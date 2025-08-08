Φωτιά στην Κερατέα: Εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου από πυροσβέστες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ελλαδικά ΜΜΕ, πρόκειται για κάτοικο της περιοχής Δογάνι Κερατέας. Το κτίσμα στο οποίο ζούσε μόνος του ο ηλικιωμένος (σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν περίπου 80 ετών) βρίσκεται κοντά στο στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και όπως είπε στην επίσημη ενημέρωση ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής κ.Βαθρακογιάννης, η σορός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Η πρώτη εικόνα που έχει η Πυροσβεστική της Ελλάδας, είναι ότι ο άνθρωπος πιθανότατα δεν είχε αντιληφθεί τη φωτιά και έτσι δεν προσπάθησε να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα οι φλόγες να τον εγκλωβίσουν μέσα στο οίκημα.

ΠΗΓΗ: protothema.gr