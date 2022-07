Καύσιμα: Ο χρόνος γύρισε πίσω 4 εβδομάδες - Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια

Σε τιμές που καταγράφηκαν ένα περίπου μήνα πριν κινείται η βενζίνη, τόσο η 95 όσο και η 98 οκτανίων, μετά τις μικρές μειώσεις που σημειώθηκαν την περασμένη βδομάδα λόγω της πτώσης που κατέγραψε το πετρέλαιο διεθνώς.

Διαφορετική πορεία καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης που παραμένει σε ψηλά επίπεδα με τη μέση τιμή να είναι 5 σεντ το λίτρο πιο πάνω σε σχέση με τις τιμές που καταγράφηκαν ένα μήνα πριν. Μάλιστα, υπάρχουν πρατήρια που πουλούν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο.

Τα φθηνότερα πρατήρια

To ThemaOnline ανέτρεξε στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και κατέγραψε τα φθηνότερα πρατήρια στην Κύπρο ανά επαρχία και είδος καυσίμου, όπως διαμορφώθηκαν οι τιμές στις 9:30 το πρωί.

Αμόλυβδη 95

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,805

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,755

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,881



Αμόλυβδη 95 – Φθηνότερα Πρατήρια

Παγκύπρια

Λευκωσία

FILL N GO, Λεωφ. Λάρνακος 184 Τ.Κ 2103, τηλ: 70070062, Αγλαντζιά, €1,755

PETROLINA, Γιάννου Κρανιδιώτη 247 Τ.Κ 2233, τηλ: 22312313, Λατσιά, €1,757

FILL N GO, Σταδίου 9 (Χαλεπιανές) Τ.Κ 2571, τηλ: 22524580, Πέρα Χωριό Νήσου, €1,757

ESSO, Λεωφ. Λευκωσίας 108, Δάλι Τ.Κ 2540, τηλ: 22815686, Δάλι, €1,757



Λεμεσός

STAROIL, Δημοκρατίας 40 Τ.Κ 3012, τηλ: 25370503, Λεμεσός, €1,783

SHELL, 28ης Οκτωβρίου 305 Τ.Κ 3105, τηλ: 25341031, Λεμεσός, €1,788

ESSO, Μισιαούλη & Καβάζογλου 86-88 Τ.Κ 3016, τηλ: 25565274, Λεμεσός, €1,789

SHELL, Φρ. Ρούσβελτ 92 Τ.Κ 3011, Λεμεσός, €1,789

PETROLINA, Φρ. Ρούσβελτ 65 Τ.Κ 3011, τηλ: 25563343, Λεμεσός, €1,789

PETROLINA, Μισιαούλη & Καβάζογλου 73 Τ.Κ 3016, τηλ: 25877422, Λεμεσός, €1,789

EKO, Λεωφ. Φρ. Ρούσβελτ 29 Τ.Κ 3012, τηλ: 25102450, Λεμεσός, €1,789



Λάρνακα

FILL N GO, Λεωφ. Λάρνακος 1 Τ.Κ 7648, τηλ: 22532828, Πυργά, €1,787

EKO, 28ης Οκτωβρίου 12, Κόρνος Τ.Κ 7640, τηλ: 22533238, Κόρνος, €1,787

STAROIL, Λεωφ. Δρομολαξιάς 61 Τ.Κ 7550, τηλ: 24828600, Κίτι, €1,787

EKO, Λεωφ. Αμμοχώστου Τ.Κ 7643, τηλ: 24360270, Καλό Χωριό Λάρνακας, €1,787

EKO, Ελευθερίας 27 Τ.Κ 7102, τηλ: 24531780 , Αραδίππου, €1,787



Αμμόχωστος

SHELL, Λεωφ. Αμμοχώστου 83 Τ.Κ 5390, τηλ: 23828803, Σωτήρα, €1,789

SHELL, 1ης Απριλίου 372 Τ.Κ 5280, τηλ: 23723031, Παραλίμνι, €1,789

SHELL, Λεωφ. Αμμοχώστου 58 Τ.Κ 5380, τηλ: 23821431, Δερύνεια, €1,789

PETROLINA, Λεωφ. Αμμοχώστου 74 Τ.Κ 5380, τηλ: 23821322, Δερύνεια, €1,789



Πάφος

SHELL, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 10 Τ.Κ 8010, τηλ: 26932494, Πάφος, €1,793

PETROLINA, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 105 Τ.Κ 8010, τηλ: 26932185, Πάφος, €1,793

EKO, Λεωφ. Ευαγόρα Παλληκαρίδη 4 Τ.Κ 8010, τηλ: 26932437, Πάφος , €1,793

Αμόλυβδη 98

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,867

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,779

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,989



Αμόλυβδη 98 – Φθηνότερα Πρατήρια

Παγκύπρια

Λευκωσία

SHELL, Λεωφ. Αμμοχώστου 57 Τ.Κ 1016, τηλ: 22347110, Παλλουριώτισσα, €1,779

SHELL, Λεωφ. Τσερίου 228 Τ.Κ 2044, τηλ: 22322871, Στρόβολος, €1,799

SHELL, Λεωφ. Λεμεσού 5 Τ.Κ 2563, τηλ: 22496037, Αλάμπρα, €1,799



Λεμεσός

SHELL, 28ης Οκτωβρίου 305 Τ.Κ 3105, τηλ: 25341031, Λεμεσός, €1,808

SHELL, Φρ. Ρούσβελτ 92 Τ.Κ 3011, Λεμεσός, €1,809



Λάρνακα

SHELL, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 57 Τ.Κ 6017, τηλ: 24652236, Λάρνακα, €1,818

SHELL, Ανδρέα Σουρουκλή 14 (δρόμος Λειβαδιών προς Κελλιά - πλησίον Κοιν. Σταδίου Λειβαδιών) Τ.Κ 7060, τηλ: 24663338, Λειβάδια, €1,818

Αμμόχωστος

SHELL, Λεωφ. Αμμοχώστου 83 Τ.Κ 5390, τηλ: 23828803, Σωτήρα, €1,809

SHELL, 1ης Απριλίου 372 Τ.Κ 5280, τηλ: 23723031, Παραλίμνι, €1,809

SHELL, Λεωφ. Αμμοχώστου 58 Τ.Κ 5380, τηλ: 23821431, Δερύνεια, €1,809



Πάφος

SHELL, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 10 Τ.Κ 8010, τηλ: 26932494, Πάφος, €1,813

Πετρέλαιο Κίνησης

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,965

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 1,898

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια): 2,030



Πετρέλαιο Κίνησης – Φθηνότερα Πρατήρια

Παγκύπρια

Λευκωσία

FILL N GO, Λεωφ. Λάρνακος 184 Τ.Κ 2103, τηλ: 70070062, Αγλαντζιά, €1,898

PETROLINA, Γιάννου Κρανιδιώτη 247 Τ.Κ 2233, τηλ: 22312313, Λατσιά, €1,909

FILL N GO, Σταδίου 9 (Χαλεπιανές) Τ.Κ 2571, τηλ: 22524580, Πέρα Χωριό Νήσου, €1,909



Λεμεσός

STAROIL, Δημοκρατίας 40 Τ.Κ 3012, τηλ: 25370503, Λεμεσός, €1,943

SHELL, Θεσσαλονίκης 16 Τ.Κ 3025, τηλ: 25584639, Λεμεσός, €1,944



Λάρνακα

STAROIL, Λεωφ. Δρομολαξιάς 61 Τ.Κ 7550, τηλ: 24828600, Κίτι, €1,948

FILL N GO, Λεωφ. Λάρνακος 1 Τ.Κ 7648, τηλ: 22532828, Πυργά, €1,949

EKO, Λεωφ. Αμμοχώστου Τ.Κ 7643, τηλ: 24360270, Καλό Χωριό Λάρνακας, €1,949

EKO, Ελευθερίας 27 Τ.Κ 7102, τηλ: 24531780 , Αραδίππου, €1,949



Αμμόχωστος

SHELL, Λεωφ. Αμμοχώστου 83 Τ.Κ 5390, τηλ: 23828803, Σωτήρα, €1,948

SHELL, 1ης Απριλίου 372 Τ.Κ 5280, τηλ: 23723031, Παραλίμνι, €1,948

SHELL, Λεωφ. Αμμοχώστου 58 Τ.Κ 5380, τηλ: 23821431, Δερύνεια, €1,948

PETROLINA, Λεωφ. Αμμοχώστου 74 Τ.Κ 5380, τηλ: 23821322, Δερύνεια, €1,948



Πάφος

SHELL, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 10 Τ.Κ 8010, τηλ: 26932494, Πάφος, €1,954

PETROLINA, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 105 Τ.Κ 8010, τηλ: 26932185, Πάφος, €1,954

ESSO, Ασπρόκρεμου 10 Τ.Κ 8505, τηλ: 26222507, Νικόκλεια, €1,954

EKO, Λεωφ. Ευαγόρα Παλληκαρίδη 4 Τ.Κ 8010, τηλ: 26932437, Πάφος , €1,954