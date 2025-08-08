Ερχιουρμάν: Στόχος η ομοσπονδία με πολιτική ισότητα - «Δεν εγκαταλείπω ούτε την Πάφο ούτε τη Λεμεσό»

Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 08.08.2025 - 17:33
«Ο στόχος μας είναι μια ομοσπονδιακή λύση με δύο ιδρυτικά κράτη, δύο περιοχές και πολιτική ισότητα. Είμαστε ένα από τα δύο ισότιμα ιδρυτικά μέρη αυτού του νησιού. Ούτε την Πάφο θα εγκαταλείψω, ούτε τη Λάρνακα, ούτε τη Λεμεσό, ούτε τα δάση εκεί», ανέφερε για το Κυπριακό ο Τουφάν Ερχιουρμάν μιλώντας σε «προεκλογική» συγκέντρωση που διοργάνωσε χθες βράδυ το κόμμα του, το ΡΤΚ, σε πάρκο στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Ο τ/κ Τύπος αναφέρεται σήμερα στη συγκέντρωση, η οποία σύμφωνα με την ηλεκτρονική Χαβαντίς είχε χιλιάδες κόσμου, έφερε το σύνθημα «Υπογράφουμε μαζί το μέλλον» κι εκτός από τον κ. Ερχιουρμάν μίλησαν ο «δήμαρχος» Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί και ο πρόεδρος του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), Ζεκί Τσελέρ, οι οποίοι έστειλαν μηνύματα ενότητας και συνεργασίας.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν μίλησε για «κοινή διοίκηση της χώρας» και «όραμα για ένα κοινό μέλλον» και απευθυνόμενος στον κόσμο τόνισε ότι θα προχωρήσουν μαζί, χωρίς να αποκλείσουν κανέναν. «Δεν έχει σημασία πού γεννήθηκε κάποιος, ποιος είναι ο πατέρας ή η μητέρα του, ποιο κόμμα ψήφισε στο παρελθόν. Θα προχωρήσουμε μαζί με όλους όσοι θέλουν να χτίσουν το μέλλον σε αυτή τη γη».

Ανέφερε επίσης ότι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον ΟΗΕ, την ΕΕ, την Τουρκία και διεθνείς οργανισμούς.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η λύση. Ο διάλογος και η διπλωματία είναι πάντα καλά, θα αναπτύξουμε διάλογο και διπλωματία με όλους. Θα συνεχίσουμε αυτές τις σχέσεις ως αξιόπιστη και σεβαστή πλευρά. Αυτός ο λαός θα είναι περήφανος για τον εαυτό του και θα έχει κύρος στα μάτια των συνομιλητών του. Οφείλουμε στα παιδιά μας να είναι περήφανα για τον εαυτό τους», είπε.

Ο Μεχμέτ Χαρμαντζί έστειλε μηνύματα ενότητας, αγώνα και ελπίδας. «Όποτε ενωνόμασταν, νικούσαμε. Όποτε ενωνόμασταν, καλλιεργούσαμε το μέλλον αυτού του νησιού. Εδώ βλέπω αυτή την ελπίδα και αυτή την ενότητα. Βλέπω αποφασιστικότητα, σθένος και καρδιά για την αρχή μιας νέας εποχής», είπε.

Κάλεσε τον κόσμο σε αγώνα ενάντια στο σκοτάδι και το αδιέξοδο. «Θα εκλέξουμε έναν ηγέτη που θα φέρει σε αυτή τη χώρα τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ικανότητα να μιλάμε την ίδια γλώσσα με την παγκόσμια κοινότητα. Θα εκλέξουμε τον Τουφάν Ερχιουρμάν», κατέληξε.

Ο πρόεδρος του ΚΚΔ, Ζεκί Τσελέρ κάλεσε τον κόσμο να υποστηρίξει την απόφαση του κόμματός του να στηρίξει την υποψηφιότητα του Ερχιουρμάν. «Σήμερα είμαστε στη Λευκωσία, αλλά αργότερα θα οργώσουμε κάθε γωνιά της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε σε άλλους να διασπάσουν τις γραμμές μας. Πρέπει να αγωνιστούμε για όλους όσοι έχουν ρίζες σε αυτή τη γη, είτε προέρχονται από το βορρά είτε από το νότο. Ενότητα, αγώνας, αλληλεγγύη για όλους όσοι ζουν με τον ιδρώτα του προσώπου τους σε αυτή τη γη», είπε.

Αυτή είναι η επιλογή μας, αυτή είναι η υπόσχεσή μας, κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

