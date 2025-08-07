Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤα μέτρα της Αστυνομίας για τις πορείες μοτοσικλετιστών στη μνήμη Ισαάκ και Σολωμού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τα μέτρα της Αστυνομίας για τις πορείες μοτοσικλετιστών στη μνήμη Ισαάκ και Σολωμού

 07.08.2025 - 17:10
Τα μέτρα της Αστυνομίας για τις πορείες μοτοσικλετιστών στη μνήμη Ισαάκ και Σολωμού

Η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ και Σολωμού, προγραμματίζει εκδηλώσεις, οδοιπορικά και πορείες μοτοσικλετιστών στις 08, 09 και 10 Αυγούστου, 2025.

Αύριο Παρασκευή, 08/08/2025, ομάδα μοτοσικλετιστών θα πραγματοποιήσουν οδοιπορικό κατά μήκος της νεκράς ζώνης με αφετηρία τον Τύμβο Μακεδονίτισσας στις 10π.μ. και τερματισμό το Οδόφραγμα Λήδρας στις 11.45 όπου θα παραμείνουν για μία περίπου ώρα.

Το Σάββατο 09/08/2025, το απόγευμα, οι μοτοσικλετιστές θα συγκεντρωθούν αρχικά στους προκαθορισμένους χώρους σε όλες τις επαρχίες και θα αναχωρήσουν για το οδόφραγμα Δερύνειας.
Την Κυριακή 10/08/2025, οργανωμένα σύνολα θα παραστούν στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνι για το μνημόσυνο και ακολούθως, στο κοιμητήριο και στο Οδόφραγμα Δερύνειας.

Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα αστυνομεύονται από μέλη των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Επαρχιών και της ΜΜΑΔ.

Τα μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της ειρηνικής διεξαγωγής των εκδηλώσεων, καθώς και για την παροχή διευκολύνσεων στο κοινό και την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.
Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς τη συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόσκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστούν μη αναγνωρίσιμο.

