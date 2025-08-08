Ecommbx
LIKE ONLINE

Ποια ζώδια ευνοούνται και ποια θα... «ταρακουνηθούν» αυτόν τον μήνα - Πώς επηρεάζει η πανσέληνος

 08.08.2025 - 16:29
Ποια ζώδια ευνοούνται και ποια θα... «ταρακουνηθούν» αυτόν τον μήνα - Πώς επηρεάζει η πανσέληνος

Είσαι μήπως κι εσύ ανάμεσα σε αυτά;

Η Πανσέληνος του Αυγούστου δεν είναι απλώς άλλη μία φάση της Σελήνης. Είναι η πιο φωτογενής, η πιο συμβολική και, για πολλούς, η πιο αποκαλυπτική στιγμή του καλοκαιριού.

Φέτος κορυφώνεται στις 19 Αυγούστου 2025, στον άξονα Υδροχόου – Λέοντα, και κουβαλά κάτι πολύ συγκεκριμένο: αλήθεια. Μια αλήθεια που φωτίζει ό,τι απέφευγες, ό,τι σε κρατούσε πίσω ή ό,τι έπρεπε να αποχαιρετήσεις.

Αν είσαι έτοιμη να την αντικρίσεις, μπορεί να γίνει η αφετηρία σου. Αν όχι, μπορεί απλώς να σε ταρακουνήσει.

Ζώδια που ευνοούνται

Λέων

Το φεγγάρι πέφτει ακριβώς απέναντί σου και ρίχνει φως στις σχέσεις σου. Μπορεί να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα, είτε με άλλους είτε με τον εαυτό σου. Αν έχεις κάνει εσωτερική δουλειά, η ανταμοιβή έρχεται. Αν όχι, τώρα είναι η στιγμή να ξεκινήσεις.

Υδροχόος

Είσαι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Αυτό το φεγγάρι είναι για σένα και δεν αστειεύεται. Έχεις την ευκαιρία να δεις καθαρά τι θες, ποιος είσαι και πού πας. Και κυρίως: τι πρέπει να αφήσεις πίσω σου για να το καταφέρεις.

Δίδυμος

Η αλήθεια σε βρίσκει με τρόπο θετικό. Αν είσαι ανοιχτός/ή, μπορείς να δεις ευκαιρίες για ταξίδια, σπουδές ή νέες επαφές που θα σε πάνε εκεί που πραγματικά ήθελες, ακόμη κι αν δεν το ήξερες.

Ζυγός

Είναι καιρός να ξαναβρείς τη χαρά σου. Αν έχεις περάσει μια περίοδο εσωστρέφειας ή πίεσης, τώρα ξαναπιάνεις το νήμα της δημιουργίας. Ένας νέος έρωτας ή μια ιδέα μπορεί να σου δώσει ξανά φως.

Ζώδια που χρειάζεται να προσέξουν

Ταύρος

Ο άξονας καριέρας – οικογένειας ενεργοποιείται έντονα. Μπορεί να νιώσεις διλήμματα ανάμεσα στο τι θέλεις εσύ και τι ζητούν οι άλλοι. Προσοχή σε αποφάσεις που παίρνονται από φόβο αντί για πίστη στον εαυτό σου.

Σκορπιός

Παλιά συναισθήματα αναδύονται. Ίσως μέσα από σχέσεις που θεωρούσες «κλεισμένα κεφάλαια». Απόφυγε τις παρορμητικές αντιδράσεις. Μερικές φορές χρειάζεται απλώς να δεις καθαρά, όχι να απαντήσεις αμέσως.

Καρκίνος

Μπορεί να προκύψουν άγχη γύρω από τα οικονομικά ή την ασφάλεια του μέλλοντος. Η Πανσέληνος σού ζητά να βασιστείς περισσότερο στις δυνατότητές σου και λιγότερο στις εξαρτήσεις σου, συναισθηματικές ή άλλες.

Παρθένος

Μια εσωτερική αναταραχή μπορεί να σε απομονώσει, χωρίς εμφανή λόγο. Μη φοβηθείς να μείνεις λίγο μόνος/η. Το μέσα σου θέλει τάξη, πριν εκτεθείς ξανά προς τα έξω. Και αυτό είναι εντάξει.

Πηγή: womenonly.skai.gr

