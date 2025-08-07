Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εξετάζουν εμπρησμό για το καμένο όχημα εταιρείας στη Λάρνακα - Τι είπε στις Αρχές ο ιδιοκτήτης

 07.08.2025 - 11:57
Σε εμπρησμό οφείλεται τελικά η φωτιά που ξέσπασε τα χαράματα στο αυτοκίνητο ιδιοκτήτη εργοληπτικής εταιρείας, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία μετά την εξέταση της σκηνής από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας και από εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε πως η φωτιά τέθηκε κακόβουλα.

Από τη σκηνή λήφθηκαν τεκμήρια, τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ οι ανακριτές της υπόθεσης αναζητούν μαρτυρίες από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο ιδιοκτήτης της εργοληπτικής εταιρείας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, ανέφερε προφορικά πως δεν υποψιάζεται ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την εγκληματική ενέργεια, αφού, όπως υποστήριξε, δεν έχει διαφορές με κανέναν.

Η φωτιά στο όχημα έγινε αντιληπτή λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα και κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Απόρριψη έφεσης πρωτόδικα καταδικασμένου για σεξ. κακοποίηση παιδιού - Το σκεπτικό της απόφασης

Απόρριψη έφεσης πρωτόδικα καταδικασμένου για σεξ. κακοποίηση παιδιού - Το σκεπτικό της απόφασης

Στην απόρριψη της έφεσης εκ μέρους πρωτόδικα καταδικασμένου για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού στην Επαρχία Πάφου προέβη με ομόφωνη απόφαση που εξέδωσε την 1η Αυγούστου το Εφετείο Κύπρου.

