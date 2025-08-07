Πένθος: Πόσο επικίνδυνο για την υγεία είναι το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς

Νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Public Health, επικεντρώνεται στη μελέτη της μακροχρόνιας επίδρασης της θλίψης στην υγεία των πενθούντων. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας, υπό την καθοδήγηση της Mette Kjærgaard Nielsen, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που βιώνουν έντονα συναισθήματα θλίψης κατά την περίοδο του πένθους έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πεθάνουν μέσα στην επόμενη δεκαετία, σε σχέση με εκείνους που διαχειρίζονται την απώλεια με πιο ήπιο τρόπο.

Πένθος και υγεία: Οι συνέπειες της έντονης θλίψης

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε 1.735 συγγενείς, οι οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο ομάδες: Εκείνους που παρουσίασαν «υψηλά επίπεδα» και όσους παρουσίασαν «χαμηλά επίπεδα» θλίψης. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια σχετικά με τα συμπτώματα θλίψης που παρατηρούσαν, τόσο κατά την πρώτη φάση της μελέτης, όσο και έξι μήνες και τρία χρόνια μετά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 26,5% των ατόμων με «υψηλά επίπεδα» θλίψης έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που παρακολουθήθηκε, ενώ μόνο το 7,3% των ατόμων με «χαμηλά επίπεδα» θλίψης παρουσίασε την ίδια εξέλιξη. Οι ερευνητές συνδέουν την υπερβολική θλίψη με την αυξημένη ανάγκη ψυχιατρικής υποστήριξης, όπως η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων και πιο συχνές επισκέψεις σε γιατρούς και υπηρεσίες υγείας.

Το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς: Μια αναγνωρισμένη καρδιολογική κατάσταση

Η έντονη θλίψη συνδέεται επίσης με μια συγκεκριμένη καρδιολογική πάθηση γνωστή ως «σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς», ή καρδιομυοπάθεια τακοτσούμπο (Takotsubo cardiomyopathy). Πρόκειται για μια κατάσταση που προκαλεί προσωρινή αδυναμία της καρδιάς, λόγω έντονου συναισθηματικού ή σωματικού στρες. Σύμφωνα με την καθηγήτρια Sian Harding, καρδιολόγο στο Imperial College London, δεν είναι έκπληξη ότι το συναισθηματικό άγχος, ιδιαίτερα σε περιόδους πένθους, μπορεί να έχει μακροχρόνιες καταστρεπτικές επιπτώσεις στην καρδιακή λειτουργία.

Ο ίδιος μηχανισμός στρες, όταν παρατείνεται, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση, αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης και, ενδεχομένως, να αυξήσει τον κίνδυνο σακχαρώδους διαβήτη και άλλων καρδιολογικών παθήσεων. Κάποιοι μελετητές έχουν παρατηρήσει μάλιστα ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, άνθρωποι παρουσιάζουν επιδείνωση της υγείας τους στις επετείους θανάτου των αγαπημένων τους προσώπων.

Σημαντικό να αναγνωρίζεται έγκαιρα η ανάγκη υποστήριξης

Η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη αναγνώριση των ατόμων που εμφανίζουν ενδείξεις υπερβολικής θλίψης, καθώς αυτή μπορεί να έχει σοβαρές σωματικές επιπτώσεις. Η δρ. Nielsen τονίζει ότι η ιατρική κοινότητα μπορεί να εντοπίσει τα άτομα που κινδυνεύουν, προτού εμφανιστούν σοβαρές συνέπειες και να προσφέρει την απαραίτητη ψυχιατρική και ιατρική υποστήριξη.

Για τους ανθρώπους που βιώνουν τη θλίψη από την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, η αναζήτηση υποστήριξης δεν είναι μόνο ωφέλιμη για την ψυχική, αλλά και για τη σωματική τους υγεία. Ειδικά σε περιόδους έντονης συναισθηματικής έντασης, η υγεία της καρδιάς μπορεί να επηρεαστεί σοβαρά και η ανάγκη για υποστήριξη γίνεται επιτακτική.

