Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟύρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ για τη Γάζα – «Πρέπει να το επανεξετάσετε»
ΔΙΕΘΝΗ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ για τη Γάζα – «Πρέπει να το επανεξετάσετε»

 08.08.2025 - 16:42
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ για τη Γάζα – «Πρέπει να το επανεξετάσετε»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει την στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα, με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ζητάει επανεξέταση της απόφασης.

Καταδικάζει την απόφαση η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Σε ανάρτηση που έκανε η φον ντερ Λάιεν, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει περαιτέρω τη στρατιωτική της επιχείρηση στη Γάζα πρέπει να επανεξεταστεί.

Ταυτόχρονα, πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, οι οποίοι κρατούνται σε απάνθρωπες συνθήκες.

Και η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να έχει άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στη Γάζα, ώστε να παραδοθούν τα είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζονται επειγόντως στην περιοχή.

Χρειάζεται άμεση κατάπαυση του πυρός».

Η Γερμανία έβαλε «στοπ» στην εξαγωγή όπλων προς το Ισραήλ

Η Γερμανία ανέστειλε όλες τις στρατιωτικές εξαγωγές προς το Ισραήλ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα, μετά την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενός σχεδίου για την κατάληψη της πόλης της Γάζα, το οποίο αποτελεί κλιμάκωση του πολέμου που διαρκεί 22 μήνες, αναφέρει δημοσίευμα του Al Jazeera.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε την απόφαση την Παρασκευή, λίγο μετά την επιβεβαίωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ψήφισε υπέρ ενός σχεδίου για την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης στο πολιορκημένο παλαιστινιακό έδαφος.

Μια μέρα νωρίτερα, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν ως στόχο να αναλάβουν τον πλήρη στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, παρά την αυξανόμενη διεθνή καταδίκη για τον πόλεμο του Ισραήλ, ο οποίος έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει κρίση πείνας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο: Ξέσπασε πυρκαγιά σε όχημα στο Σούνι δίπλα από την καμένη γη – Δείτε βίντεο
Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη
«Γεννήθηκε μέσα από την καρδιά του κάθε ΑΠΟΕΛίστα η ανάγκη για επανασύσταση του τμήματος φούτσαλ» - Δείτε βίντεο
Ρετρό βίντεο: Ο Γλαύκος Κληρίδης κολυμπά το 1996 στην ακτή του ξενοδοχείου Αμαθούς στη Λεμεσό
Προσλήψεις ΣΥΟΠ: Ιδού τα αποτελέσματα - Αναλυτικά ο προκαταρτικός πίνακας
Στα ύψη οι τιμές της φοιτητικής στέγης παγκύπρια - Πού κυμαίνονται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καρκίνος: Διπλάσια η θνησιμότητα για τους γιατρούς με αυτή την ειδικότητα

 08.08.2025 - 16:30
Επόμενο άρθρο

Ξανά στην κυκλοφορία ο κύριος δρόμος Ομόδους – Πάχνας

 08.08.2025 - 16:49
Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα δυτικά του Ομόδους, αφού κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου ενός εκταρίου από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και σκύβαλα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

  •  08.08.2025 - 17:03
Ερχιουρμάν: Στόχος η ομοσπονδία με πολιτική ισότητα - «Δεν εγκαταλείπω ούτε την Πάφο ούτε τη Λεμεσό»

Ερχιουρμάν: Στόχος η ομοσπονδία με πολιτική ισότητα - «Δεν εγκαταλείπω ούτε την Πάφο ούτε τη Λεμεσό»

  •  08.08.2025 - 17:33
Πυρκαγιές στη Λεμεσό: Το αποτέλεσμα διερεύνησης των Αμερικανών θα χρησιμοποιηθεί για βελτίωση υπηρεσιακού συντονισμού

Πυρκαγιές στη Λεμεσό: Το αποτέλεσμα διερεύνησης των Αμερικανών θα χρησιμοποιηθεί για βελτίωση υπηρεσιακού συντονισμού

  •  08.08.2025 - 13:36
Πορτοκαλί προειδοποίηση: Αγγίζει τους 43 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

Πορτοκαλί προειδοποίηση: Αγγίζει τους 43 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

  •  08.08.2025 - 17:17
Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

  •  08.08.2025 - 10:24
Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη

Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη

  •  08.08.2025 - 14:16
Ομόνοια-Λοΐζου: Επίσημα... καμία πρόταση

Ομόνοια-Λοΐζου: Επίσημα... καμία πρόταση

  •  08.08.2025 - 15:52
Λένα Σαμαρά: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Η ανάρτηση του πατέρα της

Λένα Σαμαρά: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Η ανάρτηση του πατέρα της

  •  08.08.2025 - 14:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα