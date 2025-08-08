Ανησυχία στον ΟΗΕ για την απόφαση του Ισραήλ – Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας

Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού σχεδίου για τον έλεγχο της πόλης, σύμφωνα με όσα ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ανησυχία στον ΟΗΕ για την απόφαση του Ισραήλ

Nωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε το Ισραήλ, μέσω μιας εκπροσώπου Τύπου, για μια «επικίνδυνη κλιμάκωση», που «κινδυνεύει να επιδεινώσει τις ήδη καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστινίους».

Πολλές χώρες, μεταξύ των 15 κρατών μελών που συνθέτουν το Συμβούλιο Ασφαλείας, ζήτησαν αυτήν την έκτακτη συνεδρίαση, την οποία χαιρέτισε η παλαιστινιακή αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ.

Η απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να πάρει τον έλεγχο της Γάζας για να «νικήσει» τη Χαμάς έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει «περαιτέρω βίαιους εκτοπισμούς, θανάτους και μαζικές καταστροφές, επιδεινώνοντας τον αδιανόητο πόνο του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα», προειδοποίησε επίσης ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Τα Ηνωμένα Εθνη τόνισαν χθες Πέμπτη ότι τάσσονται εναντίον οποιασδήποτε επέκτασης των επιχειρήσεων του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.