Live εικόνα - Eurovision 2025: Έφτασε η ώρα για τον Πρώτο Ημιτελικό - Η Κύπρος, η σάουνα και οι εκπλήξεις

Στον σχολιασμό η Μελίνα Καραγεωργίου και ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τον διαγωνισμό και από το κανάλι της Eurovision στο youtube.

Την Κύπρο εκπροσωπεί ο Theo Evan, με το τραγούδι «Shh», που μεταδίδεται τελευταίο στον αποψινό ημιτελικό, στον οποίο θα παρουσιαστούν τα τραγούδια δεκαοκτώ χωρών (15 συν τρεις από τις BIG5).

Προβλήματα με τον ήχο αντιμετώπισε στις πρόβες ο Theo Evan - «Ευτυχώς διορθώθηκε», είπε

Ο καλλιτέχνης μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε πως αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα στις πρόβες, τα οποία, όπως είπε, έχουν πλέον λυθεί.

Όπως ανέφερε, η dress rehearsal κύλησε πολύ καλά και ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, με τη συγκίνηση και τη θετική ενέργεια του κόσμου να τον επηρεάζουν έντονα, όπως και τους χορευτές του. «Νομίζω ότι όλα πήγαν καλά στη dress rehearsal. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Δεν μπορώ καν να περιγράψω το συναίσθημα που πήραμε από τον κόσμο. Το ένιωσα κι γώ και οι χορευτές, ήταν πολύ διαφορετικό από τις προηγούμενες τρεις φορές που έχουμε κάνει πρόβα πάνω στη σκηνή», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ήταν πραγματικά τόσο έντονο το συναίσθημα που, όταν κατεβήκαμε από τη σκηνή, συγκινηθήκαμε όλοι».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπήρχαν σοβαρά ζητήματα με τον ήχο, καθώς δεν άκουγε τη φωνή του κατά τη διάρκεια των προβών και αναγκαζόταν να τραγουδά ενστικτωδώς. Αν και κάποιοι πίστευαν πως επρόκειτο για άγχος, τελικά το πρόβλημα επιβεβαιώθηκε και από την EBU. Ο ίδιος δήλωσε ανακουφισμένος που το ζήτημα αποκαταστάθηκε λίγο πριν από την εμφάνισή του.

«Υπήρχαν θέματα με τον ήχο και μέχρι πριν λίγο δεν άκουγα, τον εαυτό μου τουλάχιστον, οπότε τραγουδούσα ενστικτωδώς. Αυτό το έλεγα από την προηγούμενη Κυριακή που ανεβήκαμε στη σκηνή της Eurovision, αλλά δεν με πίστευε ούτε η Βικτώρια ούτε ο Δημήτρης, επειδή άκουγαν κάτι πολύ καλό και θεωρούσαν πως ήταν άγχος. Τελικά, όμως, όντως υπήρχε πρόβλημα με τον ήχο και επιβεβαίωσε και η EBU ότι δεν άκουγα καλά. Δεν άκουγα καθόλου τη φωνή μου, αλλά ευτυχώς διορθώθηκε πριν από λίγο», δήλωσε εμφανώς ανακουφισμένος.

Τα μεγάλα φαβορί

Η σημερινή βραδιά κρύβει αρκετές εκπλήξεις όμως οι χώρες που αναμένεται να προκριθούν είναι πάνω κάτω γνωστές.

Πιο συγκεκριμένα, 15 χώρες σήμερα το βράδυ θα διεκδικήσουν τα 10 εισιτήρια του Μεγάλου Τελικού με αυτές να είναι οι:

1. Ισλανδία Vaeb- «Roa»

2. Πολωνία Justyna Steczkowsk - «Gaja»

3. Σλοβενία Klemen - «How Much Time Do We Have Left»

4. Εσθονία Tommy Cash - «Espresso Macchiato»

5. Ουκρανία Ziferblat - «Bird of Pray»

6. Σουηδία KAJ - «Bara bada bastu»

7. Πορτογαλία Napa - «Deslocado»

8. Νορβηγία Kyle Alessandro - «Lighter»

9. Βέλγιο Red Sebastian - «Strobe Lights»

10. Αζερμπαϊτζάν Mamagama - «Run with U»

11. Άγιος Μαρίνος Gabry Ponte - «Tutta l’Italia»

12. Αλβανία Shkodra Elektronike - «Zjerm»

13. Ολλανδία Claude - «C’est la vie»

14. Κροατία Marko Bosnjak - «Poison Cake»

15. Κύπρος Theo Evan - «Shh»

Τα μεγάλα φαβορί για να πάρουν την πρόκριση σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες είναι τα εξής:

Η μόνη έκπληξη που μπορεί να συμβεί είναι αυτή της Σλοβενίας, ένα τραγούδι τρυφερό και με μία πολύ δυνατή σκηνική παρουσία.

Απόλυτο φαβορί για νίκη του Ημιτελικού - αλλά και γενικά του διαγωνισμού - είναι η Σουηδία με τους Kaj και το «Bara Bada Bastu», ένα τραγούδι που εξυμνεί τη...σάουνα και τα οφέλη της

Οι εκπλήξεις και η Μαρίνα Σάττι

Μέσα στη βραδιά θα παρακολουθήσετε ένα χιουμοριστικό και καλοφτιαγμένο σόου από τους Ελβετούς, οι οποίοι νιώθουν περήφανοι που ο διαγωνισμός επέστρεψε σπίτι τους -όπως συνεχώς μας λένε.

Μέσα στα interval acts υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Η Μαρίνα Σάττι θα ανέβει στη σκηνή για να ερμηνεύσει μαζί με άλλους τρεις περσινούς διαγωνιζόμενους, το τραγούδι «Ne Partez Pas Sans Mois», με το οποίο η Σελίν Ντιόν κέρδισε τον διαγωνισμό το 1988.