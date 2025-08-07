Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Νέους δασμούς έως και 250% στα εισαγόμενα φάρμακα εξαγγέλλει ο Τραμπ

 07.08.2025 - 15:28
Νέους δασμούς έως και 250% στα εισαγόμενα φάρμακα εξαγγέλλει ο Τραμπ

Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να ανακοινώσει την επιβολή των επικείμενων δασμών στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Το μέτρο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα την ερχόμενη εβδομάδα, θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη φαρμακοβιομηχανία όσο και στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Squawk Box» του CNBC, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι οι δασμοί θα ξεκινήσουν σε σχετικά χαμηλό επίπεδο, ωστόσο θα αυξηθούν δραστικά μέσα στο επόμενο διάστημα. «Θα επιβάλλουμε αρχικά έναν μικρό δασμό στα φαρμακευτικά προϊόντα αλλά μέσα σε ένα χρόνο -το πολύ δεκαοχτώ μήνες -θα φτάσει στο 150%. Και στη συνέχεια θα αγγίξει το 250%, καθώς θέλουμε τα σκευάσματα να παράγονται στη χώρα μας», ανέφερε σχετικά.

Ο Τραμπ τόνισε ότι τα περισσότερα φάρμακα που καταναλώνουν οι Αμερικανοί σήμερα κατασκευάζονται στο εξωτερικό. «Κερδίζουν μια περιουσία από τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα φτιάχνουν στην Κίνα, την Ιρλανδία και αλλού». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δασμοί αυτοί θα ανήκουν σε «ξεχωριστή κατηγορία» από το γενικό 15% που έχει ανακοινωθεί για άλλες εισαγωγές.

Αν και πρόκειται για ένα σχέδιο που έχει αναφερθεί και στο παρελθόν χωρίς να έχει υλοποιηθεί, αυτή τη φορά ο Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή το ποσοστό του πρώτου δασμού.

Ανησυχία για πλήγμα στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων

Θυμίζεται ότι, όπως αναφέρει το CNBC, ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα βάσει του Άρθρου 232, που εξετάζει τον αντίκτυπο των εισαγωγών στην εθνική ασφάλεια, γεγονός που θεωρείται πρόδρομος για την επιβολή δασμών. Ο υπουργός Εμπορίου, Howard Lutnick, δήλωσε ότι τα σχετικά μέτρα αναμένονται «εντός μηνών». Σε αυτό το μήκος κύματος, η φαρμακευτική βιομηχανία παρακολουθεί ανήσυχη την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει υψηλούς δασμούς σε εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα.

Αν και η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής και μείωσης των τιμών για τους Αμερικανούς ασθενείς, εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών προειδοποιούν πως οι ενδεχόμενοι δασμοί θα αυξήσουν το κόστος, θα διαταράξουν την αλυσίδα εφοδιασμού και θα περιορίσουν τις επενδύσεις και την έρευνα.

Τέλος, την προηγούμενη εβδομάδα, 17 μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες έλαβαν επιστολή από τον Λευκό Οίκο με αίτημα να δεσμευτούν σε μειώσεις τιμών έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση ζητά να προσφέρουν τα φάρμακα του χαρτοφυλακίου τους στους ασθενείς του Medicaid στις χαμηλότερες τιμές που ισχύουν σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Πηγή: ygeiamou.gr

Οι ειδικοί της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ΑΤF των ΗΠΑ, που έφθασαν στην Κύπρο για έρευνες σχετικά με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ορεινή περιοχή Λεμεσού, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, θα μεταβούν στην κοινότητα Μαλιάς στη Λεμεσό σήμερα το απόγευμα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025.

