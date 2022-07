Κορωνοϊός: Αντισώματα «ζουν» 20 μήνες και προστατεύουν από σοβαρή επαναλοίμωξη

Οι ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό αναπτύσσουν προσταστευτική ανοσολογική απόκριση, με τη μεσολάβηση των ειδικών για τον ιό Τ-λεμφοκυττάρων και αντισωμάτων, λίγο μετά τη μόλυνση. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία ότι η ανοσία δεν διαρκεί με την πάροδο του χρόνου, κάτι που μπορεί να μεταφραστεί σε κίνδυνο σοβαρής νόσος σε περίπτωση επαναλοίμωξης.

Επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου του Gothenburg δημοσιεύει στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) μια νέα μελέτη που καταλήγει σε δύο σημαντικές διαπιστώσεις. Αρχικά, αρκετές παραλλαγές των ειδικών για τον ιό Τ-κυττάρων έγιναν ανιχνεύσιμες στο αίμα λίγο μετά τη λοίμωξη COVID-19, αλλά εξαφανίστηκαν εντυπωσιακά απότομα μετά από 10 έως 12 εβδομάδες.

Όμως, η Anna Martner και οι συνεργάτες της στο πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sahlgrenska παρατήρησε ότι μια ομάδα εξαιρετικά εξειδικευμένων Τ-λεμφοκυττάρων, σχεδιασμένων για τη διευκόλυνση της αποβολής των μολυσμένων κυττάρων από τον οργανισμό, παρέμεινε ενεργή στο αίμα και των 81 ασθενών που είχαν μολυνθεί με SARS-CoV-2. Αυτά τα Τ-λεμφοκύτταρα δεν εξαφανίστηκαν ή μειώθηκαν ακόμη και στη φάση της μακράς παρακολούθησης των εθελοντών.

Τα ευρήματα αυτά μπορεί να εξηγήσουν τον μειωμένο κίνδυνο σοβαρής νόσου και θνησιμότητας μεταξύ των ασθενών που έχουν επαναμολυνθεί με SARS-CoV-2.

Οι ερευνητές είχαν συλλέξει δείγματα αίματος από μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου που είχαν νοσήσει από ήπια COVID-19 τον πρώτο χρόνο της πανδημίας και μη μολυσμένα άτομα. Οι ερευνητές μελέτησαν την αντιδραστικότητα των Τ-κυττάρων σε ένα εσωτερικό μέρος του SARS-CoV-2 – το νουκλεοκαψίδιο του ιού – εντοπίζοντας έτσι τις αποκρίσεις των Τ-κυττάρων που εμφανίζονται μόνο μετά από μια φυσική νόσηση.

Τα δείγματα αίματος εκτέθηκαν σε περισσότερα από 100 πεπτίδια από το τμήμα του νουκλεοκαψιδίου του SARS-CoV-2. Στη συνέχεια, οι ερευνητές ανέλυσαν ποιοι μεσολαβητές Τ-κυττάρων (κυτοκίνες) παρήχθησαν από τα κύτταρα του αίματος για να καθορίσουν τη μακροζωία της αντιδραστικότητας των Τ-κυττάρων μετά τη μόλυνση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, μια υποομάδα εξειδικευμένων Τ κυττάρων – τα κύτταρα Th1 – που προάγουν την καταστροφή των μολυσμένων από κορωνοϊό κυττάρων ήταν ενεργή για τουλάχιστον 20 μήνες μετά τη φυσική νόσηση από COVID-19. Οι μολυσμένοι εθελοντές είχαν επίσης αρκετούς άλλους τύπους Τ-κυττάρων που αλληλεπίδρασαν με τον SARS-CoV-2. Αυτά τα τελευταία Τ-κύτταρα εξαφανίστηκαν από το αίμα περίπου δύο μήνες μετά την ανάρρωση.

