Ξανά στην κυκλοφορία ο κύριος δρόμος Ομόδους – Πάχνας

Οι αρχές είχαν αποκλείσει τον δρόμο για λόγους ασφάλειας, ενώ πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους, Ευγένιος Μιχαήλ ανέφερε πως η πυρκαγιά που ξέσπασε δυτικά της κοινότητας του απόγευμα της Παρασκευής, τέθηκε υπό έλεγχο.

Η πυρκαγιά έγινε αντιληπτή την ώρα που ήταν σε εξέλιξη σύσκεψη στην περιοχή με τη συμμετοχή της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου.

«Η φωτιά εντοπίστηκε στον δρόμο μεταξύ των κοινοτήτων Ποταμιούς και Ομόδους», ανέφερε ο κ. Μιχαήλ, σημειώνοντας ότι μετέβη στο σημείο, αφού ειδοποιήθηκε από Πρόεδρο γειτονικού Κοινοτικού Συμβουλίου. Ανέφερε, ακόμα, ότι η περιοχή βρίσκεται εκτός του χωριού, εξήγησε όμως ότι και εκεί υπάρχουν κάποιες κατοικίες.