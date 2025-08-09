Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή σπουδαία Κύπρια γιατρός - Δείτε φωτογραφία της

Την είδηση έκανε γνωστή ο στενός της συνεργάτης Δρ. Λοΐζος Γ. Λοΐζου, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτούσια η ανάρτηση:

«Αγαπητοί μου φίλοι,

Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνω την απώλεια της αγαπημένης μας Φωτεινής Σοφοκλέους — της "Τούλας" μας, όπως την αποκαλούσαμε με αγάπη όσοι είχαμε την τύχη να τη γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί της.

Η Δρ. Φωτεινή Σοφοκλέους υπήρξε για 30 χρόνια βασικός στυλοβάτης της Παιδογκολογικής Κλινικής και του Ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ για τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία.

Η συμβολή της στην ανάπτυξη της εργαστηριακής αιματολογίας στην Κύπρο ήταν καταλυτική, ειδικά στον τομέα της φροντίδας για τα παιδιά με θαλασσαιμία και καρκίνο.

Ήταν εκείνη που έστησε από την αρχή τις πρώτες ολοκληρωμένες αιματολογικές υπηρεσίες για παιδιά με θαλασσαιμία στην Κύπρο.

Κι όταν το 1990 επέστρεψα από τη Γαλλία στην Κύπρο για να ιδρύσω τις υπηρεσίες για τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία και την Παιδογκολογική - Παιδοαιματολογιή Κλινική , στάθηκε δίπλα μου με αυταπάρνηση, γενναιοδωρία και αποφασιστικότητα.

Μαζί ιδρύσαμε το εξειδικευμένο εργαστήριο Παιδοαιματολογίας - Παιδογκολογίας για παιδιά και ενήλικες στο Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, το οποίο για σχεδόν 30 χρόνια εξυπηρετούσε όχι μόνο το Παιδογκολογικό, αλλά και όλους τους αιματολόγους και ογκολόγους της Κύπρου.

Ήταν μοναδική και πολύτιμη συνεργάτιδά μου. Το δεξί μου χέρι για πάνω από 30 χρόνια. Μια ακούραστη εργάτης με πνεύμα φιλανθρωπίας και ουσιαστικής προσφοράς.

Στο Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ διετέλεσε αναπληρώτρια πρόεδρος για τρεις δεκαετίες και μαζί δώσαμε μάχες για την πρόοδο της Παιδογκολογίας στην Κύπρο, τη βελτίωση των διαγνωστικών προσεγγίσεων και την εκπαίδευση νέων γιατρών.

Ήταν ερευνήτρια με πάθος, φιλομαθής, δημιουργική. Διάβαζε, ενημερωνόταν, ανανέωνε συνεχώς τις γνώσεις της. Ανέπτυσσε νέες τεχνικές, πρότεινε και εφάρμοζε μεθοδικά καινοτομίες — όχι για να ξεχωρίσει η ίδια, αλλά για να γίνει καλύτερη η φροντίδα για το παιδί και τον ασθενή.

Ήταν μια ήρεμη αλλά γενναία ηρωίδα, μια αθόρυβη δύναμη επιστήμης και ανθρωπιάς. Χαμηλών τόνων, ταπεινή, με δύναμη ψυχής και αξιοπρέπεια.

Στην προσωπική της ζωή έζησε δύσκολες στιγμές. Η ζωή στάθηκε σκληρή απέναντί της. Μα εκείνη στάθηκε όρθια, με θάρρος και γενναιοδωρία.

Μέσα από τον πόνο, βρήκε τη δύναμη να προσφέρει ακόμη περισσότερα.

Ήταν αφοσιωμένη μητέρα, υποδειγματικός άνθρωπος, άξια συνεργάτης, πρότυπο εμπιστοσύνης.

Η απώλειά της είναι βαριά. Το αποτύπωμά της όμως είναι ανεξίτηλο: στις καρδιές μας, στο έργο μας, στην ιστορία της Παιδογκολογίας και της Αιματολογίας στην Κύπρο.

Μας αφήνει όμως και πολύτιμες αρχές και παρακαταθήκες.

Η Φωτεινή, η Τούλα μας, μάς δίδαξε με τη ζωή και το έργο της:

1. Να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στον τομέα μας, με πάθος, αφοσίωση και αυταπάρνηση — χωρίς παράπονα, χωρίς μεμψιμοιρίες, με μοναδικό γνώμονα το καλό των ασθενών και του συνανθρώπου μας.

2. Να μη σταματούμε ποτέ να μαθαίνουμε. Η προσφορά δεν εξαρτάται από την αναγνώριση ή την ανταμοιβή, αλλά από την εσωτερική μας ανάγκη να κάνουμε το σωστό.

3. Καλλιεργώντας τις γνώσεις μας και παραμένοντας στην αιχμή των εξελίξεων, γινόμαστε καλύτεροι — όχι μόνο ως επιστήμονες, αλλά και ως άνθρωποι.

Ακολουθώντας αυτές τις αξίες, το Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ αποφάσισε να θεσπίσει την Υποτροφία «Φωτεινή Σοφοκλέους» για παιδιά που νίκησαν τον καρκίνο και θέλουν να αρχίσουν τις σπουδές τους, να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον δρόμο της μάθησης και της ζωής.

Με αυτό τον τρόπο, η μνήμη της Φωτεινής θα συνεχίσει να εμπνέει και να καθοδηγεί τις νέες γενιές.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στις 16:30, στην εκκλησία Αγίου Νικολάου στην Έγκωμη Λευκωσίας.

Αγαπημένη μας Φωτεινή, σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».