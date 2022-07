Netflix και...σπίτι: Η μίνι σειρά που θα σας κρατήσει συντροφιά στην καραντίνα - Θα σας φέρει στο νου Squid Game και The Fall

Και για τις νύχτς του καλοκαιρού Netflix; Γιατί όχι; Και «Πιο Μεγάλη Νύχτα»; Οπωσδήποτε! Ποιο Squid Game και ποιο The Fall; Σε ένα θέμα πάντα απαιτείται ο πρόλογος, η εισαγωγή που λέμε, για να σου ανοίξει την πόρτα σ’ αυτό που θέλεις να περάσεις στο κοινό· το αναγνωστικό στην προκειμένη περίπτωση.

Ε, λοιπόν εδώ κάθε πρόλογος είναι περιττός! Το θέμα μας είναι η μίνι σειρά του NETFLIX «Η Πιο Μεγάλη Νύχτα» (The Longest Night) και – Σαββατοκύριακο με άρωμα φθινοπώρου έρχεται – αφήστε για λίγο το καλοκαιρινό ονειροπόλημα, ανοίξτε τις ομπρέλες στην πρόγνωση Μαρουσάκη και επιστρέψτε στο χειμερινό τοπίο του καναπέ σας. Αξίζει το… πισωγύρισμα.

Λοιπόν, έτσι επειδή μας αρέσουν οι εισαγωγικές κουβέντες: Μια σειρά τηλεοπτική είναι όπως ένα βιβλίο· είδες το πρώτο επεισόδιο και δεν σε κράτησε; Διάβασες τις 10-20 πρώτες σελίδες και μετά κι ο νους σου ήταν στα ΔΕΗ; Κλεισ’ τα! Και τη σειρά και το βιβλίο! Χαμένος χρόνος.

Κάθεσαι τώρα και βαρυγκωμάς με τη ζέστη και τα σκονισμένα από το χρόνο μεσημέρια. Βάζεις τηλεόραση κι από πού να αρχίσεις να αλλάζεις κανάλια; Μηδέν σε όλα! Και λες: Ρε σε εκείνο το NETFLIX μπας κι έχει ξε-πέσει κάτι καλό;

Και βλέπεις: «The Longest Night. Ισπανική σειρά. Οι Ισπανοί, είναι έτη φωτός μπροστά από τις ντόπιες προωθούμενες δηθενιές τύπου «Έτερος Εγώ»… Και πατάς το «play» και μένεις καρφωμένος στον χειμωνιάτικο τοπίο σου κι απ’ έξω ας βράζουν τα τσιμέντα.

Καταιγίδα από το πρώτο πλάνο!



Υπόθεση; Με το που αρχίζει, από το πρώτο πλάνο κιόλας της σειράς, καταλαβαίνεις ότι θα σε πάει μακριά… η νύχτα.

Serial Killer θάβει πτώματα, ένα χέρι προσπαθεί να ξεφύγει σαν πατημένο φίδι από την παγίδα του φονιά κι ο πρωταγωνιστής ατάραχος (κάτι σαν τον Χαβιέρ Μπαρδέμ στο No Country For Old Men) φτυαρίζει το χώμα που θα σκεπάσει τα πάθη του…

Και η ιστορία συνεχίζεται σε ρυθμό καταιγίδας, σαν αυτή που έρχεται καλοκαιριάτικα και σου θυμίζει πώς όσο κι αν το θέρος σε σκεπάζει, ο χειμώνας πάντα θα σε βρει σ’ όποιο νησί κι αν κρυφτείς…Κι ακούστε πώς πάει το στόρι παρακάτω. Νύχτα παραμονής Χριστουγέννων, και «feliz navidad» και οι αστυνομικοί μπουκάρουν στο σπίτι του Serial Killer, που τον λένε Αλιγάτορα γιατί κατασπαράσσει τα θύματά του και τα τεμαχίζει, και τον συλλαμβάνουν με ένα ακόμα πτώμα με… λαιμόκοψη στην καρέκλα πλάι του.

Και εκεί που λες, τώρα καλμάρουν τα πράγματα, ε, εκεί αρχίζει – μετά την καταιγίδα – το χαλάζι. Βουλιαγμένος στην πλημμύρα των εικόνων και της έντασης παρακολουθείς τη μεταφορά του δολοφόνου στη φυλακή «Μπαρούκα Χιλ», ένα κολαστήριο ψυχασθενών που βρίσκεται υπό κατάρρευση, παρακολουθείς τη γκρεμισμένη ζωή του διευθυντή της φυλακής, που αφήνει τα Χριστούγεννα και παίρνει τα παιδιά του για ένα τουρ στον κόσμο των κρατουμένων κι από κοντά βλέπεις και μια ομάδα σκληρών να ξεκινάει να πάει στη φυλακή να αρπάξει τον Αλιγάτορα…

Κι όλα αυτά υπό τη σκηνοθετική μπαγκέτα του έμπειρου με τις σειρές Όσκαρ Πεντράθα, που σε κάνει να πιάσεις μπύρες και πίτσες και να πεις: «...αν δεν τελειώσουν και τα έξι επεισόδια δεν βγαίνω στο φως του ήλιου». Και πράγματι, ποιο φως ήλιου; Σε βρίσκει το μισοφέγγαρο να σκέπτεσαι ακόμα, το τι μπορεί να κάνει ένας σκηνοθέτης με ένα απλό σενάριο στα χέρια του και τρεις τέσσερις καλούς ηθοποιός: Θαύματα! Ηθοποιοί άριστοι, γι αυτό που εξυπηρετούν.

Για να λέμε του στραβού το δίκιο, μην περιμένετε κάτι αριστουργηματικό σαν τη Σιωπή των Αμνών για παράδειγμα, ή λίγο από Stranger Things… Απλά να ετοιμαστείτε, να ‘ναι μακριά η νύχτα η δική σας, για να φθάσετε στο φινάλε.

Και το πρώτο επεισόδιο κυλάει ταχύτατα και βασανιστικά κι όταν φθάνει στο τέλος του βάζεις το δεύτερο και το τρίτο και, και η νύχτα πράγματι είναι μεγάλη.

Για μια νύχτα με διάρκεια...

Κι ενώ η «νύχτα» των ελληνικών σειρών του δημοφιλούς είδους του αστυνομικού θρίλερ είναι βαθιά, οι Ισπανοί, οι Νοτιοκορεάτες, οι Τούρκοι (γατί όχι) έχουν βρει τη συνταγή και προσφέρουν ενδιαφέροντα «πιάτα γκουρμέ».

Να πούμε ότι οι ηθοποιοί της Μεγάλης Νύχτας, οι Λουίς Γκαγιέχο στο ρόλο του Αλιγάτορα – Σιμόν Λάγκο, ο Αλμπέρτο Αμάν στο ρόλο του διευθυντή των φυλακών Ούγκο και ο Χοσέ Λουίς Γκαρθία Πέρεθ ως κακός της ομάδας εισβολής, υποστηρίζουν άριστα το σενάριο των Χοσέ Μοράις και Βικτοριάνο Σιέρα Φερέιρο. Ο σκηνοθέτης Όσκαρ Πεντράθα; Για Όσκαρ!

Λοιπόν θυμηθείτε το περσινό θαύμα του Squid Game, γυρίστε το νου σας πίσω σε εκείνο το εξαιρετικό The Fall, αφήστε Σασμό για το φθινόπωρο, Άγριες Μέλισσες για τις επαναλήψεις πλάι στο Καφέ της Χαράς και μπείτε NETFLIX και χαθείτε στην πιο μεγάλη νύχτα των μίνι σειρών. Κι άσε τον καιρό να θυμίζει βαρύ φθινόπωρο.

Οι βρεμένοι του καλοκαιριού στεγνώνουν με την ένταση μιας καλής σειρά και ξαναβγαίνουν με ομπρέλα την αισιοδοξία κόντρα σε όποια καταιγίδα κι αν τους κυνηγάει…

Πηγή: ethnos.gr