The Batman: Τα γυρίσματα για το σίκουελ θα ξεκινήσουν την άνοιξη του 2026

 07.08.2025 - 15:26
Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε ότι τα γυρίσματα για το πολυαναμενόμενο «The Batman Part II» του Ματ Ριβς θα ξεκινήσει γυρίσματα την άνοιξη του 2026. Στόχος είναι η πρεμιέρα να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2027.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος φέτος συμμετείχε τόσο στο «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν όσο και στο «Dune: Part Three» του Ντενί Βιλνέβ, επιστρέφει στον ρόλο του Μπρους Γουέιν.

Σε επιστολή προς τους μετόχους της, η Warner Bros. Discovery συνεχάρη και την επιτυχία του «Superman» του Τζέιμς Γκαν, που αποτέλεσε την εναρκτήρια ταινία για το νέο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό σύμπαν της DC, συγκεντρώνοντας σχεδόν 550 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Όπως ανέφερε η εταιρεία: «Το σύμπαν χαρακτήρων της DC αποτελεί όχι μόνο ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία της Warner Bros. Discovery αλλά και ένα από τα πιο πολύτιμα πνευματικά κεφάλαια στη βιομηχανία του θεάματος».

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει νέα κεφάλαια στο DCU υπό την επίβλεψη του Γκαν, όπως το «Supergirl: Woman of Tomorrow» και το «Clayface», αμφότερα το 2026, καθώς και το επόμενο «Wonder Woman». Ανάμεσά τους, βρίσκεται και το «The Batman II», που βρίσκεται κοντά στην έναρξη της παραγωγής, μαζί με τηλεοπτικές παραγωγές, όπως «The Penguin», η νέα σεζόν του «Peacemaker» και η πρεμιέρα του «Lanterns» μέσα στο 2026.

 

 

Οι θαυμαστές του διάσημου ήρωα περιμένουν το σίκουελ από το 2022, όταν το πρώτο «The Batman» βγήκε στους κινηματογράφους τον Μάρτιο, συγκεντρώνοντας 772 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί για τις 2 Οκτωβρίου 2026, η ταινία καθυστέρησε και πλέον έχει μεταφερθεί για την 1η Οκτωβρίου 2027. Όπως επιβεβαίωσε η Warner Bros. στο Variety στις 27 Ιουνίου, ο Ματ Ριβς ολοκλήρωσε επιτέλους το σενάριο.


Παρά την πενταετή καθυστέρηση, ο Τζέιμς Γκαν έχει υπερασπιστεί δημόσια το χρονοδιάγραμμα, γράφοντας: «Για να είμαστε δίκαιοι, ένα κενό πέντε ετών ή και παραπάνω είναι συχνό στα σίκουελ. Επτά χρόνια μεταξύ ''Alien'' και ''Aliens'', 14 χρόνια για τους ''Incredibles'', επτά χρόνια για τα δύο πρώτα ''Terminator'', δεκατρία χρόνια για τα ''Avatar'', τριάντα έξι χρόνια για τα ''Top Gun'' και έξι χρόνια για τα ''Guardians of the Galaxy Vol. 2'' και ''Vol. 3''».

Σε ξεχωριστή του ανάρτηση, ο Γκαν πρόσθεσε: «Ο Ματ (Ριβς) είναι αφοσιωμένος στο να φτιάξει την καλύτερη ταινία που μπορεί, και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσο θα πάρει να γραφτεί ένα σενάριο. Όταν τελειώσει, χρειάζονται περίπου δύο χρόνια για την προπαραγωγή, τα γυρίσματα και το post-production σε μεγάλες παραγωγές».

Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι στη νέα εποχή της DC Studios καμία ταινία δεν προχωρά σε προπαραγωγή ή παραγωγή πριν ολοκληρωθεί το σενάριο – σε αντίθεση με τη Marvel Studios, όπου τα γυρίσματα ξεκινούν συχνά με το σενάριο ακόμη υπό διαμόρφωση.

Μιλώντας στο Entertainment Weekly νωρίτερα το καλοκαίρι, ο Γκαν σχολίασε την ανυπομονησία του κοινού για τη συνέχεια του «The Batman»: «Οι άνθρωποι πρέπει να αφήσουν τον Ματ στην ησυχία του. Να του επιτρέψουν να γράψει το σενάριο στον χρόνο που χρειάζεται. Δεν σας χρωστάει κάτι επειδή σας άρεσε η ταινία του. Σας άρεσε ακριβώς επειδή είναι δική του. Άρα, αφήστε τον να δουλέψει με τον τρόπο του».


Και κατέληξε: «Με ενοχλεί η απαίτηση του κόσμου. Δεν χρειάζεται τόση επιθετική προσμονή. Θα κυκλοφορήσει όταν ο Ματ νιώσει καλά με το σενάριο. Και ο Ματ δεν θα μου δώσει το σενάριο αν δεν νιώθει καλά με αυτό».

Πηγή: protothema.gr

Οι ειδικοί της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ΑΤF των ΗΠΑ, που έφθασαν στην Κύπρο για έρευνες σχετικά με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ορεινή περιοχή Λεμεσού, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, θα μεταβούν στην κοινότητα Μαλιάς στη Λεμεσό σήμερα το απόγευμα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025.

