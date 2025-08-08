Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εκατοντάδες λαθραία τσιγάρα και καπνός σε βαλίτσες επιβατών – Προστίματα και συλλήψεις στα αεροδρόμια - Δείτε φωτογραφίες

 08.08.2025 - 18:00
Σε κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων.

Συνολικά κατασχέθηκαν 331 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο, συνολικού βάρους 11 κιλών.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι την 1/8/2025 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, επέλεξαν για έλεγχο τις αποσκευές δύο 22χρονων επιβατών με βρετανική υπηκοότητα, οι οποίοι θα ταξίδευαν από τη Λάρνακα με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Προσθέτει ότι κατά τον φυσικό έλεγχο των αποσκευών των επιβατών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, στις αποσκευές του ενός επιβάτη εντοπίστηκαν 60 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 1 κιλού και 750γρ.

Στις αποσκευές του δεύτερου επιβάτη εντοπίστηκαν 65 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 1 κιλού και 250γρ.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων,, οι δύο επιβάτες συνελήφθηκαν για αυτόφωρα αδικήματα και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση τους για εξώδικη διευθέτηση των αδικημάτων με την καταβολή ποσών €4.250 από τον καθένα και εγκατάλειψη των καπνικών προϊόντων για καταστροφή.

Επίσης, το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι στις 2/8/2025 στο Αεροδρόμιο Πάφου, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών επέλεξαν για έλεγχο τις αποσκευές 33χρονου επιβάτη με βρετανική υπηκοότητα, ο οποίος θα ταξίδευε με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Προσθέτει ότι κατά τον φυσικό έλεγχο των αποσκευών του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 162 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι βαλίτσες με το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν.

Αναφέρει ότι την επόμενη μέρα οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου το οποίο εξέδωσε διάταγμα 2ήμερης κράτησης του.

Εξάλλου, το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι στις 3/8/2025, επίσης στο Αεροδρόμιο Πάφου, λειτουργοί του Τμήματος επέλεξαν για έλεγχο τις αποσκευές 19χρονης επιβάτιδας με πολωνική υπηκοότητα, η οποία θα ταξίδευε με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Προσθέτει ότι κατά τον φυσικό έλεγχο των αποσκευών της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 44 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 8 κιλών.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, η επιβάτιδα συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση της για εξώδικη διευθέτηση των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €3.000 ευρώ και εγκατάλειψη των καπνικών προϊόντων για καταστροφή.

