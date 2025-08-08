Ecommbx
Από το Stories στα Reposts – Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες αλλαγές του Instagram
Από το Stories στα Reposts – Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες αλλαγές του Instagram

 08.08.2025 - 22:42
Το Instagram ανακοίνωσε την εισαγωγή μιας νέας λειτουργίας με την ονομασία Reposts, που επιτρέπει στους χρήστες να αναδημοσιεύουν δημόσιο περιεχόμενο, όπως Reels και grid posts από άλλους δημιουργούς.

Οι αναδημοσιεύσεις αυτές θα εμφανίζονται σε νέα, ξεχωριστή καρτέλα στο προφίλ, αλλά και στις προτάσεις φίλων.

Ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, σημείωσε ότι η δυνατότητα repost ήταν αίτημα «εδώ και πολλά χρόνια», και προστίθεται τώρα, καθώς μεγάλο μέρος του περιεχομένου που βλέπουν οι χρήστες προέρχεται από προτάσεις λογαριασμών που δεν ακολουθούν.

«Τα reposts είναι ένας τρόπος να κάνουμε αυτές τις προτάσεις πιο κοινωνικές, πιο φιλικές. Είναι επίσης ένας τρόπος να αποδίδεται περισσότερη αναγνώριση στους αρχικούς δημιουργούς, καθώς γνωρίζουμε ότι πολλοί ήδη κατεβάζουν και ανεβάζουν ξανά περιεχόμενο στο Instagram», εξηγεί ο Mosseri.

Η νέα λειτουργία παραπέμπει στη λογική του TikTok, το οποίο διαθέτει δική του καρτέλα για παρόμοιο σκοπό. Μέχρι σήμερα, ο κύριος τρόπος αναδημοσίευσης ήταν μέσω Instagram Stories.

Νέα λειτουργία Friend Map: Σαν τον χάρτη του Snapchat

Μαζί με τα Reposts, το Instagram παρουσίασε και τη νέα λειτουργία Friend Map, εμπνευσμένη από τον Snap Map του Snapchat. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μοιραστούν την τοποθεσία τους με συγκεκριμένες λίστες φίλων, επιτρέποντας την ανακάλυψη περιεχομένου βάσει γεωγραφικής θέσης.

Η λειτουργία είναι προαιρετική (opt-in) και οι λίστες φίλων μπορούν να προσαρμοστούν. Η τοποθεσία δεν ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο — αυτό γίνεται μόνο όταν ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή. Ωστόσο, είναι δυνατή η ζωντανή κοινοποίηση τοποθεσίας μέσω DM για διάστημα μίας ώρας.

«Είναι ένας ωραίος τρόπος να μείνεις συνδεδεμένος με τους κοντινούς σου ανθρώπους, αλλά και να δεις τι συμβαίνει γύρω σου», λέει ο Mosseri.

Friends feed στα Reels: Τι αρέσει στους φίλους σου

Η τρίτη νέα λειτουργία είναι το Friends feed μέσα στην καρτέλα Reels. Αν και ήταν ήδη διαθέσιμο στις ΗΠΑ, πλέον γίνεται διαθέσιμο παγκοσμίως. Μέσα από αυτό, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν ποια Reels έχουν σχολιάσει, κάνουν like ή αναδημοσιεύσει οι φίλοι τους.

«Θέλουμε το Instagram να είναι κάτι περισσότερο από μια παθητική εμπειρία. Θέλουμε να εμπλέκει τους χρήστες και να τους συνδέει με αυτούς που νοιάζονται», εξηγεί ο Mosseri.

Οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να ενδιαφέρουν φωτογράφους και δημιουργούς περιεχομένου, όμως το Instagram απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τις ρίζες του ως φωτογραφική πλατφόρμα, με κατεύθυνση πλέον την κοινωνική ψυχαγωγία.

ΠΗΓΗ: pttl.gr

