ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

 08.08.2025 - 17:03
Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα δυτικά του Ομόδους, αφού κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου ενός εκταρίου από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και σκύβαλα.

Ελαφρές ζημιές σημειώθηκαν σε αυλές τριών οικιών, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε ετοιμότητα στην περιοχή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, παρατηρήθηκε πτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην περιοχή, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πληρωμάτων και την ομαλή εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνει θερμή παράκληση προς το κοινό, να αποφεύγει απολύτως τη χρήση drones στον ευρύτερο χώρο και την περιοχή εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όταν επιχειρούν εναέρια μέσα.

Στην κατάσβεση συνέδραμαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεμεσού, του Τμήματος Δασών, της Υπηρεσίας Θήρας, της Πολιτικής Άμυνας, εθελοντικές ομάδες και η Επαρχιακή Διοίκηση με υδροφόρες και προωθητές γαιών.

