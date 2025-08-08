Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤο κινηματογραφικό παρελθόν της Κύπρου ζωντανεύει ψηφιακά – Πότε «κάνει πρεμιέρα» η νέα πλατφόρμα του Κρατικού Αρχείου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το κινηματογραφικό παρελθόν της Κύπρου ζωντανεύει ψηφιακά – Πότε «κάνει πρεμιέρα» η νέα πλατφόρμα του Κρατικού Αρχείου

 08.08.2025 - 18:26
Το κινηματογραφικό παρελθόν της Κύπρου ζωντανεύει ψηφιακά – Πότε «κάνει πρεμιέρα» η νέα πλατφόρμα του Κρατικού Αρχείου

Στη διάθεση του κοινού θα βρίσκεται στις αρχές του 2026 η ψηφιακή πλατφόρμα του Κρατικού Αρχείου Κινηματογράφου, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης και ψηφιοποίησης του Αρχείου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ψηφιοποιήθηκαν 60 ταινίες μεγάλου μήκους, 85 ταινίες μικρού μήκους και 100 ντοκιμαντέρ τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από το κράτος, καθώς και πέραν των 150 τίτλων σε διάφορα φορμάτ γενικού περιεχομένου, από το αρχείο του Γ.Τ.Π. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο υλικό σε φιλμ, συμπεριλαμβανομένων των 200 μπομπίνων από το αρχείο Φιλή, το οποίο, πριν από τη διαδικασία ψηφιοποίησής του, έτυχε ειδικής επεξεργασίας που περιλάμβανε χημική αποκατάσταση της εικόνας αλλά και αποκατάσταση του ήχου.

Όπως αναφέρει το Υφυπουργείο, το ψηφιοποιημένο υλικό έχει φυλαχθεί ανά κατηγορία σε ειδικό διακομιστή, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία μεταφόρτωσή του σε ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα προβολής.

«Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία πρόσβασης στην πλατφόρμα για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, μετά από εξασφάλιση ειδικών κωδικών τους οποίους θα αιτούνται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, ως οι νενομισμένες διαδικασίες που ακολουθούνται σε κρατικά αρχεία κινηματογράφου», σημειώνει ακολούθως, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα αναμένεται να είναι διαθέσιμη προς το κοινό περί τις αρχές του 2026.

Τέλος, αναφέρεται ότι πλήρης κατάλογος των ταινιών που περιλαμβάνονται στο Κρατικό Αρχείο Κινηματογράφου θα είναι σύντομα διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τομέα Κινηματογράφου – Cyprus Cinema Office (cypruscinemaoffice.cy), και θα περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για την κάθε ταινία, όπως επίσης και σύνδεσμο ο οποίος θα παραπέμπει στην πλατφόρμα προβολής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο: Ξέσπασε πυρκαγιά σε όχημα στο Σούνι δίπλα από την καμένη γη – Δείτε βίντεο
Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη
«Γεννήθηκε μέσα από την καρδιά του κάθε ΑΠΟΕΛίστα η ανάγκη για επανασύσταση του τμήματος φούτσαλ» - Δείτε βίντεο
Ρετρό βίντεο: Ο Γλαύκος Κληρίδης κολυμπά το 1996 στην ακτή του ξενοδοχείου Αμαθούς στη Λεμεσό
Προσλήψεις ΣΥΟΠ: Ιδού τα αποτελέσματα - Αναλυτικά ο προκαταρτικός πίνακας
Στα ύψη οι τιμές της φοιτητικής στέγης παγκύπρια - Πού κυμαίνονται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φωτιά στην Κερατέα: Εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου από πυροσβέστες

 08.08.2025 - 18:12
Επόμενο άρθρο

Σε τροχιά υλοποίησης ο αυτοκινητόδρομος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το κρίσιμο έργο

 08.08.2025 - 18:39
Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα δυτικά του Ομόδους, αφού κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου ενός εκταρίου από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και σκύβαλα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

  •  08.08.2025 - 17:03
Ερχιουρμάν: Στόχος η ομοσπονδία με πολιτική ισότητα - «Δεν εγκαταλείπω ούτε την Πάφο ούτε τη Λεμεσό»

Ερχιουρμάν: Στόχος η ομοσπονδία με πολιτική ισότητα - «Δεν εγκαταλείπω ούτε την Πάφο ούτε τη Λεμεσό»

  •  08.08.2025 - 17:33
Πυρκαγιές στη Λεμεσό: Το αποτέλεσμα διερεύνησης των Αμερικανών θα χρησιμοποιηθεί για βελτίωση υπηρεσιακού συντονισμού

Πυρκαγιές στη Λεμεσό: Το αποτέλεσμα διερεύνησης των Αμερικανών θα χρησιμοποιηθεί για βελτίωση υπηρεσιακού συντονισμού

  •  08.08.2025 - 13:36
Πορτοκαλί προειδοποίηση: Αγγίζει τους 43 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

Πορτοκαλί προειδοποίηση: Αγγίζει τους 43 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

  •  08.08.2025 - 17:17
Φωτιά στην Κερατέα: Εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου από πυροσβέστες

Φωτιά στην Κερατέα: Εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου από πυροσβέστες

  •  08.08.2025 - 18:12
Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

  •  08.08.2025 - 10:24
Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη

Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη

  •  08.08.2025 - 14:16
Ομόνοια-Λοΐζου: Επίσημα... καμία πρόταση

Ομόνοια-Λοΐζου: Επίσημα... καμία πρόταση

  •  08.08.2025 - 15:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα