«Είναι τρομερό»: Συγκλονιστική μαρτυρία τουρίστριας για επιθέσεις καρχαριών στην Αίγυπτο - Φέρεται να τους προσέλκυσαν πρόβατα

Δύο θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών κατά τουριστριών έχουν σημειωθεί στην πόλη Χουργκάντα στην Ερυθρά Θάλασσα, σημαίνοντας συναγερμό στην Αίγυπτο εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Δύο άτυχες γυναίκες, μια 68χρονη από την Αυστρία και μια 40χρονη από τη Ρουμανία πέθαναν από επίθεση των καρχαριών, την 1η και την 4η Ιουλίου αντίστοιχα, ενώ έκαναν το μπάνιο τους, στην περιοχή του Σάχελ Χασίς, στα νότια της Χουργκάντα.

Οι τοπικές αρχές αποφάσισαν το ολιγοήμερο κλείσιμο πολλών παραλιών της Ερυθράς Θάλασσας ενώ υπέβαλλαν και απαγόρευση θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Η κυρία Ίνγκα Μογκίλκο από τη Ρουμανία, βρισκόταν στην Χουργκάντα με την οικογένειά της μόλις λίγες ημέρες πριν εμφανιστούν οι καρχαρίες.

Μιλώντας στο CNN Greece δηλώνει απίστευτα τυχερή για το γεγονός πως έκανε τις διακοπές της ξέγνοιαστες μαζί με χιλιάδες ακόμα τουρίστες.

Παράλληλα, είναι και σοκαρισμένη από τα θανατηφόρα περιστατικά, καθώς σκέφτεται ότι θα μπορούσε να ήταν και η ίδια θύμα, ο άντρας της ή τα παιδιά της.

Μάλιστα, μεταφέρει στο CNN Greece μαρτυρίες φίλων της που βρίσκονται ακόμα στην παραθαλάσσια πόλη.

Μια από αυτές να αναφέρει πως πριν γίνει η πρώτη επίθεση, μια γυναίκα είχε δει τον καρχαρία και άρχισε να φωνάζει στον κόσμο να βγει στην παραλία ενώ παράλληλα φώναζε στον ναυαγωσώστη.

Ο Αιγύπτιος διασώστης φέρεται να καθησύχασε τον κόσμο που αναστατώθηκε πως μάλλον πρόκειται για δελφίνι, λέγοντας ότι αποκλείεται να ήρθε τόσο κοντά στην ακτή καρχαρίας.

Λίγη ώρα αργότερα, συνέβη το μοιραίο: μια γυναίκα δέχτηκε επίθεση και κανείς δεν πήγε να την διασώσει, καταγγέλλει η τουρίστρια, σημειώνοντας πως όταν έφτασε σκάφος να της πετάξει ένα σωσίβιο, ήταν ήδη πολύ αργά.

«Και η 40χρονη τουρίστρια από την Ρουμανία που δέχτηκε επίθεση δεν κολυμπούσε καν στα βαθιά, ήταν κοντά στην ακτή απ΄όσο έχω ακούσει», σημείωσε η κυρία Μογκίλκο.

Πρόβατα φέρεται να προσέλκυσαν τους καρχαρίες

Παρ΄ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος ακόμα διερευνά τα αίτια για το πώς εμφανίστηκαν καρχαρίες στις ακτές, οι πολίτες πιστεύουν πως οφείλεται σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί κάποιες εβδομάδες νωρίτερα.

Ένα υπερφορτωμένο πλοίο με χιλιάδες πρόβατα βυθίστηκε στο λιμάνι Σουακίν του Σουδάν με τα περισσότερα ζώα να πνίγονται.

Το σκάφος μετέφερε τα ζώα από το Σουδάν προς τη Σαουδική Αραβία για την μουσουλμανική εορτή του Έιντ αλ-Αντά, «Γιορτή της Θυσίας», όταν βυθίστηκε αφού οι μεταφορείς φόρτωσαν αρκετές χιλιάδες περισσότερα ζώα (περίπου 15.000) από αυτά που μπορούσε να αντέξει το μικρό πλοίο (9.000).

Over 15,000 sheep drown after livestock vessel sinks in Sudan

Τα ζώα δεν ανασύρθηκαν όλα και έτσι πιστεύεται πως προσέλκυσαν τους πεινασμένους καρχαρίες.

«Όταν πια δεν είχαν άλλη τροφή στη θάλασσα, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο προς αναζήτηση και επιτέθηκαν σε ανθρώπους για να τραφούν. Είναι τρομερό», λέει στο CNN Greece μια τουρίστρια.

Πέραν της απαγόρευσης πρόσβασης στις παραλίες, το υπουργείο Περιβάλλοντος συνέστησε στον κόσμο υπομονή. Εκτιμάται πως όταν πια δεν θα έχουν άλλη τροφή, οι καρχαρίες θα αναχωρήσουν μόνοι τους από την περιοχή.

Οι επιθέσεις καρχαριών είναι σπάνιες στην Ερυθρά Θάλασσα, ωστόσο το περιστατικό δεν είναι πρωτόγνωρο.

Πηγή: cnn.gr