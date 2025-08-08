Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε τροχιά υλοποίησης ο αυτοκινητόδρομος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το κρίσιμο έργο

 08.08.2025 - 18:39
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, την προκήρυξη διαγωνισμού για τη συμπλήρωση της μελέτης και την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα 1 – Φάση (Α), που καλύπτει την έκταση από την Αγία Μαρινούδα έως το Στρουμπί μήκους περίπου 15,5 χιλιομέτρων.

Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή δύο λωρίδων κυκλοφορίας με ανηφορική λωρίδα όπου απαιτείται, καθώς και πρόβλεψη για μελλοντική προσθήκη άλλων δύο λωρίδων. Στο πλαίσιο της μελέτης περιλαμβάνονται επίσης σημαντικές υποδομές, όπως ανισόπεδος κόμβος στην αρχή του δρόμου κοντά στην Αγία Μαρινούδα, ισόπεδος κόμβος στη Χ.Θ. 9+500 με μελλοντική αναβάθμιση, τερματικός κυκλικός κόμβος κοντά στο Στρουμπί, πέντε κοιλαδογέφυρες, δύο σήραγγες μήκους 720 και 250 μέτρων αντίστοιχα, καθώς και σειρά από διαβάσεις, οχετούς ομβρίων, οδοφωτισμό και έργα κοινής ωφέλειας.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, βασισμένη στη χαμηλότερη τιμή. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 7 Νοεμβρίου 2025.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου ορίζεται στους 30 μήνες, με περίοδο εγγύησης ελαττωμάτων 60 μηνών. Το έργο, προϋπολογισμού €90.200.000 (χωρίς ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και χαρακτηρίζεται ως τεχνικό έργο Α Τάξης.

Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στα έγγραφα της προκήρυξης.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα δυτικά του Ομόδους, αφού κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου ενός εκταρίου από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και σκύβαλα.

