VIDEO - Στους 68 έφτασαν οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας - Αδιανόητες εικόνες καταστροφής - Παρασύρθηκαν ακόμη και σπίτια

Η δύναμη του νερού παρέσυρε ακόμη και ολόκληρα σπίτια, ενώ η στάθμη του νερού στον ποταμό Γουαδελούπε ανέβηκε κατά οκτώ μέτρα μέσα σε μία ώρα. Μάλιστα, οι πολίτες καταγγέλλουν ότι το μήνυμα για να απομακρυνθούν έφτασε κατόπιν καταστροφής. Χαρακτηριστικό της σφοδρότητας με την οποία έγιναν όλα είναι το βίντεο που δείχνει πολίτες να τρέχουν να απομακρυνθούν πριν το νερό τους καλύψει:

Οι πλημμύρες προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν περιοχές του κεντρικού Τέξας την Παρασκευή, Ημέρα της Ανεξαρτησίας για τις ΗΠΑ.

«Έχουμε εντοπίσει 43 νεκρούς στην κομητεία Κερ», εκ των οποίων 28 ενήλικες και 15 παιδιά, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Λάρι Λίθα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Λίθα πρόσθεσε ότι εξακολουθούν να αγνοούνται 27 παιδιά, από τα περίπου 750 που συμμετείχαν σε θερινή χριστιανική κατασκήνωση θηλέων στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε.

Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του “Camp Mystic” είναι επίσης νεκρός, σύμφωνα με τον ιστότοπο της πόλης Κέρβιλ, όπως και ο υπεύθυνος μιας άλλης κατασκήνωσης που βρίσκεται κοντά.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Τράβις λόγω των πλημμυρών όπως και δύο στην κομητεία Μπερνέτ. Ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην κομητεία Τομ Γκριν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο υπεύθυνος διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Τέξας, ο Νιμ Κιντ, δήλωσε ότι ομάδες ερευνούν από αέρος, από την ξηρά και μέσα στο νερό τον ποταμό Γκουανταλούπε αναζητώντας επιζώντες ή νεκρούς.

«Θα συνεχίσουμε τις έρευνες μέχρι να εντοπιστούν όλοι οι αγνοούμενοι», τόνισε.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση φυσικής καταστροφής και ζήτησε επιπλέον πόρους από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Στο Κέρβιλ χθες τα νερά του ποταμού Γκουανταλούπε, που συνήθως είναι ήρεμος, έτρεχαν με ορμή έχοντας παρασύρει στο πέρασμά τους δέντρα και συντρίμμια.

«Το νερό έφτασε στο ύψος των δέντρων, περίπου 10 μέτρα ή και περισσότερο», δήλωσε ο Γεράρδο Μαρτίνες, κάτοικος της περιοχής. «Το ποτάμι κατεβάζει αυτοκίνητα, ολόκληρα σπίτια», πρόσθεσε.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει «να εκσυγχρονίσει τις τεχνολογίες» που διαθέτουν οι υπηρεσίες μετεωρολογικών προβλέψεων και πρόληψης κινδύνων, την ώρα που η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου δέχεται σφοδρές επικρίσεις επειδή έχει μειώσει σημαντικά τη χρηματοδότησή τους και έχει καταργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Ερωτηθείσα για τις καταγγελίες κατοίκων που δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει εγκαίρως προειδοποίηση για τον κίνδυνο πλημμύρας, η Νόεμ απάντησε ότι «θα μεταφέρω τις ανησυχίες τους στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση».



Σύμφωνα με τον Ντάλτον Ράις, τοπικό αξιωματούχο του Κέρβιλ, σε κάποιες περιοχές το νερό έφτασε «στο επίπεδο πλημμυρών που έχουμε να δούμε εδώ και 100 χρόνια». «Οι προβλέψεις ήταν προφανώς λανθασμένες», πρόσθεσε και η ποσότητα της βροχής «ήταν διπλάσια από την αναμενόμενη».

Στον χώρο του Camp Mystic το νερό είχε υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό χθες, αποκαλύπτοντας τις τεράστιες καταστροφές, με αυτοκίνητα να έχουν αναποδογυρίσει ή παρασυρθεί από τα νερά και κάποια να είναι σφηνωμένα σε δέντρα. Οι χώροι όπου φιλοξενούνταν τα κορίτσια έχουν καταστραφεί, το πάτωμα είναι καλυμμένο από λάσπη και τα τζάμια έχουν σπάσει από την ορμή του νερού.

Περίπου 500 διασώστες με τη συνδρομή 14 ελικοπτέρων έχουν κινητοποιηθεί αναζητώντας επιζώντες και θύματα, ενώ η Εθνοφρουρά του Τέξας και η Ακτοφυλακή έχουν στείλει ενισχύσεις.

