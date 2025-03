Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο Υπουργός εξωτερικών επικεντρώθηκε στις διμερείς σχέσεις, που έχουν εξελιχθεί σε στρατηγική εταιρική σχέση.

Την ίδια ώρα αναφέρθηκαν στην ισχυρή δέσμευση για συμβολή στην αντιμετώπιση προκλήσεων, στην επιδίωξη κοινών συμφερόντων και στην προώθηση ευκαιριών που στοχεύουν σε περισσότερη σταθερότητα, ευημερία και ασφάλεια στο περιφερειακό πλαίσιο και πέρα ​​από αυτό.

Telephone call today between Foreign Minister @CKombos and US Secretary of State @SecRubio, focusing on:



🔹🇨🇾 - 🇺🇸 relations, which have evolved into a strategic partnership.

🔹 Relayed strong commitment in contributing to tackling challenges, pursuing common interests and in… pic.twitter.com/T3bxn5b0EM