Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήBloomberg: Ουάσινγκτον και Μόσχα σχεδιάζουν συμφωνία που θα «κλειδώνει» τις ρωσικές προσαρτήσεις στην Ουκρανία
ΔΙΕΘΝΗ

Bloomberg: Ουάσινγκτον και Μόσχα σχεδιάζουν συμφωνία που θα «κλειδώνει» τις ρωσικές προσαρτήσεις στην Ουκρανία

 08.08.2025 - 18:49
Bloomberg: Ουάσινγκτον και Μόσχα σχεδιάζουν συμφωνία που θα «κλειδώνει» τις ρωσικές προσαρτήσεις στην Ουκρανία

H Ουάσιγκτον και η Μόσχα στοχεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα «κλείδωνε» τη ρωσική κατοχή σε εδάφη που έχει καταλάβει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται προς μια συμφωνία για εδάφη ενόψει μιας σχεδιαζόμενης συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Το Reuters δεν μπορεί προς το παρόν να επαληθεύσει τις λεπτομέρειες του εν λόγω ρεπορτάζ.

Σημειώνεται πως η Μόσχα θέτει ως προαπαιτούμενο για την εκεχειρία στην Ουκρανία την αναγνώριση των προσαρτημένων εδαφών - Χερσώνα, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο: Ξέσπασε πυρκαγιά σε όχημα στο Σούνι δίπλα από την καμένη γη – Δείτε βίντεο
Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη
«Γεννήθηκε μέσα από την καρδιά του κάθε ΑΠΟΕΛίστα η ανάγκη για επανασύσταση του τμήματος φούτσαλ» - Δείτε βίντεο
Ρετρό βίντεο: Ο Γλαύκος Κληρίδης κολυμπά το 1996 στην ακτή του ξενοδοχείου Αμαθούς στη Λεμεσό
Προσλήψεις ΣΥΟΠ: Ιδού τα αποτελέσματα - Αναλυτικά ο προκαταρτικός πίνακας
Στα ύψη οι τιμές της φοιτητικής στέγης παγκύπρια - Πού κυμαίνονται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε τροχιά υλοποίησης ο αυτοκινητόδρομος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το κρίσιμο έργο

 08.08.2025 - 18:39
Επόμενο άρθρο

Κίνητρα για νέους και υφιστάμενους αμπελώνες: Το Υπουργείο Γεωργίας ανοίγει δρόμο για την επανεκκίνηση της οινοποιίας»

 08.08.2025 - 18:58
Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα δυτικά του Ομόδους, αφού κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου ενός εκταρίου από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και σκύβαλα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

  •  08.08.2025 - 17:03
Ερχιουρμάν: Στόχος η ομοσπονδία με πολιτική ισότητα - «Δεν εγκαταλείπω ούτε την Πάφο ούτε τη Λεμεσό»

Ερχιουρμάν: Στόχος η ομοσπονδία με πολιτική ισότητα - «Δεν εγκαταλείπω ούτε την Πάφο ούτε τη Λεμεσό»

  •  08.08.2025 - 17:33
Πυρκαγιές στη Λεμεσό: Το αποτέλεσμα διερεύνησης των Αμερικανών θα χρησιμοποιηθεί για βελτίωση υπηρεσιακού συντονισμού

Πυρκαγιές στη Λεμεσό: Το αποτέλεσμα διερεύνησης των Αμερικανών θα χρησιμοποιηθεί για βελτίωση υπηρεσιακού συντονισμού

  •  08.08.2025 - 13:36
Πορτοκαλί προειδοποίηση: Αγγίζει τους 43 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

Πορτοκαλί προειδοποίηση: Αγγίζει τους 43 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

  •  08.08.2025 - 17:17
Φωτιά στην Κερατέα: Εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου από πυροσβέστες

Φωτιά στην Κερατέα: Εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου από πυροσβέστες

  •  08.08.2025 - 18:12
Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

  •  08.08.2025 - 10:24
Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη

Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη

  •  08.08.2025 - 14:16
Ομόνοια-Λοΐζου: Επίσημα... καμία πρόταση

Ομόνοια-Λοΐζου: Επίσημα... καμία πρόταση

  •  08.08.2025 - 15:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα