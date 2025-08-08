Bloomberg: Ουάσινγκτον και Μόσχα σχεδιάζουν συμφωνία που θα «κλειδώνει» τις ρωσικές προσαρτήσεις στην Ουκρανία

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται προς μια συμφωνία για εδάφη ενόψει μιας σχεδιαζόμενης συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Το Reuters δεν μπορεί προς το παρόν να επαληθεύσει τις λεπτομέρειες του εν λόγω ρεπορτάζ.

Σημειώνεται πως η Μόσχα θέτει ως προαπαιτούμενο για την εκεχειρία στην Ουκρανία την αναγνώριση των προσαρτημένων εδαφών - Χερσώνα, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.

ΠΗΓΗ: protothema.gr