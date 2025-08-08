Φωτιά στην Κερατέα: Ολονύχτια μάχη να τεθεί υπό έλεγχο – Yπεράνθρωπες προσπάθειες από τους πυροσβέστες

Οι εικόνες με τη φωτιά να καίει μέσα στο σκοτάδι είναι συγκλονιστικές, καθώς οι φλόγες απειλούν σπίτια και περιουσίες.

Οι πυροσβέστες δίνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, εργάζονται ακούραστα, αντιμετωπίζοντας τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που τροφοδοτούν τη φωτιά. Με συντονισμό, προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής, στη φωτιά εντοπίστηκε νεκρός ένας ηλικιωμένος. Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής Τογάνι Κερατέας. Το κτίσμα στο οποίο ζούσε μόνος του ο ηλικιωμένος βρίσκεται κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και όπως είπε στην επίσημη ενημέρωση ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής της Ελλάδας, η σορός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή.

