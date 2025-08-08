Ecommbx
Φωτιά στην Κερατέα: Εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου από πυροσβέστες
Φωτιά στην Κερατέα: Εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου από πυροσβέστες

 08.08.2025 - 18:12
Νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα ένας ηλικιωμένος στη φωτιά που μαίνεται στην Κερατέα και πλέον έχει πάρει διαστάσεις απειλώντας και την Παλαιά Φώκαια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ελλαδικά ΜΜΕ, πρόκειται για κάτοικο της περιοχής Δογάνι Κερατέας. Το κτίσμα στο οποίο ζούσε μόνος του ο ηλικιωμένος (σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν περίπου 80 ετών)  βρίσκεται κοντά στο στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και όπως είπε στην επίσημη ενημέρωση ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής κ.Βαθρακογιάννης, η σορός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Η πρώτη εικόνα που έχει η Πυροσβεστική της Ελλάδας, είναι ότι ο άνθρωπος πιθανότατα δεν είχε αντιληφθεί τη φωτιά και έτσι δεν προσπάθησε να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα οι φλόγες να τον εγκλωβίσουν μέσα στο οίκημα.

