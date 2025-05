Μεγάλη τραγωδία στο Σαν Ντιέγκο - Αεροπλάνο συνετρίβη σε γειτονιά - Αναφορές για πολλούς νεκρούς - Δείτε βίντεο

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο σημείο της συντριβής, ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Ντιέγκο, Νταν Έντι, δήλωσε ότι το μικρό αεροπλάνο χτύπησε περίπου 15 σπίτια, προκαλώντας πυρκαγιά σε πολλά άλλα και σε αυτοκίνητα.

«Μόλις περπάτησα ο ίδιος στην περιοχή, και στον ίδιο τον δρόμο, μοιάζει σαν να έχει βγει από ταινία», είπε ο Έντι το πρωί της Πέμπτης.

A small business jet coming in to land at Montgomery-Gibbs Executive Airport this morning, believed to possibly be a Cessna Citation S/II going by the callsign “N666DS” reportedly crashed into the Tierrasanta military housing neighborhood in San Diego. Officials are so far… pic.twitter.com/QIibXQOhQj