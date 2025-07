Φονικές πλημμύρες στο Τέξας: Νεκροί 27 κατασκηνωτές στην κατασκήνωση θηλέων - Βίντεο δείχνει πώς πλημμύρισε η περιοχή σε λίγα λεπτά

«Το Camp Mystic πενθεί τον θάνατο 27 κατασκηνωτών και ομαδαρχών από τις καταστροφικές πλημμύρες στον ποταμό Γκουανταλούπε», ανακοίνωσε η διεύθυνση της κατασκήνωσης.

Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών οι οποίες έπληξαν την Παρασκευή, την πολιτεία Τέξας, έχει φτάσει τους 80 νεκρούς και είναι σχεδόν σίγουρο πως θα συνεχίσει να γίνεται ακόμα πιο βαρύς, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές, στο μέτρο που οι ελπίδες να εντοπιστούν κάπου δέκα παιδιά, τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται, σβήνουν.

Οι ξαφνικές πλημμύρες, που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας, ανέβασαν κατά οκτώ μέτρα μέσα σε 45 λεπτά το επίπεδο του ποταμού πλάι στον οποίο βρισκόταν η κατασκήνωση θηλέων. Περίπου 750 παιδιά συμμετείχαν στην κατασκήνωση.

Παρά τις ειδοποιήσεις που είχε εκδώσει η μετεωρολογική υπηρεσία από την Πέμπτη, η σφοδρότητα των βροχοπτώσεων και η ταχύτητα ανόδου της στάθμης των νερών την νύκτα που ακολούθησε έσπειραν τον θάνατο και την καταστροφή στην περιοχή του κεντρικού Τέξας.

Δείτε στο ακόλουθο timelapse πώς πλημμύρισε σε λίγα λεπτά η περιοχή στο Κίνγκσλαντ του Τέξας

A timelapse video provided by an eyewitness showed floodwaters rising over a causeway in Kingsland, Texas, completely submerging it in the span of a few minutes https://t.co/qqaiRP5m1y pic.twitter.com/VK8cwRgL4C

Οι προηγούμενες σοβαρές πλημμύρες στην πολιτεία του Τέξας σημειώθηκαν το 2017 όταν επλήγη από τον τυφώνα Harvey με τον απολογισμό να ανέρχεται σε 89 νεκρούς, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Παρακολούθησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA).

Τα περισσότερα από τα θύματα - τουλάχιστον 68 - προέρχονται από την κομητεία του Κερ, βορειοδυτικά του Σαν Αντόνιο, όπου η στάθμη των υδάτων του ποταμού Γκουανταλούπε ανέβηκε ξαφνικά.

Η κομητεία του Κερ είναι γνωστή για το ήπιο κλίμα της, τα υδάτινα πάρκα αναψυχής και τα θέρετρα. Ανάμεσά τους, το Camp Mystic, χριστιανική κατασκήνωση κοριτσιών 8 έως 18 ετών, βρίσκεται στις όχθες του ποταμού και χτυπήθηκε σκληρά.

Δείτε βίντεο με τη στάθμη του νερού στον Γκουανταλούπε

This video of the Guadalupe was shot in Kerrville, Tx from the Center Bridge. Watch how fast these flood waters were traveling & washing everything in front of it out.

It goes from low & barley flowing to over the top of the bridge in around 35 minutes.

I sped the video up to… pic.twitter.com/NcQe4UAQBa