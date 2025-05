10 νόστιμες τροφές για υγιή, δυνατά και λαμπερά μαλλιά - Τι προτείνει ιατρός

Αν η υγεία των μαλλιών είναι μια από τις βασικές σας προτεραιότητες, θα πρέπει να δίνετε προσοχή στο τι τρώτε καθημερινά. Η Δρ. Faith Coleman, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικό, συγκεντρώνει παρακάτω 10 τροφές που ενισχύουν την τρίχα και εξασφαλίζουν μια πλούσια κώμη.

Αυγά

Βιοτίνη και πρωτεΐνη, συστατικά κλειδιά των αυγών, θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των μαλλιών. Οι θύλακες της τρίχας αποτελούνται κυρίως από πρωτεΐνες, των οποίων η βιοτίνη είναι βασικό συστατικό. Είναι μάλιστα απαραίτητη για μια πρωτεΐνη της τρίχας που ονομάζεται κερατίνη, γι’ αυτό και η βιοτίνη διατίθεται συχνά στην αγορά ως συμπλήρωμα για τα μαλλιά. Η ανεπάρκεια βιοτίνης, ωστόσο, είναι ασυνήθιστη αν καταναλώνετε μια ισορροπημένη ποικιλία τροφίμων. Η προσπάθεια να πάρετε περισσότερη βιοτίνη από τα τρόφιμα ή η λήψη συμπληρώματος είναι συνήθως περιττή και θα μπορούσε να επηρεάσει άλλα θρεπτικά συστατικά.

Επιπλέον, τα αυγά αποτελούν μια καλή πηγή ψευδαργύρου, σεληνίου και άλλων θρεπτικών συστατικών, σημαντικά για την υγεία των μαλλιών.

Μούρα

Τα μούρα αποτελούν καλές πηγές αντιοξειδωτικών και βιταμίνης C. Τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν τους θύλακες των τριχών από τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες μπορούν να βλάψουν τα κύτταρα. Ένα φλιτζάνι φράουλες παρέχει περισσότερο από το 100% των ημερήσιων αναγκών σας σε βιταμίνη C, απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου και την ενίσχυση των μαλλιών. Η βιταμίνη C βοηθά επίσης στην απορρόφηση του σιδήρου, καθώς η σιδηροπενική αναιμία έχει συνδεθεί με την τριχόπτωση.

Σπανάκι

Η αγαπημένη τροφή του Ποπάι, το σπανάκι, είναι γεμάτη με ευεργετικά θρεπτικά συστατικά όπως φυλλικό οξύ, σίδηρο και βιταμίνες C και Α, τα οποία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη των μαλλιών. Η υπερβολική ποσότητα βιταμίνης Α, ωστόσο, έχει συνδεθεί με την τριχόπτωση.

Λιπαρά ψάρια

Τα λιπαρά ψάρια είναι οι καλύτερες πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και πρωτεΐνης, απαραίτητα για την ανάπτυξη των μαλλιών. Τα λιπαρά ψάρια είναι μια καλή επιλογή για βιταμίνη D3, και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Μερικά είδη τέτοιων ψαριών είναι ο τόνος, το σκουμπρί, ο σολομός, η πέστροφα, οι σαρδέλες και οι αντσούγιες.

Γλυκοπατάτες

Οι γλυκοπατάτες είναι μια καλή πηγή β-καροτίνης, μια ένωση που ο οργανισμός μετατρέπει σε βιταμίνη Α. Μια μέτρια γλυκοπατάτα προσφέρει περισσότερο από το 150% των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνη Α. Για υγιή μαλλιά, θεωρείται σημαντική η ισορροπία, καθώς η υπερβολική πρόσληψη και αντίστοιχα έλλειψη μπορεί να επηρεάσει την υγεία των μαλλιών.

Αβοκάντο

Τα αβοκάντο είναι πλούσια σε υγιεινά λιπαρά και βιταμίνη Ε, ένα αντιοξειδωτικό που μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη των μαλλιών, καθώς αποτρέπει το οξειδωτικό στρες εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες.

Η βιταμίνη Ε προστατεύει επίσης ορισμένες περιοχές του δέρματος, όπως το τριχωτό της κεφαλής, από το οξειδωτικό στρες και τις βλάβες. Η βλάβη του τριχωτού της κεφαλής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των θυλάκων της τρίχας και τριχόπτωση.

Ξηροί καρποί και σπόροι

Αμύγδαλα, καρύδια και άλλοι πολύτιμοι σπόροι είναι καλές πηγές βιταμινών Ε, Β, ψευδαργύρου, σεληνίου και υγιεινών λιπαρών, όλα σημαντικά για την ανάπτυξη των μαλλιών. Η έλλειψη οποιουδήποτε από αυτά μπορεί να συμβάλει στην τριχόπτωση.

Γλυκές πιπεριές

Αυτό που πολλοί δε γνωρίζουν είναι ότι οι γλυκές πιπεριές περιέχουν αρκετή βιταμίνη C, περισσότερη από ένα πορτοκάλι. Η βιταμίνη C ενισχύει επίσης την παραγωγή κολλαγόνου, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση των κλώνων των μαλλιών. Οι γλυκές πιπεριές είναι επίσης μια καλή πηγή β-καροτίνης, πρόδρομη ουσία της βιταμίνης Α.

Στρείδια

Μια από τις καλύτερες πηγές ψευδαργύρου, που υποστηρίζει τον κύκλο ανάπτυξης και επιδιόρθωσης των μαλλιών, είναι τα στρείδια. Η έλλειψη ψευδαργύρου μπορεί να ευνοήσει μια κατάσταση που ονομάζεται τελογενής τριχόρροια, η οποία είναι μια αναστρέψιμη μορφή τριχόπτωσης που προκαλείται από την έλλειψη θρεπτικών συστατικών.

Ένα συμπλήρωμα ψευδαργύρου μπορεί να αντιστρέψει τα αποτελέσματα της τριχόπτωσης που προκαλείται από έλλειψη ψευδαργύρου, αλλά η υπερβολική ποσότητα ψευδαργύρου μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα. Γι’ αυτό, η λήψη ψευδαργύρου από τις τροφές, σε μικρότερες δόσεις, είναι ο καλύτερος τρόπος για να καλύψετε τις απαιτήσεις σας.

Κρέας

Η πρωτεΐνη και ο σίδηρος, που υπάρχουν στο κρέας, βοηθούν στην επισκευή και την ενίσχυση των θυλάκων των τριχών. Ο σίδηρος στο κόκκινο κρέας απορροφάται ιδιαίτερα εύκολα και θεωρείται απαραίτητος για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, τα οποία μεταφέρουν οξυγόνο σε κάθε κύτταρο του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των θυλάκων των τριχών. Οι ελλείψεις πρωτεϊνών και σιδήρου μπορεί να συμβάλλουν στην τριχόπτωση.

Παρόλα αυτά, χρειάζεται κι εδώ μετριασμός στην πρόσληψη. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία προτείνει τον περιορισμό της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος σε δύο ή τρεις μερίδες την εβδομάδα, για την αποφυγή καρδιαγγειακών παθήσεων, καρκίνου του παχέος εντέρου και διαβήτη.

