ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πορτοκαλί προειδοποίηση: Αγγίζει τους 43 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

 08.08.2025 - 17:17
Πορτοκαλί προειδοποίηση: Αγγίζει τους 43 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

Νέα πορτοκαλί προειδοποίηση για εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες το Σάββατο (09/08) εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς κελσίου στο εσωτερικό και γύρω στους 34 βαθμούς κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

Η νέα πορτοκαλί προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου μέχρι τις 5:00 το απόγευμα της ίδια ημέρας.

 

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση ή και αραιή ομίχλη, ιδιαίτερα στα νότια και τα ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 24 βαθμούς στις παράλιες περιοχές.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο θα είναι και ιδιαίτερα θερμός. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι και παροδικά μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Αργά το απόγευμα οι άνεμοι θα καταστούν γενικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 37 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 34 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα ειναι κυρίως αίθριος, ενώ αργότερα δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση ή και αραιή ομίχλη, ιδιαίτερα στα νότια και τα ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

 08.08.2025 - 17:03
Ερχιουρμάν: Στόχος η ομοσπονδία με πολιτική ισότητα - «Δεν εγκαταλείπω ούτε την Πάφο ούτε τη Λεμεσό»

 08.08.2025 - 17:33
Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα δυτικά του Ομόδους, αφού κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου ενός εκταρίου από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και σκύβαλα.

