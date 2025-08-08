Ecommbx
Φωτιά στην Κερατέα: Ολονύχτια μάχη να τεθεί υπό έλεγχο – Yπεράνθρωπες προσπάθειες από τους πυροσβέστες

 08.08.2025 - 22:28
Μεγάλη φωτιά μαίνεται από νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή της Κερατέας, με την κατάσταση να παραμένει κρίσιμη, αφού η πυρκαγιά συνεχίζει την επέκτασή της και η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να διαρκέσει ολόκληρη τη νύχτα.

Οι εικόνες με τη φωτιά να καίει μέσα στο σκοτάδι είναι συγκλονιστικές, καθώς οι φλόγες απειλούν σπίτια και περιουσίες.

Οι πυροσβέστες δίνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, εργάζονται ακούραστα, αντιμετωπίζοντας τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που τροφοδοτούν τη φωτιά. Με συντονισμό, προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Νωρίτερα, το απόγευμα της Παρασκευής, στη φωτιά εντοπίστηκε νεκρός ένας ηλικιωμένος. Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής Τογάνι Κερατέας. Το κτίσμα στο οποίο ζούσε μόνος του ο ηλικιωμένος βρίσκεται κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και όπως είπε στην επίσημη ενημέρωση ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής της Ελλάδας, η σορός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή.

