Σε τροχιά υλοποίησης ο αυτοκινητόδρομος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το κρίσιμο έργο

Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή δύο λωρίδων κυκλοφορίας με ανηφορική λωρίδα όπου απαιτείται, καθώς και πρόβλεψη για μελλοντική προσθήκη άλλων δύο λωρίδων. Στο πλαίσιο της μελέτης περιλαμβάνονται επίσης σημαντικές υποδομές, όπως ανισόπεδος κόμβος στην αρχή του δρόμου κοντά στην Αγία Μαρινούδα, ισόπεδος κόμβος στη Χ.Θ. 9+500 με μελλοντική αναβάθμιση, τερματικός κυκλικός κόμβος κοντά στο Στρουμπί, πέντε κοιλαδογέφυρες, δύο σήραγγες μήκους 720 και 250 μέτρων αντίστοιχα, καθώς και σειρά από διαβάσεις, οχετούς ομβρίων, οδοφωτισμό και έργα κοινής ωφέλειας.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, βασισμένη στη χαμηλότερη τιμή. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 7 Νοεμβρίου 2025.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου ορίζεται στους 30 μήνες, με περίοδο εγγύησης ελαττωμάτων 60 μηνών. Το έργο, προϋπολογισμού €90.200.000 (χωρίς ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και χαρακτηρίζεται ως τεχνικό έργο Α Τάξης.

Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στα έγγραφα της προκήρυξης.