Καρκίνος: Διπλάσια η θνησιμότητα για τους γιατρούς με αυτή την ειδικότητα

Αυτό δείχνει νέα μελέτη ερευνητών της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, η οποία εστιάζει στους χειρουργούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι γιατροί που ακολουθούν αυτή την ειδικότητα εμφανίζουν ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο υπερδιπλάσια σε σύγκριση με συναδέλφους τους που δεν είναι χειρουργοί, και περίπου 20% υψηλότερα από εργαζομένους εκτός του ιατρικού κλάδου.

Αν και η συνολική θνησιμότητα στους χειρουργούς παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με άλλες επαγγελματικές ομάδες, η αναπάντεχα αυξημένη επίπτωση καρκίνου ενδέχεται να ρίχνει φως σε πιθανούς επαγγελματικούς κινδύνους που συνδέονται με την καθημερινότητά τους στο χειρουργείο.

Τι στοιχεία εξέτασαν οι ερευνητές;

Στη μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Surgery, οι ερευνητές ανέλυσαν τα διαθέσιμα δεδομένα με βάση τον πληθυσμό για να αξιολογήσουν τα ποσοστά και τις κύριες αιτίες θανάτου μεταξύ των χειρουργών. Οι ερευνητές αξιολόγησαν τα αρχεία θανάτου για 1.080.298 άτομα ηλικίας 25-74 ετών, συμπεριλαμβανομένων 224 χειρουργών και 2.740 άλλων γιατρών.

Τα πιστοποιητικά θανάτου περιλάμβαναν πληροφορίες όπως ηλικία, φύλο, αιτία θανάτου και επαγγελματική ιδιότητα. Τα ποσοστά υπολογίστηκαν με πρότυπα προσαρμογής ηλικίας και φύλου, και συγκρίθηκαν με δεδομένα από άλλες επαγγελματικές ομάδες, όπως δικηγόροι, μηχανικοί, επιστήμονες και λοιποί εργαζόμενοι.

Οι χειρουργοί εμφάνισαν συνολική θνησιμότητα 355,3 ανά 100.000 άτομα, σημαντικά υψηλότερη από τους μη χειρουργούς ιατρούς (228,4 ανά 100.000). Ωστόσο, παρέμεινε αισθητά χαμηλότερη από τον γενικό πληθυσμό εργαζομένων (632,5 ανά 100.000), ενώ ήταν παρόμοια με εκείνη των δικηγόρων, των μηχανικών και των επιστημόνων.

Αυξημένη η θνησιμότητα από τροχαία

Όσον αφορά τις άλλες αιτίες θανάτου, οι ιατροί άλλων ειδικοτήτων είχαν το χαμηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχαία ατυχήματα (3,4 ανά 100.000), ενώ οι χειρουργοί εμφάνισαν σαφώς υψηλότερο ποσοστό (13,4 ανά 100.000), το οποίο αποτέλεσε την τέταρτη πιο συχνή αιτία θανάτου για την ομάδα αυτών των γιατρών. Παρ’ όλα αυτά, το ποσοστό τους ήταν μικρότερο από αυτό των λοιπών εργαζομένων (16,6 ανά 100.000), γεγονός που υποδηλώνει ότι η υψηλή κατάταξη δεν οφείλεται σε αυξημένο κίνδυνο τροχαίων, αλλά σε μικρότερη συχνότητα άλλων αιτιών θανάτου.

Για παράδειγμα, η τέταρτη συχνότερη αιτία θανάτου στον γενικό πληθυσμό εργαζομένων ήταν τα αναπνευστικά νοσήματα (27 ανά 100.000), ενώ στους χειρουργούς καταγράφεται ως 14η αιτία με μόλις 0,6 ανά 100.000, καθιστώντας τους τη λιγότερο ευάλωτη ομάδα σε αυτή την κατηγορία.

Χαμηλότεροι δείκτες σε χρόνια νοσήματα, εκτός από τον καρκίνο

Οι χειρουργοί είχαν επίσης τα χαμηλότερα ποσοστά θανάτου από γρίπη, νεφρική και ηπατική νόσο, σηψαιμία και διαβήτη. Ο θάνατος από διαβήτη, για παράδειγμα, καταγράφηκε μόλις στο 1,6 ανά 100.000 στους χειρουργούς, έναντι 6,9 στους λοιπούς ιατρούς και 23,8 στον γενικό πληθυσμό εργαζομένων.

Ωστόσο, ξεχωριστή είναι η εικόνα για τους θανάτους από καρκίνο. Οι χειρουργοί παρουσίασαν 193,2 θανάτους ανά 100.000 λόγω νεοπλασιών, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τους μη χειρουργούς γιατρούς (87,5 ανά 100.000) και ακόμα υψηλότερο από τον γενικό πληθυσμό (162,0 ανά 100.000). Ο λόγος θνησιμότητας φτάνει το 2,21, καθιστώντας τον καρκίνο τη μοναδική αιτία στην οποία οι χειρουργοί ξεπερνούν όλες τις άλλες ομάδες.

Τι υποδηλώνουν τα ευρήματα

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι χειρουργοί και οι υπόλοιποι ιατροί έχουν συγκρίσιμη πρόσβαση στη γνώση και τις υπηρεσίες υγείας. Το γεγονός ότι στους χειρουργούς σημειώνονται περισσότεροι θάνατοι από καρκίνο εγείρει προβληματισμούς για την ύπαρξη επιβαρυντικών παραγόντων που σχετίζονται ειδικά με το χειρουργικό επάγγελμα, όπως το χρόνιο στρες, οι μακρές ώρες εργασίας και η έκθεση σε αναισθητικά και άλλους χημικούς παράγοντες.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr