταία χρόνια, επισφραγίζεται με την ανάθεση στο Τμήμα μας από το ΣτΕ, της διοργάνωσης του 24ου Συνεδρίου των Διευθυντών Φυλακών και Υπηρεσιών Επιτήρησης που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2019, στην Κύπρο, με μεγάλη επιτυχία όπως δήλωσαν υψηλόβαθμα στελέχη του ΣτΕ τόσο στα ΜΜΕ, όσο και στις συναντήσεις της Επιτροπής Υπουργών, του Συμβουλίου Ποινολογικής Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια στο Στρασβούργο. Περαιτέρω, μας είχε ανατεθεί και η 8η Ετήσια Γενική Συνέλευση και Συνέδριο του οργανισμού EUROPRIS, από την οποία είχαμε αποκομίσει πολύ θετικά σχόλια. Και στα δύο Συνέδρια συμμετείχαν συνολικά πέραν των 270 συνέδρων εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν Διευθυντές Φυλακών από 40 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου με τη λήξη του Συνεδρίου Διευθυντών Φυλακών μαζί με υψηλόβαθμα στελέχη του ΣτΕ, επισκέφθηκαν τις Φυλακές μας, εκφράζοντας στη συνέχεια την εκτίμηση τους για το έργο μας αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Τα τελευταία 8 χρόνια, μας έχουν επισκεφθεί και συνεχίζουν να μας επισκέπτονται από το εξωτερικό, αρκετοί Διευθυντές Φυλακών, Βουλευτές του Γερμανικού Κοινοβουλίου, καθώς Διευθύνσεις και λειτουργοί Υπουργείων από τις χώρες του ΣτΕ, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των σωφρονιστικών τους συστημάτων, αναγνωρίζοντας τις θετικές αλλαγές και καλές πρακτικές των Φυλακών μας. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις, καλούμαστε να παρουσιάσουμε σε άλλες χώρες, σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια το σωφρονιστικό μας μοντέλο και τα θετικά αποτελέσματα του που συνοψίζονται σε αριθμό καλών πρακτικών.

(στ) Αθλητισμός στις Φυλακές, Ψυχαγωγία, Δραστηριότητες

Στον αθλητισμό όπως και στην εκπαίδευση έχουμε επενδύσει αρκετά, αφού πιστεύουμε ότι βοηθά στην καλλιέργεια πνεύματος και ήθους, και συντελεί στη βελτίωση της υγείας – φυσικής και ψυχικής. Έχουμε δημιουργήσει 8 γυμναστήρια για τους κρατούμενους και ένα για το προσωπικό με σύγχρονο αθλητικό εξοπλισμό, τα οποία λειτουργούν με καθημερινή επίβλεψη από καθηγητές φυσικής αγωγής από τον ΚΟΑ, μέσω αγοράς υπηρεσιών. Επιπρόσθετα από το μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου όπου πραγματοποιούνται οι ποδοσφαιρικές συναντήσεις αλλά και οι αθλητικές ημερίδες, όπως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, και οι αθλητικοί αγώνες επιβίωσης, έχουμε δημιουργήσει γήπεδα καλαθόσφαιρας, futsal και βόλευ μπωλ σε όλες τις αυλές των πτερύγων και έχουμε τοποθετήσει όργανα εξωτερικού χώρου για καλλισθενική γυμναστική, Περαιτέρω, η εκγύμναση εμπλουτίζεται με προγράμματα εξάσκησης όπως είναι personal training, Yoga, Body Combat, και Zoumba. Είναι σημαντικό να αναφέρω, ότι τον Μάϊο έχουμε βραβευτεί στο διαγωνισμό Be Inclusive της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αθλητισμό στην κατηγορία του Celebrating Diversity, όπου μας απονεμήθηκε το ποσό των 2.500 ευρώ το οποίο καταθέσαμε στο Ταμείο Ευημερίας των κρατουμένων μας. Ίσως είμαστε και η μοναδική φυλακή που συμμετείχαμε σε αυτό τον διαγωνισμό, με άλλες αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικούς ομίλους και ομάδες από όλες τις χώρες του ΣτΕ. Επίσης, έχουμε πληροφορηθεί μόλις χτες ότι στον διαγωνισμό Be Active κατά την ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού για το 2021, κερδίσαμε το 1ο βραβείο δραστηριότητας εξωτερικού χώρου στα functional relays και 3ο βραβείο στις πολεμικές τέχνες για τις γυναίκες, και έχει τιμηθεί ο οργανισμός για την ενεργή συμμετοχή μας στην ευρωπαϊκή ομάδα αθλητισμού.

(ζ) ΘΕΑΤΡΟ - ΜΟΥΣΙΚΗ

Όσον αφορά τις δραστηριότητες των κρατουμένων εντός και εκτός Φυλακής, όπως έχετε παρακολουθήσει στο βίντεο-κλιπ, συμμετέχουμε μαζί με τους κρατούμενους μας γυναίκες και άνδρες, σε αρκετές κοινωνικές, ψυχαγωγικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, εντός και εκτός Φυλακών, αποκομίζοντας πάντα θετικά σχόλια. Επίσης, η μικτή ομάδα του θεάτρου μας στην οποία προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της η Ζωή Κυπριανού την οποία ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά της, έχει φτάσει σε δύο περιπτώσεις μέχρι τον τελικό γύρο του παγκύπριου ερασιτεχνικού διαγωνισμού Θεάτρου, και κρατούμενοι μας έχουν βραβευτεί με το πρώτο και δεύτερο βραβείο ανδρικού ρόλου. Περαιτέρω, θετικές εντυπώσεις κερδίζουν οι μουσικοί μας, και ομάδα χορού, τους οποίους θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια.

(η) Τα έγκαιρα προληπτικά μέτρα στην απειλή του COVID

Η πρόκληση της απειλής του COVID, βρήκε αρκετές φυλακές στο εξωτερικό απροετοίμαστες, με αποτέλεσμα να χαθούν ζωές προσωπικού και κρατουμένων, να δημιουργηθούν εντάσεις, εξεγέρσεις, και να τεθεί η ασφάλεια των Φυλακών των ανθρώπων σε κίνδυνο.

Είμαστε από τις Φυλακές που λάβαμε έγκαιρα προληπτικά μέτρα, στις 10 Μαρτίου του 2020, δηλαδή την επόμενη μέρα του πρώτου περιστατικού στη χώρα μας, κρατώντας τον κορωνοϊό για 19 μήνες εκτός της κλειστής Φυλακής – που ίσως να είμαστε η μοναδική φυλακή στον κόσμο που το πετύχαμε αυτό, με μηδέν κρούσματα κρατουμένων από την έναρξη της πανδημίας, ενώ παράλληλα έχουμε διαφυλάξει τα δικαιώματα των κρατουμένων μας χωρίς να δημιουργηθεί η παραμικρή ένταση στο χώρο των Φυλακών, ενώ στην ελεύθερη κοινωνία η ενδο-οικογενειακή βία είχε αυξηθεί κατά 40%.

Τα μέτρα αποτέλεσαν καλή πρακτική για άλλες φυλακές, τα έχουν υιοθετήσει προσαρμόζοντας τα στα δικά τους δεδομένα και ανάγκες. Είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του οργανισμού EUROPRIS, από τις πρώτες μέρες της πανδημίας, και επικαιροποιούνται ανάλογα. Η πανδημία ήταν ένα τεστ για εμάς, όπου αξιολογήθηκε η ετοιμότητα μας να ανταποκριθούμε άμεσα στον απρόβλεπτο κίνδυνο, η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες, καθώς και η ανθεκτικότητα του οργανισμού γενικότερα. Σε πρόσφατη έρευνα του ευρωπαϊκού δικτύου δημοσιογράφων, οι Φυλακές μας καταγράφονται με το μεγαλύτερο ποσοστό υπερπληθυσμού αλλά με το χαμηλότερο ποσοστό κρουσμάτων κορωνοϊού.

Τέλος, έχει ανατεθεί από τις αρχές του 2022, στην Υποδιευθύντρια Φυλακών και στενότερη μου συνεργάτιδα Αθηνά Δημητρίου από τον Οργανισμό Europris ο συντονισμός της ομάδας εργασίας COVID LEARNINGS που θα καταγράψει τις καλές πρακτικές για αρκετές θεματικές που αφορούν τη διαχείριση πανδημίας στις Φυλακές των χωρών του ΣτΕ.

(θ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, το Τμήμα μας έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά, συμμετέχοντας τα τελευταία 8 χρόνια σε 24 ευρωπαϊκά προγράμματα εκ των οποίων τα 4 είναι σε εξέλιξη, ως εταίροι και experts, με το προσωπικό και τους κρατούμενους μας, ενώ πρόσφατα έχει εγκριθεί πρότασή μας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Holistic Educational Support for Sex Offenders in the EU”, έχοντας το συντονιστικό ρόλο σε αυτό.

(ι) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περαιτέρω, έχουμε προχωρήσει σε Στρατηγικές Συνεργασίες και Μνημόνια Συνεργασίας με Πανεπιστήμια, τον ΚΟΑ, φορείς και άλλους οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

(κ) Αποφάσεις του ΕΔΑΔ, εκθέσεις διεθνών και ευρωπαϊκών Επιτροπών

Θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφερθώ, στις Εκθέσεις Επιτροπών, αλλά και στις αποφάσεις του ΕΔΑΔ, όπου καταγράφονται πλέον θετικά σχόλια για τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων, υπογραμμίζοντας τις ευκαιρίες για δημιουργική ενασχόληση στην εργασία και σχολείο, τις αναβαθμισμένες ιατρικές υπηρεσίες, την ποιότητα και ποσότητα του φαγητού, την εκγύμναση, την ψυχαγωγία, κ.α, απορρίπτοντας ομόφωνα 4 interim orders και μία προσφυγή, ενώ μέχρι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία πληρώνει αγωγές και προσφυγές από τα έτη 2010 - 2013. Περαιτέρω, οι καλές πρακτικές μας, περιλαμβάνονται σε σχετικές εκδόσεις και άρθρα του ΣτΕ και άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών όπως ο EuroPris και COPE.

(λ) (κ) Χαμηλό ποσοστό υποτροπής και αυτοκτονιών

Θα ολοκληρώσω τα θετικά αποτελέσματα των τελευταίων 8 χρόνων, αναφέροντας ότι είμαστε από τις Φυλακές με τα χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής στον κόσμο, αφού δεν ξεπερνούμε το 14-15%, παρά το μειονέκτημα μας ως χώρα που δεν έχουμε δομές στήριξης μετά την αποφυλάκιση, καθώς και με τα χαμηλότερα ποσοστά ενδοτμηματικής βίας, αυτοτραυματισμών, και αυτοκτονιών στις χώρες του ΣτΕ με 0% τα τελευταία χρόνια, εάν λάβουμε υπόψη ότι μόλις 8 χρόνια προηγουμένως, είχαμε ποσοστό αυτοκτονιών 44.1% ανά 100,000 ανθρώπους, πολύ ψηλότερο από το μέσο όρο αυτοκτονιών του ΣτΕ που ήταν μόλις στο 24.4%.

(μ) Πρόληψη και πάταξη της διαφθοράς στις Φυλακές

Άφησα τελευταία την αναφορά στις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει τα τελευταία 8 χρόνια για την πρόληψη και πάταξη της διαφθοράς στην υπηρεσία μας. Με προσήλωση στη βασική αρχή ότι η ευθύνη και η λογοδοσία συνιστούν στοιχεία που προάγουν την δημοκρατία, την χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη του προσωπικού και των κρατουμένων προς την Διεύθυνση του Τμήματος από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίσαμε κάθε διάσταση των φαινομένων διαφθοράς με αποφασιστικότητα και υπεύθυνα. Γνωρίζαμε ότι η διαφθορά στις Φυλακές ήταν φαινόμενο με πολύπλευρες διαστάσεις, που ενείχε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την λειτουργία των φυλακών και που συνιστούσε βαρίδι στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του σωφρονιστικού μας συστήματος. Επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή, από την πρώτη στιγμή δώσαμε έμφαση στην καταπολέμηση της διαφθοράς και ως αποτέλεσμα είχαμε 6 συλλήψεις μελών του προσωπικού και τον τερματισμό των υπηρεσιών τους. Καθιερώσαμε διάφανες και αυστηρά προσηλωμένες στο γράμμα του νόμου πειθαρχικές διαδικασίες, διάφανες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου στα ζητήματα ασφάλειας και προσήλωσης στις υποχρεώσεις μας, τόσο του προσωπικού όσο και των κρατουμένων. Γι’ αυτό με το ίδιο αίσθημα ευθύνης τόσο προς εσάς όσο και προς την πολιτεία, το Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση του, την Βουλή των Αντιπροσώπων και τα κόμματα και στους θεσμούς, θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με προσήλωση στο ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή για φαινόμενα διαφθοράς που πλήττουν το κύρος και την αξιοπρέπεια όλων μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κρατούμενους μας για την συνεργασία στην κοινή προσπάθεια για αναμόρφωση του χώρου των φυλακών, διαβεβαιώνοντας ότι ο μεταξύ μας σεβασμός είναι πάντοτε αμοιβαίος. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την πλειοψηφία του μελών του προσωπικού που αγκαλιάζει με σεβασμό τη φιλοσοφία της παρούσας Διεύθυνσης τα τελευταία 8 χρόνια, ασκώντας τα καθήκοντα τους με συνέπεια και φιλότιμη προσπάθεια στη βάση της ανθρωποκεντρικής Φιλοσοφίας και των αξιών του Οργανισμού, συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση των στόχων του στρατηγικού μας σχεδιασμού και τον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού μας συστήματος, καθώς τα μέλη του προσωπικού και του Γραφείου μου, που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, αλλά και όλων των εκδηλώσεων και Συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στις Φυλακές μας. Ειδικότερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αθηνά, τον πιο στενό μου συνεργάτη, για την ανιδιοτελή αφοσίωση και ατέρμονη δέσμευση της στον εκσυγχρονισμό των Φυλακών μας.

Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ μαζί μας αγκαλιάζοντας και στηρίζοντας τις προσπάθειες μας με αγάπη, δίδοντας μας δύναμη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με το ίδιο σθένος για τα αυτονόητα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στις Φυλακές, παρά τις αντιξοότητες και τα προβλήματα που κατά καιρούς συναντούμε απρόσμενα, όταν για κάποιους τα αυτονόητα που καταγράφονται σε όλες τις συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη νομολογία του ΕΔΑΔ, και στις Εκθέσεις των αρμόδιων επιτροπών του ΣτΕ, των ΗΕ και της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θεωρούνται κατά την εφαρμογή τους στις Φυλακές, υπερβολή και πολυτέλεια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν ανεξαιρέτως όλους τους ανθρώπους, ελεύθερους και έγκλειστους. Θα πρέπει κάποια στιγμή στη χώρα μας, αυτό, να γίνει κατανοητό από όλους μας.